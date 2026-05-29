Xăng E10 bị người dùng “hoài nghi”, thợ sửa xe và kỹ sư nói gì?

Thứ Sáu, 16:45, 29/05/2026
VOV.VN - Sắp đến thời điểm áp dụng lộ trình xăng sinh học E10 trên toàn quốc từ 01/6. Tuy nhiên, nhiều người tiêu dùng “hoài nghi” xăng E10 ảnh hưởng đến động cơ của xe… Trước ý kiến này, thợ sửa xe và kỹ sư cho rằng, cần quan tâm tình trạng kỹ thuật thực tế của chiếc xe mình đang sử dụng.

Lý giải những “hoài nghi”

Khảo sát tại một số gara ô tô và cửa hàng sửa xe máy ở Hà Nội cho thấy, thời gian này khách hàng đến bảo dưỡng và kiểm tra xe đều băn khoăn khoăn về việc sử dụng xăng E10 ảnh hưởng đến động cơ hay không?

Tuy nhiên, theo các thợ sửa xe chuyên nghiệp, hiện chưa có cơ sở để đánh giá chính xác về “lời đồn” này, bởi thời gian sử dụng xăng E10 cho các phương tiện ở Việt Nam chưa lâu và chưa có đánh giá, nghiên cứu lâu dài trên diện rộng trong điều kiện thời thiết, khí hậu của Việt Nam. Tuy nhiên, khi sử dụng xăng E10 cũng có thể gặp phải một số vấn đề đối với xe cũ, ít được bảo dưỡng, kiểm tra định kỳ.

Anh Nguyễn Duy Tần, chủ một cửa hàng sửa xe máy tại phố Lâm Du, phường Bồ Đề (Hà Nội) cho biết, thời gian này nhiều khách hàng đến sửa chữa xe thường gặp phải vấn đề xe khó khởi động, tăng tốc chậm, hoặc động cơ nóng hơn, thậm chí có trường hợp xe bị chết máy giữa đường.

Anh Nguyễn Duy Tần đang bảo dưỡng cho một xe máy cũ.

Anh cho biết, phần lớn là do xe lâu ngày không được bảo dưỡng, sửa chữa, hiện cũng đang là mùa hè nắng nóng nên cũng ảnh hưởng đến động cơ của xe.

Anh cũng cho biết, nhiều khách hàng có hỏi xăng E10 có ảnh hưởng đến động cơ không và có phải do sử dụng xăng E10 nên xe bị như vậy không?

Anh lý giải, với các dòng xe cũ sử dụng nhiều năm nhưng ít được bảo dưỡng, hệ thống nhiên liệu thường tích tụ cặn bẩn dưới đáy bình xăng, trong đường dẫn nhiên liệu hoặc kim phun.

Trong khi đó, xăng E10 lại có tính tẩy rửa mạnh. Khi chuyển đổi sang xăng E10, cặn bẩn bám trong đáy bình xăng và kim phun nhiên liệu bị bong ra, làm bít tắc kim phun, khiến nhiên liệu không được bơm lên buồng đốt đủ nên xe gặp phải những vấn đề đó khi đi đường.

Còn anh Nguyễn Khắc Hùng, thợ sửa chữa xe tại gara ô tô Tiên Phong ở Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết, nhiều người hay hỏi về việc sử dụng xăng E10 có ảnh hưởng đến động cơ không? Có phải là nguyên nhân làm hụt ga, ì máy như trên mạng đang chia sẻ hay không?

Anh Nguyễn Khắc Hùng đang kiểm tra thiết bị chiếu sáng của xe. 

Lý giải theo góc độ kỹ thuật, anh Hùng cho biết, hầu hết nguyên nhân là do những cặn bẩn đến từ đặc tính của xăng khoáng. Trong quá trình lưu trữ lâu ngày hoặc dưới nhiệt độ cao, các thành phần nhẹ trong xăng sẽ bay hơi, phần còn lại bị oxy hóa và tạo ra nhựa, cặn bẩn bám vào bình xăng, lọc xăng và kim phun.

Trong khi đó, xăng E10 chứa ethanol có tính tẩy rửa mạnh và phân rã cặn bẩn. Những xe đã lâu chưa bảo dưỡng kỹ hệ thống nhiên liệu (40.000km hoặc 2 năm trở lên) thì đáy bình xăng có thể đã đóng nhiều cặn bẩn nên khi đổ E10 vào, lượng cặn này bị bong ra, trôi lên bơm xăng gây nghẹt kim phun xăng.

"Dù trên mạng xã hội những ngày nay có rất nhiều người hay nói bị hỏng xe, nhưng thực tế gara của chúng tôi chưa tiếp nhận bất cứ trường hợp nào xe bị hư hỏng, trục trặc mà nguyên nhân liên quan đến xăng E10", anh Hùng chia sẻ.

Xe đời cũ cần "chăm sóc" kỹ hơn

Mặc dù lý giải những băn khoăn của người sử dụng, tuy nhiên theo các chuyên gia kỹ thuật, xăng E10 vẫn có một số hạn chế nhất định. Ethanol có khả năng hút ẩm cao hơn xăng khoáng, nên nếu tồn trữ lâu trong môi trường ẩm có thể gây hiện tượng lẫn nước, tách lớp nhiên liệu.

Thợ sửa xe tại gara ô tô Tiên Phong kiểm tra xe.

Theo kỹ sư Nguyễn Đức Chính, chủ gara ô tô Đức Cảnh ở phường Hai Bà Trưng (Hà Nội), với một số xe đời cũ dùng bình xăng kim loại, gioăng cao su hay ống dẫn nhiên liệu không phù hợp với cồn sinh học, ethanol cũng có thể làm các chi tiết này xuống cấp nhanh hơn. Do đó, cần kiểm tra và có sự chăm sóc đặc biệt đến các bộ phận này trong quá trình sử dụng xe.

“Thay vì quá lo lắng về xăng E10, điều người dùng nên quan tâm hơn là tình trạng thực tế của chiếc xe mình đang sử dụng. Một chiếc xe được bảo dưỡng tốt thường sẽ thích nghi với E10 dễ dàng hơn rất nhiều so với xe lâu năm nhưng bỏ bê chăm sóc”, kỹ sư Nguyễn Đức Chính, nói.

Gara ô tô của anh Nguyễn Đức Chính thời gian này nhiều xe đến kiểm tra, sửa chữa.

Để yên tâm hơn khi sử dụng E10 trong thời gian tới, các chuyên gia kỹ thuật khuyến cáo người dùng nên kiểm tra và bảo dưỡng sớm một số hạng mục quan trọng liên quan đến hệ thống nhiên liệu, vệ sinh kim phun định kỳ bằng dung dịch chuyên dụng hoặc máy súc kim phun để đảm bảo tia phun ổn định. Đối với xe đã có dấu hiệu hao xăng, nổ không đều hoặc tăng tốc kém, việc kiểm tra kim phun là cần thiết trước khi tiếp tục sử dụng E10 lâu dài.

Người dân Hà Nội quan tâm đến trải nghiệm dùng xăng E10

VOV.VN - Từ ngày 1/6/2026, việc phân phối xăng sinh học E10 sẽ được triển khai đồng loạt trên toàn quốc. Nhiều ý kiến người tiêu dùng cho rằng, việc chuyển sang nhiên liệu sinh học là tất yếu, giảm phát thải và bảo vệ môi trường, tuy nhiên không ít người sử dụng vẫn còn băn khoăn, e dè về những tác động có thể đến động

Ngọc Hoà/VOV.VN
Tag: xăng E10 ảnh hưởng động cơ máy móc lo ngại E10
