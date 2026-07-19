Môi trường học tiếng Anh đặc biệt của học sinh lớp 3 người Khmer ở Cần Thơ

VOV.VN - Ở nhiều vùng quê có đông đồng bào Khmer sinh sống, điều kiện học ngoại ngữ vẫn còn không ít khó khăn. Thế nhưng, từ một ngôi trường nhỏ xã Liêu Tú, thành phố Cần Thơ, một học sinh lớp 3 dân tộc Khmer đã xuất sắc giành giải Nhất toàn quốc Cuộc thi "Thiếu nhi Việt Nam vươn ra thế giới" năm học 2025-2026.
VOV.VN - “Trên tay smartphone – Phum sóc vào kỷ nguyên vươn mình” sẽ là hành trình chuyển đổi số của bà con đồng bào Khmer.
VOV.VN - Trong nhịp sống hối hả của thị trấn Châu Thành, tỉnh Trà Vinh, có một chàng trai trẻ với nụ cười hiền hậu, đôi tay thoăn thoắt cầm kéo cắt tóc, nhưng trái tim luôn hướng về cộng đồng.
VOV.VN - Những năm qua, các vị đại đức, chức sắc, người cao tuổi có uy tín trong đồng bào Khmer ở tỉnh Kiên Giang là một trong những lực lượng nòng cốt, làm cầu nối để tuyên truyền, đưa chủ trương chính sách pháp luật đến với bà con và góp phần bảo vệ vững chắc vùng biên giới.