Chủ tịch tỉnh Quảng Trị: Chậm bàn giao mặt bằng cầu An Lạc, sẽ kỷ luật ngay

Sáng 30/9, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Bùi Hoàng Phương kiểm tra dự án đường hai đầu cầu dây văng sông Hiếu (cầu An Lạc) cùng một số công trình trọng điểm trên địa bàn phía Nam tỉnh.

Dự án đường hai đầu cầu dây văng sông Hiếu giai đoạn 1 được UBND tỉnh Quảng Trị (cũ) phê duyệt nghiên cứu khả thi vào tháng 11/2022, tổng mức đầu tư 175 tỷ đồng, trong đó chi phí giải phóng mặt bằng 105,68 tỷ đồng.

Tuyến đường dài 904m, điểm đầu giao với đường Trần Hưng Đạo, điểm cuối giao với đường Bà Triệu ở phía Nam đầu cầu An Lạc. Nền đường rộng 25m, mặt đường rộng 16m, vỉa hè mỗi bên 4,5m.

Sáng ngày 30/9, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Bùi Hoàng Phương kiểm tra dự án đường hai đầu cầu dây văng sông Hiếu giai đoạn 1.

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Công trình dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật tỉnh Quảng Trị làm chủ đầu tư. UBND phường Đông Hà chịu trách nhiệm giải phóng mặt bằng.

Theo kế hoạch, dự án phải hoàn thành và giải ngân hết vốn trước ngày 31/12/2026. Tuy nhiên, đến nay giá trị thi công mới đạt 53%. Trong tổng chiều dài cần bàn giao, phường Đông Hà mới bàn giao được 550m, còn 354m chưa có mặt bằng.

Tại hiện trường, ông Phạm Văn Dũng, Chủ tịch UBND phường Đông Hà, cho biết còn 33 trường hợp chưa hoàn tất giải phóng mặt bằng. Trong đó, 13 trường hợp đã thống nhất phương án bồi thường, hỗ trợ; 20 trường hợp chưa hoàn thành phương án bồi thường.

Đối với 13 trường hợp đã đồng ý phương án bồi thường, UBND phường Đông Hà thống nhất hoàn thành giải phóng mặt bằng trước ngày 15/10. Với 20 trường hợp còn lại, địa phương sẽ khẩn trương hoàn tất hồ sơ pháp lý, phương án bồi thường, công khai phương án, đồng thời tuyên truyền, vận động để hoàn thành giải phóng mặt bằng trong tháng 10.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu phường Đông Hà chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nhanh chóng xử lý các phần việc còn lại.

Ông Bùi Hoàng Phương yêu cầu đối với 13 trường hợp đã thống nhất phương án bồi thường, phường Đông Hà phải hoàn thành giải phóng mặt bằng trước ngày 15/10. Các trường hợp còn lại phải được UBND phường, Công an tỉnh, chủ đầu tư và các đơn vị liên quan phối hợp xử lý, khẩn trương hoàn tất thủ tục và phương án bồi thường, tuyên truyền, vận động người dân bàn giao mặt bằng.

Với các hộ đã đồng thuận, UBND phường Đông Hà và chủ đầu tư phải nhanh chóng có phương án tạm cư, vận động người dân di dời để giải tỏa mặt bằng sạch, bàn giao cho chủ đầu tư.

Chủ đầu tư được yêu cầu huy động tối đa máy móc, thiết bị và nhân công để thi công ngay khi có mặt bằng...

Ông Nguyễn Thanh Bình, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Quảng Trị, cam kết nếu được bàn giao mặt bằng sớm sẽ hoàn thành dự án.

Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Hoàng Phương chỉ đạo các giải pháp đẩy nhanh tiến độ dự án

Tại hiện trường, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND phường Đông Hà phải trực tiếp vào cuộc quyết liệt tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng. Nếu để xảy ra tình trạng phải trả lại vốn, sẽ báo cáo Bí thư Tỉnh ủy kiểm điểm, kỷ luật ngay.

Cũng trong chuyến kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị kiểm tra dự án kè bờ Tây sông Thạch Hãn và bờ Bắc sông Vĩnh Phước.

Dự án do UBND phường Đông Hà làm chủ đầu tư, tổng mức đầu tư khoảng 170 tỷ đồng, gồm gần 7km kè và 1,6km đường giao thông. Công trình khởi công từ tháng 4/2026, thời gian thực hiện đến năm 2027. Đến nay, giá trị thực hiện ước khoảng 2,2 tỷ đồng theo hợp đồng.

Theo ông Phạm Văn Dũng, từ tháng 4/2026 đến nay, đơn vị thi công thường xuyên ghi nhận các phương tiện hút cát hoạt động cả ngày và đêm tại khu vực sông Thạch Hãn, ngã ba sông Hiếu - sông Thạch Hãn và sông Vĩnh Phước.

Hoạt động hút cát trong thời gian dài đã làm thay đổi địa hình, cao độ đáy sông, ảnh hưởng đến ổn định lòng sông, bờ sông và an toàn công trình kè đang thi công.

Tình trạng này còn gây nguy cơ sạt lở bờ kè về lâu dài. UBND phường Đông Hà đã nhiều lần báo cáo, đề nghị UBND tỉnh Quảng Trị chỉ đạo các địa phương liên quan phối hợp kiểm tra, xử lý.

Theo ông Dũng, tình trạng hút cát trên sông Thạch Hãn và sông Vĩnh Phước diễn biến phức tạp, đã gây sạt lở khoảng 400m, ảnh hưởng đến dự án bờ kè phía Tây sông Vĩnh Phước, buộc chủ đầu tư phải điều chỉnh thiết kế.

Ngay tại hiện trường, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Bùi Hoàng Phương yêu cầu chấm dứt tình trạng một bên thực hiện dự án xây kè, một bên lại hút cát.

Ông chỉ đạo Công an tỉnh, Sở Nông nghiệp Môi trường, Sở Công thương và các địa phương liên quan lập đoàn kiểm tra liên ngành, kiểm tra và xử lý ngay tình trạng hút cát tại khu vực.