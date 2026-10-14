Cao tốc Nội Bài – Lào Cai mở rộng tăng tốc về đích sau một năm thi công

Sau hơn 10 năm đưa vào khai thác, lưu lượng phương tiện trên cao tốc Nội Bài – Lào Cai tăng khoảng 10% mỗi năm. Trước áp lực giao thông ngày càng lớn, dự án mở rộng đoạn Yên Bái – Lào Cai, được triển khai với tổng mức đầu tư gần 7.668 tỷ đồng.

Theo thiết kế, tuyến đường được mở rộng từ 2 làn xe lên 4 làn xe, nền đường rộng 24 mét, đồng thời đầu tư đồng bộ hệ thống cầu, hầm, cống chui dân sinh và hệ thống quản lý giao thông thông minh.

Một công trình cầu đang hoàn thiện.

Khởi công vào tháng 10/2025, các nhà thầu đã huy động nhân lực, máy móc, tổ chức nhiều mũi thi công đồng loạt. Ông Phan Thanh Cường, Giám đốc điều hành gói thầu XL01, Dự án mở rộng cao tốc Nội Bài – Lào Cai cho biết: "Các nhà thầu đã tăng tốc để triển khai đảm bảo tiến độ dự án, các hạng mục nền đường, các hạng mục cầu và đặc biệt là hầm xuyên núi A6... Mục tiêu là hoàn thành cam kết tiến độ với chủ đầu tư là tháng 3 năm 2027 phải bàn giao đưa vào sử dụng".

Các phương án thi công được tính toán chi tiết, khoa học.

Đến thời điểm này, tuyến đường cao tốc 4 làn xe đã hiện hữu, sản lượng các gói thầu của dự án đạt trên 70% kế hoạch. Đặc biệt là các hạng mục khó như cầu Ngòi Thia có chiều dài, chiều rộng lớn nhất, hầm Đại Việt có chiều dài khoảng 530m... đều đảm bảo tiến độ theo kế hoạch. Ngoài phần đường mở rộng mới, phần đường cũ cũng sẽ được thảm mới tương tự bằng dây chuyền công nghệ Đức. Toàn tuyến sẽ được đầu tư hệ thống giao thông thông minh gồm camera giám sát, trung tâm dữ liệu, hệ thống thu phí không dừng ETC, để vận hành đồng bộ khi đưa vào khai thác.

Mặt đường đang được thảm nhựa bằng công nghệ từ Đức.

Nhấn mạnh về yêu cầu các nhà thầu bố trí ca kíp linh hoạt, ông Trần Ngọc Hải, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án các đường cao tốc phía Bắc, Tổng công ty đầu tư Phát triển đường cao tốc Việt Nam cho biết: "Ban Quản lý dự án, tư vấn cũng như là các nhà thầu đang tích cực triển khai các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo trong năm 2026 thì cơ bản là thông xe toàn tuyến. Để bù lại những ngày mưa thì cũng đã kịp thời tăng cường thiết bị, máy móc con người, tiến hành thi công tăng ca, tăng kíp, kể cả ban đêm".

Vào thời điểm cao điểm, công trường thường xuyên duy trì hơn 2.000 cán bộ, kỹ sư, công nhân, gần 700 đầu máy, thiết bị cùng hàng nghìn lượt ô tô vận chuyển vật liệu. Các đơn vị đang nỗ lực thi công liên tục, phấn đấu cơ bản hoàn thành dự án trong năm 2026, hướng tới đưa tuyến đường vào khai thác theo kế hoạch vào tháng 3/2027. Đẩy nhanh tiến độ nhưng không được phép đánh đổi chất lượng công trình là yêu cầu xuyên suốt trong quá trình thi công.

Không khí lao động khẩn trương.

Ông Trần Huy Hoàng, Giám sát trưởng Dự án mở rộng cao tốc Nội Bài – Lào Cai khẳng định: "Nhà thầu, tư vấn, chủ đầu tư có cái sự phối hợp, trao đổi và đưa ra các cái giải pháp làm tăng ca, tăng kíp bù lại những ngày mưa, những ngày khó khăn. Không vì đẩy hanh tiến độ mà bỏ qua chất lượng. Chất lượng thi công trên công trường đã được tư vấn giám sát kiểm soát một cách chặt chẽ và đúng quy trình".

Tuyến đường đẹp đang hiện hữu.

Sau khi hoàn thành, tuyến cao tốc 4 làn xe sẽ góp phần nâng cao năng lực vận tải, rút ngắn thời gian lưu thông, tăng cường kết nối Lào Cai với Hà Nội và các trung tâm kinh tế phía Bắc, tạo động lực thúc đẩy giao thương, du lịch và phát triển kinh tế khu vực Tây Bắc.