Môi trường học tiếng Anh đặc biệt của học sinh lớp 3 người Khmer ở Cần Thơ

Chức sắc, người có uy tín trong đồng bào Khmer đồng hành bảo vệ vùng biên

VOV.VN - Những năm qua, các vị đại đức, chức sắc, người cao tuổi có uy tín trong đồng bào Khmer ở tỉnh Kiên Giang là một trong những lực lượng nòng cốt, làm cầu nối để tuyên truyền, đưa chủ trương chính sách pháp luật đến với bà con và góp phần bảo vệ vững chắc vùng biên giới.