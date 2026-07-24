Cần Thơ đẩy mạnh xúc tiến thương mại, đưa hàng hiệu đến gần người tiêu dùng

Sự kiện khuyến mại hàng hiệu "Sóc Trăng Mega Sale" sẽ diễn ra từ ngày 5 - 9/8 tại Khách sạn Ngọc Thu Palace (phường Phú Lợi, thành phố Cần Thơ), với quy mô khoảng 70 gian hàng. Đây là thông tin được Sở Công Thương thành phố Cần Thơ và Công ty TNHH Bigbang Hàng Hiệu công bố tại buổi họp báo diễn ra hôm nay (24/7).

Đây là chương trình xúc tiến thương mại đầu tiên được tổ chức dành cho khu vực tỉnh Sóc Trăng cũ, với kỳ vọng mang đến cho người dân một không gian mua sắm tập trung, chất lượng. Theo đó, sự kiện sẽ mở cửa tự do từ 9h00 - 22h00 mỗi ngày.

Giám đốc Sở Công Thương thành phố Cần Thơ Hà Vũ Sơn phát biểu

Với quy mô khoảng 70 gian hàng, chương trình quy tụ nhiều thương hiệu cao cấp ở các lĩnh vực thời trang, mỹ phẩm, nước hoa, túi xách, đồ gia dụng và sản phẩm chăm sóc gia đình. Bên cạnh đó, ban tổ chức cũng bố trí không gian riêng để trưng bày, giới thiệu các sản phẩm OCOP tiêu biểu của địa phương. Điểm nhấn của sự kiện là mức ưu đãi giảm giá lên đến 80% đối với các sản phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, cùng chính sách khuyến mại công khai, minh bạch.

Nhằm nâng cao tính an toàn và thuận tiện trong giao dịch, ban tổ chức khuyến khích khách hàng ưu tiên thanh toán không dùng tiền mặt, qua đó góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực thương mại.

Theo bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Giám đốc Công ty TNHH Bigbang Hàng Hiệu, Cần Thơ là địa bàn trọng điểm trong chiến lược phát triển chuỗi Mega Sale nhờ sức tiêu thụ hàng hóa cao. Sự kiện không chỉ hướng đến phân khúc hàng hiệu cao cấp mà còn mang đến nhiều nhóm hàng thiết thực với mức giá hợp lý, đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Giám đốc Công ty TNHH Bigbang Hàng Hiệu thông tin sự kiện tại buổi họp báo

Giám đốc Sở Công Thương thành phố Cần Thơ Hà Vũ Sơn cho biết, cơ quan quản lý nhà nước đang chuyển mạnh từ tư duy "cấp phép" sang tư duy "kiến tạo", chủ động đồng hành cùng doanh nghiệp. Việc đưa các thương hiệu lớn về tận địa phương là một giải pháp thiết thực, giúp người dân khu vực Sóc Trăng và các địa phương lân cận dễ dàng tiếp cận hàng hiệu chính hãng với giá ưu đãi, đồng thời tiết kiệm chi phí và thời gian di chuyển đến các đô thị lớn.

Hoạt động kích cầu này tiếp nối những tín hiệu tích cực của kinh tế Cần Thơ trong 6 tháng đầu năm 2026, khi tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của thành phố đạt gần 130.000 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 3,2 tỷ USD. Việc tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại được kỳ vọng sẽ góp phần duy trì và thúc đẩy đà tăng trưởng kinh tế của thành phố trong những tháng cuối năm.