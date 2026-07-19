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Môi trường học tiếng Anh đặc biệt của học sinh lớp 3 người Khmer ở Cần Thơ
Chủ Nhật, 16:28, 19/07/2026

Môi trường học tiếng Anh đặc biệt của học sinh lớp 3 người Khmer ở Cần Thơ

VOV.VN - Ở nhiều vùng quê có đông đồng bào Khmer sinh sống, điều kiện học ngoại ngữ vẫn còn không ít khó khăn. Thế nhưng, từ một ngôi trường nhỏ xã Liêu Tú, thành phố Cần Thơ, một học sinh lớp 3 dân tộc Khmer đã xuất sắc giành giải Nhất toàn quốc Cuộc thi "Thiếu nhi Việt Nam vươn ra thế giới" năm học 2025-2026.

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Thạch Hồng/VOV-ĐBSCL
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