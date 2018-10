CEO nữ người Việt đầu tiên của Nielsen VN: Thất bại là không đếm xuể!

Đã là duyên thì không thể né

Nguyễn Hương Quỳnh đến với Nielsen như một cái duyên. Lúc còn sinh viên, cô từng nộp đơn xin làm nhân viên bán thời gian của ACNielsen (tên cũ của Nielsen), nhưng không được nhận do trễ hạn nộp đơn.

Nguyễn Hương Quỳnh - CEO của Công ty TNHH Nielsen Việt Nam.

Khi “Nam tiến” lập nghiệp, Hương Quỳnh lại bén duyên với Nielsen và may mắn được nhận vào làm chuyên viên bộ phận Đo lường bán lẻ.

Ngày đầu bước chân vào Nielsen, Hương Quỳnh không bao giờ nghĩ cô lại gắn bó với Nielsen đến vậy và may mắn trở thành người Việt Nam đầu tiên, cũng là người phụ nữ đầu tiên làm CEO của Nielsen Việt Nam - Thành viên của Tập đoàn nghiên cứu thị trường Nielsen.

“Tại sao không gắn bó với một công ty nếu công ty đó tạo điều kiện tốt nhất cho bạn phát triển, công việc đó khiến bạn thấy mình trưởng thành và được cống hiến hàng ngày và nhất là ở đó, bạn có những đồng nghiệp như anh, chị, em của mình. Chúng tôi có câu nói: ‘At Nielsen, You can be You’ (“Ở Nielsen, Bạn được là Bạn”) và tôi được là chính mình trong suốt hơn 13 năm kết duyên với Nielsen,” Hương Quỳnh chia sẻ.

“Vượt lên chính mình”

Bản thân Quỳnh chưa từng có ngày nào học cử nhân hay thạc sĩ ở nước ngoài. Hơn 13 năm trước, ngay trong ngày đầu tiên làm việc tại Nielsen, Quỳnh choáng ngợp khi thấy một anh quản lý đang trao đổi với CEO người nước ngoài bằng tiếng Anh. Nhưng, cô cảm nhận rằng, ở Nielsen sếp và nhân viên dường như không có khoảng cách.

Tiếng Anh và chuyên môn là những rào cản lớn nhất đối với cô ngày đó, bởi phần lớn đồng nghiệp trong nhóm đều học ở nước ngoài về. “6 tháng đầu làm việc tại Nielsen, tôi làm việc không biết ngày nghỉ, chỉ đơn giản là để theo kịp với đồng nghiệp trong nhóm,” Quỳnh bộc bạch.





Phụ nữ làm doanh nghiệp thì khó khăn nhiều hơn nam giới gấp bội. Họ phải đối mặt với những áp lực xã hội, những áp lực vô hình xung quanh. Họ thường trăn trở về việc dồn quá nhiều sức cho công việc, mà quên đi trách nhiệm với gia đình, trách nhiệm với bản thân, nhất là làm lãnh đạo.

Quỳnh chia sẻ, khó khăn vô hình lớn nhất của phụ nữ làm kinh doanh là làm sao để “vượt lên chính mình”. Phụ nữ thường tự tạo áp lực quá nhiều cho mình, một phần do muốn làm tốt mọi vai trò từ trong nhà ra xã hội, và một phần cũng vì họ muốn chứng minh năng lực bản thân không thua kém đấng mày râu khi ở vị trí đứng mũi chịu sào.





“Vượt lên chính mình” được Hương Quỳnh cắt nghĩa là phụ nữ phải tự giảm bớt áp lực về mặt tư tưởng cho bản thân, hãy cứ hồn nhiên - nhí nhảnh - vui tươi làm kinh doanh.

Với Quỳnh, thì lần “vượt lên chính mình” lớn nhất chính là lúc gánh vác trách nhiệm người đứng đầu Nielsen Việt Nam. “Tôi vẫn nhớ mãi lúc đó - lúc mà CEO tiền nhiệm của Nielsen Việt Nam thông báo tôi được chọn là người kế nhiệm - thì phản ứng đầu tiên của tôi là: Không đời nào, tôi không làm được đâu”, Quỳnh kể.

Cô lo đến mất ăn mất ngủ khi nghĩ đến việc mình phải chèo lái "con thuyền" gần 2.000 nhân viên và làm việc với các đối tác, trong đó phần lớn là những CEO người nước ngoài. Cô lo ngại họ sẽ nghĩ sao về một nữ CEO người Việt với kinh nghiệm tuổi nghề thua họ rất nhiều năm.

Thế rồi, cô tự trấn an bản thân rằng không việc gì là không thể. Cô lên kế hoạch kỹ lưỡng cho những việc cần làm ở vị trí mới, từng bước từng bước khẳng định mình ở vị trí vốn trước đây chỉ thuộc về nam giới.

“Cách tôi vượt qua khó khăn chỉ đơn giản là nếu chúng ta muốn làm cho những người xung quanh hạnh phúc, chúng ta phải là người hạnh phúc đầu tiên. Vì vậy, phụ nữ phải biết chăm lo cho bản thân, phải tự tin vào năng lực của chính mình, tự tin vào những đóng góp của mình cho xã hội”, Quỳnh nói.

Dám theo đuổi giấc mơ

Chia sẻ về bí quyết thành công, Quỳnh bật mí rất tâm đắc với tư duy “hai cốc nước đầy”. “Có rất nhiều thứ bạn không thể kiểm soát, không thể lựa chọn, nhưng điều mà bạn hoàn toàn có thể lựa chọn là suy nghĩ và thái độ của mình”.

"Hai cốc nước đầy" là suy nghĩ tạo động lực để Quỳnh nỗ lực và gặt hái thành công.

Nhìn vào một nửa cốc nước, nhiều người nghĩ rằng cốc nước đó chỉ còn 1 nửa là hết và nhiều người cho rằng chỉ cần đổ thêm 1 nửa nữa là được 1 cốc nước đầy.

Nhưng Hương Quỳnh lại khác, cô luôn coi 1 nửa cốc nước đó là cốc nước sắp đầy. Nếu cố gắng thêm 1 chút nữa, ta sẽ có 2 cốc nước đầy. Đó là suy nghĩ tạo động lực để cô nỗ lực và gặt hái thành công. “Còn thất bại là chuyện không đếm xuể”, Quỳnh cười.

Nhưng 1 trong những thất bại khiến cô nhớ mãi đó là trong khi rất nhiều bạn cùng lớp được vào thẳng trường đại học mình mong muốn, thì Quỳnh lại đánh mất cơ hội được tuyển thẳng vào đại học, dù chuyện đó dường như chắc trong tầm tay.

Sơ suất đã khiến cô lỡ mất cơ hội và việc này đã ảnh hưởng tâm lý của cô khá nhiều; đã có lúc Quỳnh nghĩ là chọn trường đại học nào đó vừa phải để thi cho chắc ăn.

Thế nhưng, với quyết tâm vào Đại học Ngoại thương bằng mọi giá, Quỳnh đã thi đỗ vào ngôi trường mình mơ ước. Tuột mất cơ hội trong tầm tay thời THPT giúp cô rút ra bài học đắt giá: Không bao giờ để thất bại khiến bạn đổi hướng đích đến.

Nói về sức mạnh của phụ nữ trong kinh doanh, Quỳnh cho rằng, phụ nữ phải tự tin là chúng ta có đầy đủ tố chất và năng lực để thực hiện những điều mình mong muốn, cho nên hãy dám theo đuổi giấc mơ và phải đủ tham vọng để theo đuổi đến cùng.

