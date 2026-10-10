Cần Thơ nỗ lực phấn đấu để đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số

Tăng trưởng mới đạt 7,89%

Tính chung 9 tháng năm 2026, GRDP của thành phố tăng trưởng 7,89% so với cùng kỳ năm 2025, xếp hạng 02/05 tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL (chỉ sau tỉnh An Giang). Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản (khu vực I) tăng 4,30%; khu vực công nghiệp và xây dựng (khu vực II) tăng 9,51%; khu vực dịch vụ (khu vực III) tăng 8,58%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 8,40%. Điểm sáng là khu vực công nghiệp - xây dựng trong quý III tăng tới 14,17%. Cơ cấu kinh tế cũng chuyển dịch tích cực theo hướng giảm tỷ trọng khu vực I, tăng tỷ trọng khu vực II và III.

9 tháng đầu năm nay, GRDP của thành phố tăng trưởng 7,89% so với cùng kỳ năm 2025

Kết quả này đã thể hiện rõ sự nỗ lực rất lớn của Đảng bộ, Chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân thành phố, qua đó khoảng cách với kịch bản tăng trưởng đặt ra ngay từ đầu năm 2026 cũng thu hẹp từ 1,46 điểm phần trăm (6 tháng) xuống còn 0,72 điểm phần trăm (9 tháng). Điều này cho thấy nền kinh tế thành phố đã có đà phục hồi nhanh, tăng tốc ngày càng vững chắc qua từng quý, tiệm cận dần kịch bản đã đề ra.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực, tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố còn có một số khó khăn, hạn chế như các ngành kinh tế có tăng so với cùng kỳ nhưng chưa đạt kịch bản tăng trưởng; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng chậm so với mục tiêu kế hoạch, khu vực dịch vụ chiếm tỷ trọng và đóng góp vào mức tăng trưởng chung lớn nhất nhưng tốc độ tăng trưởng chưa đạt như kỳ vọng, chưa có sự thay đổi và bứt phá; hoạt động của một bộ phận doanh nghiệp còn khó khăn; rủi ro thời tiết và dịch bệnh ảnh hưởng đến lịch thời vụ do biến đổi khí hậu, thời tiết và diễn biến nguồn nước ngày càng bất thường, khó dự báo…

Nỗ lực quý còn lại

Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên cho biết: “Nỗ lực, phấn đấu của cả hệ thống chính trị, người dân cũng như cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn thành phố bước đầu kết quả đạt được cũng hết sức khả quan, động viên chúng tôi tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của năm 2026, tạo tiền đề cho cả giai đoạn 2026-2030 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ I cũng như Đại hội XIV của Đảng. Kết quả quý 1, 2, 3 như vậy để đạt được 10,07% thì quý 4 phải 16,08%. Những ngày qua, Sở Tài chính phối hợp với các đơn vị rà soát. Chúng tôi cũng đã họp thông qua điều chỉnh kịch bản, cụ thể trong đó chúng tôi tập trung giải ngân vốn đầu tư công”.

Nhiều lĩnh vực có sự chuyển biến rõ nét, tích cực

Kế thừa, phát huy đà chuyển biến tích cực của quý III/2026, Cần Thơ đang khẩn trương cập nhật kịch bản tăng trưởng kinh tế quý IV và cả năm 2026, rà soát mức tăng trưởng còn phải thực hiện của từng ngành, xác định rõ nguồn đóng góp có thể phát sinh trong những tháng cuối năm, phấn đấu tiệm cận gần nhất kịch bản tăng trưởng 02 con số đã đề ra.