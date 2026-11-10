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Cá nuôi chết hàng loạt ở vịnh Vũng Rô, người dân thiệt hại nặng

Thứ Ba, 20:00, 10/11/2026
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VOV.VN - Trong hai ngày qua, sau những cơn mưa lớn kết hợp gió Đông Bắc mạnh cấp 5, giật cấp 7, cá nuôi lồng bè tại khu vực vịnh Vũng Rô, xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk chết hàng loạt. Nhiều hộ nuôi thiệt hại nặng nề.

 

Trong hai ngày 9 và 10/11, tại Bãi Hương, thôn Vũng Rô, xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk, nhiều xe đông lạnh liên tục đến thu mua cá chết từ các lồng bè. Bà Trần Thị Bích Dâng, người chuyên thu mua hải sản tại đây cho biết, lượng cá chết quá nhiều khiến giá thu mua giảm chỉ còn một nửa.

“Tôi mua hai xe, chừng cỡ 5-6 tấn, cỡ chục bè. Cá bớp tươi sống, nặng 3-6 kg mình mua giá 150.000-160.000 đồng/kg, mà cá chết rồi, chỉ mua những con cá ăn được mới mua, giá chỉ còn khoảng 50.000-70.000 đồng/kg”, bà Dâng nói.

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Cá chim chết hàng loạt tại vịnh Vũng Rô.

Bà Đào Vân Anh, chủ nhà bè Phương Anh là một trong những hộ chịu thiệt hại nặng nhất. Nhiều loại thủy sản như cá chim, cá bớp, cá bè, cá bò hòm, cá hồng và tôm hùm đều chết. Theo bà Vân Anh, cá chim bắt đầu chết từ khoảng 5 giờ sáng ngày 9/11, đến đầu giờ chiều, số tôm hùm thương phẩm chuẩn bị xuất bán cũng chết theo.

“Hồi giờ chưa có cá chết đồng loạt kiểu này. Cái dàn bè đây rộng cỡ này, biết bao nhiêu lồng mà chết sạch sẽ, không còn gì”, bà Vân Anh than thở.

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Cá nuôi trong lồng bè bị chết.

Hiện nguyên nhân cá chết hàng loạt chưa được xác định. Tuy nhiên, theo phản ánh của người nuôi, thời điểm cá, tôm nổi lên mặt nước rồi chết hàng loạt vào rạng sáng 9/11, nước trong khu vực bè chuyển màu nâu sẫm, xuất hiện nhiều bọt khí.

Ông Đào Thái Dương, người có kinh nghiệm nuôi trồng thủy sản ở Vũng Rô nhận định, mưa lớn khiến nước ngọt từ trên núi đổ xuống vịnh, kết hợp gió Đông Bắc thổi mạnh có thể làm thay đổi môi trường nước, khiến thủy sản bị sốc và chết.

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Hai ngày qua, số lượng cá chết ở vịnh Vũng Rô rất nhiều.

“Cá đây thứ nhất là đã bị sốc nước. Còn thứ hai nữa là thời tiết, đợt này có nguồn gió Đông Bắc xuống là nó bị sốc nước nó chết”, ông Đào Thái Dương cho hay.

Chính quyền và ngành chức năng địa phương đang thống kê thiệt hại, đồng thời đánh giá nguyên nhân hiện tượng cá chết hàng loạt tại Vũng Rô.

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Cá chưa chết nhưng bị ngợp thì người nuôi cũng buộc phải bán với giá rẻ.

Trong bối cảnh khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk bước vào mùa mưa bão, ngành chức năng khuyến cáo người nuôi chủ động thu hoạch những lồng thủy sản đã hoặc gần đến kỳ xuất bán; thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết, môi trường nước để có biện pháp ứng phó. Đối với những lồng nuôi chưa đến kỳ thu hoạch, cần xem xét di chuyển đến khu vực ít chịu tác động của nước ngọt từ đất liền đổ xuống, hạn chế thiệt hại.

CTV Lê Biết/VOV-Tây Nguyên
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