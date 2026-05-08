Bộ Xây dựng đứng top đầu về cải cách thủ tục, nhiều dự án giải ngân vượt kế hoạch

Thông tin tại Hội nghị giao ban công tác tháng 4 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 sáng 8/5, ông Lâm Văn Hoàng, Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng cho biết Bộ đã đạt nhiều kết quả tích cực trong công tác cải cách thủ tục hành chính.

Nỗ lực đẩy tiến độ triển khai các dự án, tính hết 4 tháng đầu năm, nhiều chủ đầu tư thuộc Bộ Xây dựng ghi nhận kết quả giải ngân tích cực.

Theo ông Hoàng, trong tháng 4/2026, Bộ Xây dựng đã khẩn trương rà soát toàn bộ 454 thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý. Trên cơ sở đó, Bộ đề xuất bãi bỏ, đơn giản hóa và phân cấp 157 thủ tục, tương đương gần 35%.

Bộ cũng đề xuất cắt giảm 19 ngành, nghề đầu tư kinh doanh, tương đương 30%, cùng với 102/249 điều kiện đầu tư kinh doanh, đạt tỷ lệ gần 41%. Với kết quả này, Bộ Xây dựng trở thành một trong ba bộ, ngành bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu được giao theo Kết luận số 18-KL/TW của Hội nghị Trung ương 2.

Theo lãnh đạo Văn phòng Bộ Xây dựng, trong tháng 5/2026, Bộ sẽ tiếp tục tập trung cắt giảm thực chất thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, chi phí tuân thủ và thời gian giải quyết hồ sơ cho người dân, doanh nghiệp. Cùng với đó, Bộ sẽ đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước theo chỉ đạo của Chính phủ.

Ngoài công tác cải cách thủ tục hành chính, trong 4 tháng đầu năm 2026, Bộ Xây dựng cũng đã ban hành 38 văn bản trả lời đối với 60 kiến nghị của các địa phương nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền sau sắp xếp tổ chức bộ máy và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Nhiều chủ đầu tư giải ngân vượt mức bình quân cả nước

Tại hội nghị, ông Trần Minh Phương, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính cho biết, tính đến hết tháng 4/2026, nhiều chủ đầu tư thuộc Bộ Xây dựng đạt kết quả giải ngân tích cực, vượt mức bình quân chung của cả nước. Cụ thể, Cục Đường bộ Việt Nam đạt tỷ lệ giải ngân 32,5% kế hoạch; Ban Quản lý dự án 7 đạt gần 29%; Ban Quản lý dự án 85 đạt hơn 16%.

Tuy nhiên, một số đơn vị vẫn có tỷ lệ giải ngân thấp hơn mức bình quân chung như Ban Hàng hải và Đường thủy đạt hơn 6%; Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận đạt gần 9%; Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh đạt hơn 12%; Ban Quản lý dự án 2 đạt gần 14%; Ban Quản lý dự án Đường sắt mới đạt khoảng 3,6% kế hoạch vốn được giao.

Thi công cầu Long Thành trên cao rên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Đối với các chủ đầu tư thuộc địa phương, Sở Xây dựng Hà Tĩnh hiện đạt tỷ lệ giải ngân khoảng 19%. Trong khi đó, Sở Xây dựng Quảng Trị mới giải ngân khoảng 2,4% đối với dự án tuyến tránh TP Đông Hà; Sở Xây dựng Phú Thọ giải ngân hơn 3 tỷ đồng cho dự án tuyến nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai với cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ, đạt gần 2%.

Đáng chú ý, hiện còn 4 chủ đầu tư chưa thực hiện giải ngân, gồm Sở Xây dựng Ninh Bình, Sở Xây dựng Đà Nẵng và Ban Quản lý dự án Đắk Lắk.

Đẩy nhanh chuẩn bị đầu tư, sớm khởi công dự án mới

Đánh giá nguyên nhân ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân, lãnh đạo Vụ Kế hoạch - Tài chính cho biết, một số dự án trọng điểm như đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam và tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng chưa thực hiện giải ngân theo tiến độ dự kiến.

Bên cạnh đó, công tác giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật tại nhiều dự án chuyển tiếp vẫn chưa được xử lý dứt điểm.

Tình trạng thiếu nguồn cung vật liệu xây dựng, đặc biệt là đất đắp, cát, đá tại một số dự án, cùng tác động từ tình hình chiến sự Trung Đông làm gia tăng chi phí đầu vào, ảnh hưởng đến công tác lập dự toán và tiến độ triển khai dự án.

Ngoài ra, nhiều dự án ODA cũng gặp khó khăn do thời gian phản hồi từ phía nhà tài trợ kéo dài, ảnh hưởng đến kế hoạch giải ngân vốn.

Để thúc đẩy tiến độ giải ngân trong thời gian tới, Bộ Xây dựng yêu cầu các chủ đầu tư và ban quản lý dự án xây dựng kế hoạch giải ngân chi tiết theo từng tháng, quý; khẩn trương hoàn thiện thủ tục thanh toán với Kho bạc Nhà nước ngay khi có khối lượng nghiệm thu.

Các đơn vị cũng được yêu cầu chủ động phối hợp với chính quyền địa phương để sớm bàn giao mặt bằng sạch; đồng thời dự báo nhu cầu vật liệu xây dựng, tăng mức tạm ứng cho nhà thầu nhằm chủ động nguồn nguyên liệu phục vụ thi công các dự án trọng điểm.

Bộ Xây dựng cũng đề nghị các chủ đầu tư tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn tất thủ tục chuẩn bị đầu tư và sớm khởi công các dự án mới.