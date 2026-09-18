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Cần Thơ đẩy nhanh công tác chuẩn bị Festival Quốc tế Ngành hàng Lúa gạo Việt Nam

Thứ Sáu, 21:26, 18/09/2026
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VOV.VN - Ngày 18/9, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Trần Chí Hùng chủ trì cuộc họp Ban Tổ chức Festival Quốc tế Ngành hàng Lúa gạo Việt Nam lần thứ II - Cần Thơ năm 2026.

Hoàn thiện phân công nhiệm vụ, chuẩn bị các tiểu ban phục vụ Festival

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Cần Thơ, công tác chuẩn bị Festival đang được triển khai theo kế hoạch. Thành phố đã thành lập Ban Tổ chức, xây dựng phương án phân công nhiệm vụ, các tiểu ban phục vụ sự kiện; chuẩn bị công tác truyền thông, dự toán kinh phí và lựa chọn đơn vị tổ chức. Dự kiến việc thẩm định, xét chọn đơn vị tổ chức hoàn thành ngày 23/9.

Sở Nông nghiệp và Môi trường đề xuất Viện Nghiên cứu Lúa gạo Quốc tế (IRRI) và Hiệp hội ngành hàng lúa gạo Việt Nam tổ chức thêm hội thảo vào chiều 24/11, nhằm thúc đẩy Liên minh lúa gạo xanh của ASEAN. IRRI dự kiến mời đại diện các nước ASEAN và Nam Á tham dự, đồng thời đảm bảo kinh phí tổ chức.

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Họp Ban Tổ chức Festival Quốc tế Ngành hàng Lúa gạo Việt Nam lần thứ II - Cần Thơ năm 2026.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Trần Chí Hùng đề nghị các sở, ngành, cơ quan, đơn vị khẩn trương hoàn thiện các nội dung chuẩn bị Festival; xác định rõ cơ quan chủ trì, đơn vị phối hợp, đầu mối thực hiện, nhiệm vụ và thời hạn hoàn thành đối với từng công việc.

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Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Trần Chí Hùng

Phó Chủ tịch UBND thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường, cơ quan thường trực Ban Tổ chức, tiếp tục tổng hợp ý kiến của các thành viên, hoàn chỉnh dự thảo phân công nhiệm vụ và dự thảo thành lập các tiểu ban phục vụ Festival. Các thành viên Ban Tổ chức tập trung góp ý để Sở tổng hợp, hoàn thiện, báo cáo Ban Tổ chức và các cơ quan liên quan xem xét, thống nhất.

Ông Trần Chí Hùng yêu cầu từng nội dung phải được cụ thể hóa thành nhiệm vụ, xác định rõ cơ quan chủ trì, đơn vị phối hợp và tiểu ban phụ trách, tránh chồng chéo hoặc bỏ sót trách nhiệm. Các tiểu ban chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch, lộ trình, bố trí nhân sự và phân công nhiệm vụ cụ thể theo từng giai đoạn, từng mốc thời gian, bảo đảm tiến độ và chất lượng.

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Nâng cao chuỗi giá trị ngành hàng lúa gạo

Theo kế hoạch, Festival Quốc tế Ngành hàng Lúa gạo Việt Nam lần thứ II - Cần Thơ năm 2026, chủ đề “Gạo xanh Việt Nam - Vươn tầm quốc tế”, dự kiến diễn ra từ ngày 23 đến 26/11/2026. Festival hướng đến nâng cao nhận thức về sản xuất xanh, phát thải thấp; thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của gạo Việt Nam trên thị trường quốc tế; đồng thời quảng bá hình ảnh Cần Thơ và vùng Đồng bằng sông Cửu Long trong chuỗi giá trị ngành hàng lúa gạo Việt Nam.

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Ngò gai - cây cho thu nhập khá ở Cần Thơ

VOV.VN - Nhờ đặc tính dễ trồng, ít tốn chi phí chăm sóc và có đầu ra tương đối ổn định, người dân nơi đây không chỉ mở rộng diện tích ngò gai, còn liên kết thành lập tổ hợp tác, cùng nhau nâng cao hiệu quả sản xuất, ổn định thu nhập cho gia đình.

Phạm Hải/VOV-ĐBSCL
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