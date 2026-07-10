Cần đẩy nhanh giải phóng mặt bằng dự án 500 tỷ ở Lạng Sơn

Dự án Khu liên hợp thể thao tỉnh Lạng Sơn gồm 11 hạng mục, trong đó giai đoạn I đầu tư xây dựng các hạng mục Nhà thi đấu đa năng 3.000 chỗ cố định và 1.000 chỗ di động, nhà tập luyện thể thao, khu nhà ở vận động viên, quảng trường, sân tập, đường giao thông nội bộ, bãi đỗ xe và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

Với tổng mức đầu tư trên 500 tỷ đồng, dự án được triển khai trên trên diện tích gần 29 ha, ảnh hưởng đến 207 hộ gia đình và 3 tổ chức (trong đó phải di chuyển chỗ ở của 90 hộ gia đình). Đối với công tác giải phóng mặt bằng, đến nay đã tiến hành kiểm đếm, đo đạc diện tích đất các hộ gia đình, cá nhân ảnh hưởng; Tổng diện tích đã kiểm đếm là 26,4 ha/28,72ha (đạt 92%) và thống kê kiểm đếm toàn bộ mồ mả trên diện tích dự án.

Dự án Khu liên hợp thể thao tỉnh Lạng Sơn (khởi công ngày 19/8/2025) là một trong 250 công trình, dự án trọng điểm của cả nước

Bà Nguyễn Thị Hương Sen, Phó Chủ tịch UBND phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn cho biết: Hiện lũy kế đã nhận bàn giao mặt bằng được 11,18/28,72 ha, đạt gần 39%.

“Chúng tôi đã đi sâu đi sát vào công tác tuyên truyền vận động nhân dân từ khâu đo đạc kiểm đếm. Quá trình đo đạc kiểm đếm và lập phương án bồi thường, chúng tôi cũng tuyên truyền vận động ngay từ khâu đối thoại phương án và cơ bản các hộ gia đình đều đã nắm rõ quy định, cơ chế, chính sách, đảm bảo theo đúng quyền lợi và quy định của pháp luật rồi thì chúng tôi nhận được sự đồng thuận rất cao từ các hộ gia đình. Hiện nay chúng tôi đã đo đạc kiểm đếm được 100% số hộ, các đợt phê duyệt phương án bồi thường đều được các hộ đồng tình nhận tiền đền bù và bàn giao mặt bằng sớm.”- Bà Hương Sen nói.

Trên cơ sở các vị trí mặt bằng đã được bàn giao, nhà thầu đã huy động nhân lực, máy móc, thiết bị tổ chức triển khai thi công theo kế hoạch. Đến nay các nhà thầu đã hoàn thành công tác đào bóc lớp đất hữu cơ tại các khu vực được bàn giao mặt bằng với tổng diện tích khoảng 8,87 ha. Hiện các đơn vị đang tập trung triển khai thi công công tác đào, đắp nền tại các vị trí đã được bàn giao mặt bằng.

Hiện lũy kế đã nhận bàn giao mặt bằng được 11,18/28,72 ha, đạt gần 39%

Ông Nguyễn Quốc Phong, đại diện một đơn vị tham gia thi công dự án cho biết: “Đối với các khối lượng công việc diện tích của bên Trung tâm phát triển quỹ đất và UBND phường Đông Kinh bàn giao, chúng tôi đã cơ bản thi công hoàn thành hết. Về thiết bị máy móc, đơn vị đã tập kết ngay từ đầu năm, vẫn duy trì các thiết bị tại công trường để chờ mặt bằng có đến đâu thì thi công đến đấy. Để tiến độ được đẩy nhanh thì cũng rất mong các đơn vị trên đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng hơn nữa để bàn giao cho chủ đầu tư và nhà thầu để dự án hoàn thành đúng kế hoạch của tỉnh đề ra.”

Theo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lạng Sơn - chủ đầu tư Dự án, hiện mặt bằng phục vụ thi công xây dựng chưa được bàn giao liền thửa nên chưa đảm bảo tổ chức thi công đồng bộ. Để bảo đảm hoàn thành mục tiêu, tiến độ dự án theo yêu cầu, BQL đề nghị các đơn vị tiếp tục đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng đối với các hộ dân thuộc khu vực ưu tiên cần giải phóng mặt bằng.

Ông Nguyễn Mạnh Đức, Phó Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lạng Sơn đánh giá: Nhiều khó khăn còn hiện hữu như hệ thống hạ tầng kỹ thuật hiện chưa được di chuyển, việc xác định chủ sử dụng đất đối với một số thửa đất còn gặp khó khăn, vướng mắc; công tác thống kê, xác định vị trí các khu mộ để lập phương án bồi thường, hỗ trợ di chuyển còn gặp khó khăn do một số ngôi mộ chưa xác định được thân nhân, chủ quản lý…

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lạng Sơn - chủ đầu tư Dự án đề nghị các đơn vị tiếp tục đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng đối với các khu vực ưu tiên

“Với dự án này ngày 31/5 vừa qua chúng tôi đã khởi công hạng mục nhà thi đấu đa năng 3000 chỗ ngồi. Thời gian tới cũng đề nghị UBND phường Đông Kinh, Trung tâm phát triển quỹ đất tập trung lập, hoàn thành các phương án phê duyệt, bồi thường để bàn giao mặt bằng tiếp tục triển khai thi công, phê duyệt phương án tái định cư, bốc thăm tái định cư để di chuyển chỗ ở cho các hộ mất đất. Bước vào mùa mưa bão, chúng tôi cũng chỉ đạo các đơn vị thi công có biện pháp thoát nước xung quanh dự án để sau khi thời tiết thuận lợi có thể triển khai thi công được ngay, không phải đợi bơm nước hay nội dung khác. Cũng yêu cầu các đơn vị huy động tối đa nhân công, máy móc để thi công vào thời điểm thuận lợi, còn mưa bão sẽ tập trung xử lý ngập úng không ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân và tiến độ của dự án.”- Ông Nguyễn Mạnh Đức cho biết thêm.

Khi hoàn thành, dự án Khu liên hợp thể thao tỉnh Lạng Sơn được đầu tư đồng bộ, hiện đại, phục vụ nhu cầu tập luyện, thi đấu thể thao quần chúng và thành tích cao, đồng thời giúp địa phương đủ điều kiện đăng cai các giải thể thao cấp quốc gia, khu vực. Công trình cũng góp phần tạo không gian sinh hoạt văn hóa-thể thao, góp phần đưa Lạng Sơn trở thành trung tâm văn hóa, thể thao, du lịch quan trọng của vùng Đông Bắc.