Thủ tướng Campuchia Hun Manet cho rằng, hàng hóa sản xuất trong nước cần chiếm 80% thị trường nội địa trong vòng 01 thập kỷ tới để không còn tình trạng phụ thuộc quá nhiều vào hàng nhập khẩu. Người đứng đầu Chính phủ Campuchia đã đặt ra mục tiêu trên trong bài phát biểu nhân dịp chủ trì Lễ khai mạc Triển lãm Sản phẩm Campuchia lần thứ 4 diễn ra tại Phnom Penh từ ngày 21 đến 22 tháng 11 với chủ đề “Cùng nhau sản xuất, cùng nhau sử dụng sản phẩm quốc gia”.

Ông Hun Manet - Thủ tướng Campuchia.

Ông Hun Manet cho biết, các sản phẩm của Campuchia hiện chỉ chiếm khoảng 20% ​​lượng hàng hóa trên thị trường nội địa, trong khi 80% còn lại là hàng nhập khẩu. Thay vì chỉ tập trung vào xuất khẩu, Campuchia cần củng cố năng lực sản xuất trong nước, đặc biệt là đối với các mặt hàng thực phẩm mà quốc gia này có khả năng tự sản xuất. Việc áp dụng công nghệ cũng đã giúp Campuchia đẩy mạnh sản xuất nhiều chủng loại hàng hóa hơn ngay tại trong nước.

Thủ tướng Campuchia cho rằng, việc đóng các cửa khẩu biên giới với Thái Lan đã thúc đẩy Campuchia phát huy nội lực, tăng cường sản xuất trong nước, tình hình kinh tế tại các tỉnh phía Tây Campuchia vẫn duy trì được sự vững vàng. Những thách thức đã được biến thành cơ hội để các doanh nghiệp trong nước củng cố năng lực, đổi mới sáng tạo, tự sản xuất ra các mặt hàng thay thế cho các sản phẩm trước đây vẫn phải nhập khẩu.

Các sản phẩm mang nhãn hiệu “Made in Cambodia” được giới thiệu tại triển lãm.

Ứng dụng công nghệ được kỳ vọng giúp Campuchia đa dạng hóa các mặt hàng sản xuất nội địa.

Để hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất nội địa, Chính phủ Campuchia đã khuyến khích người dân ưu tiên mua hàng hóa được sản xuất trong nước nhằm giảm sự phụ thuộc vào hàng nhập khẩu, đồng thời kêu gọi các nhà sản xuất chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo vệ sinh và duy trì giá cả cạnh tranh.