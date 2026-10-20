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Cảng hàng không Quảng Trị dự kiến khai thác vào tháng 3/2027

Thứ Ba, 08:33, 20/10/2026
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VOV.VN - Tập đoàn T&T cam kết đưa Cảng hàng không Quảng Trị vào khai thác từ ngày 15/3/2027, đồng thời phối hợp với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) phát triển mạng đường bay, logistics và du lịch. Tỉnh Quảng Trị cũng đề nghị ACV đẩy nhanh tiến độ thi công nhà ga T2 và nghiên cứu đầu tư đường lăn song song tại Cảng hàng không Đồng Hới.


Ông Đỗ Quang Hiển, Nhà sáng lập, Chủ tịch điều hành T&T Group cho biết, tập đoàn xác định việc đầu tư Cảng hàng không Quảng Trị góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và khu vực. T&T mong muốn hợp tác với ACV để bảo đảm vận hành theo quy định pháp luật, đặt yêu cầu an toàn, an ninh hàng không lên hàng đầu, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực, chuyển đổi số trong quản lý, kết nối mạng lưới cảng hàng không trong nước và quốc tế.

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Ông Đỗ Quang Hiển, Nhà sáng lập, Chủ tịch điều hành T&T Group cam kết đưa Cảng hàng không Quảng Trị vào khai thác chính thức từ tháng 3 năm 2027

Theo ông Đỗ Quang Hiển, T&T Group cam kết tập trung nguồn lực, phấn đấu hoàn thành, nghiệm thu và đưa Cảng hàng không Quảng Trị vào khai thác chính thức từ ngày 15/3/2027.

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Tỉnh Quảng Trị, ACV và Tập đoàn T&T ký kết biên bản ghi nhớ về hợp tác phát triển mạng đường bay, xúc tiến thương mại, du lịch và chuyển đổi số

Ông Nguyễn Cao Cường, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam khẳng định, doanh nghiệp sẵn sàng đồng hành với T&T và tỉnh Quảng Trị trong quá trình đưa sân bay mới vào hoạt động. ACV định hướng phối hợp phát triển hai cảng hàng không Đồng Hới và Quảng Trị như một cặp sân bay, tăng cường kết nối và hỗ trợ lẫn nhau, đồng thời hướng tới chất lượng dịch vụ xanh, sạch, đẹp, thông minh.

Bên cạnh kế hoạch khai thác Cảng hàng không Quảng Trị, việc nâng cấp hạ tầng Cảng hàng không Đồng Hới được xác định là nhiệm vụ quan trọng. ACV dự kiến đưa nhà ga T2 Cảng hàng không Đồng Hới vào khai thác, nâng công suất lên khoảng 3 triệu hành khách mỗi năm, so với mức 500.000- 600.000 lượt khách hiện nay. Để đồng bộ năng lực khai thác, ACV sẵn sàng nghiên cứu đầu tư đường lăn song song, đáp ứng nhu cầu vận tải hàng không trong thời gian tới.

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Ông Nguyễn Cao Cường, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam khẳng định, sẵn sàng đồng hành cùng T&T và tỉnh Quảng Trị đưa sân bay mới vào hoạt động

Theo ông Nguyễn Cao Cường, nếu hoàn thành các thủ tục liên quan đến tài sản và đầu tư, dự án có thể triển khai từ đầu năm 2027. Thời gian thi công dự kiến khoảng 5 đến 6 tháng, hướng tới hoàn thành vào cuối năm 2027. “Chúng tôi cũng đang có một hợp đồng ký với nhau về việc triển khai thuê ACV làm nhà khai thác tại Cảng hàng không Quảng Trị. Đến nay, cũng có buổi ký kết hợp đồng nguyên tắc trong việc sẽ khai thác. Chúng tôi hiểu rằng sẽ phải phát triển một cặp sân bay, cùng phát triển làm sao đó song song đồng hành và cùng phát triển tại 2 sân bay này. Chúng tôi sẽ nâng cấp dịch vụ làm sao đảm bảo tất cả các chất lượng dịch vụ tại Cảng hàng không Quảng Trị xanh, sạch, đẹp, thông minh”.

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Quang cảnh làm việc giữa tỉnh Quảng Trị, ACV và Tập đoàn T&T

Tại buổi làm việc, đại diện Cục Hàng không Việt Nam cũng nêu rõ, để các cảng hàng không phát huy hiệu quả, địa phương cần quy hoạch đồng bộ hệ thống giao thông kết nối, logistics, dịch vụ và các khu vực phát triển đô thị, du lịch. Riêng với Cảng hàng không Quảng Trị, cơ quan quản lý cũng đề nghị nhà đầu tư sớm công bố kế hoạch khai thác để các hãng hàng không chủ động xây dựng lịch bay, mở bán vé và phát triển thị trường. Cảng hàng không Quảng Trị có mục tiêu nâng cấp lên cấp 4E vào năm 2030. 

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Tỉnh Quảng Trị và ACV, T&T hợp tác phát triển mạng đường bay, logistics và du lịch

Ông Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đề nghị ACV đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà ga T2 Cảng hàng không Đồng Hới, phấn đấu sớm đưa công trình vào khai thác trong quý I/2027. Đồng thời, tỉnh mong muốn ACV phối hợp với Cục Hàng không Việt Nam nghiên cứu, bố trí nguồn lực đầu tư đường lăn song song, tránh nguy cơ quá tải khi nhà ga T2 đi vào hoạt động và công suất khai thác tăng lên.

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Ông Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cam kết đồng hành với nhà đầu tư khai thác, phát triển mạng đường bay

Hiện Cảng hàng không Đồng Hới có một đường cất hạ cánh và một đường lăn nối. Khi nhà ga T2 được đưa vào khai thác, nếu không bổ sung đường lăn song song, năng lực khai thác khu bay có thể không theo kịp công suất nhà ga. Đường lăn song song có thể giúp rút ngắn đáng kể thời gian tàu bay di chuyển vào sân đỗ, qua đó nâng năng lực khai thác khu bay lên khoảng 3-4 lần so với hiện nay.

Cùng với đầu tư hạ tầng, tỉnh Quảng Trị đề nghị ACV và Tập đoàn T&T hỗ trợ xúc tiến mở các đường bay trong nước, quốc tế, tăng tần suất chuyến bay và thu hút các chuyến bay thuê chuyến (charter). 

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Tỉnh Quảng Trị đề nghị ACV đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà ga T2 Cảng hàng không Đồng Hới

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Bùi Hoàng Phương mong muốn các doanh nghiệp hàng không hỗ trợ quảng bá sản phẩm du lịch, kết nối các hãng lữ hành và đối tác quốc tế: “Thông qua đầu tư công giai đoạn 2026 - 2030 tới, sẽ đầu tư khoảng 480 tỷ đồng để xây dựng tuyến đường kết nối Cảng hàng không Quảng Trị với Quốc lộ 1A và đường Quốc phòng ven biển. Tỉnh Quảng Trị rất quan tâm đến lĩnh vực hàng không, làm sao để tận dụng, phát huy hiệu quả nhất hệ thống cảng hàng không hiện có và Cảng hàng không Quảng Trị đang xây dựng dự kiến hoàn thành trong tháng 3/2027”.

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Cảng hàng không Quảng Trị tổ chức chuyến bay kỹ thuật

VOV.VN - Sáng nay (15/10), tại Cảng hàng không Quảng Trị, Công ty TNHH Cảng Hàng không Quảng Trị phối hợp UBND tỉnh Quảng Trị và các đơn vị liên quan tổ chức chuyến bay kỹ thuật rà soát, kiểm tra tĩnh không, chướng ngại vật tại đường cất hạ cánh.

Thanh Hiếu/VOV-Miền Trung
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