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Chấm dứt hoạt động dự án Khu du lịch sinh thái Thác Bà ở Lâm Đồng

Thứ Ba, 19:04, 03/11/2026
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VOV.VN - Dự án Khu du lịch sinh thái Thác Bà do Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Green Dragon làm nhà đầu tư đã chậm quá 24 tháng so với tiến độ được phê duyệt. Đến nay, nhà đầu tư mới xây dựng và khai thác một số công trình tạm; các hạng mục chính chưa hoàn thành theo mục tiêu dự án.

Theo báo cáo của Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng dự án Khu du lịch sinh thái Thác Bà tại xã Tánh Linh (khu vực Tánh Linh, Bình Thuận cũ) của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Green Dragon được UBND tỉnh Bình Thuận (trước sáp nhập) cấp chủ trương đầu tư năm 2017.

Đây là dự án xây dựng khu du lịch sinh thái, dã ngoại với nhà hàng, khách sạn và khu vui chơi có diện tích 9,8 ha, tổng vốn đầu tư 25 tỷ đồng. 

Qua rà soát, theo chủ trương đầu tư số 2440 ngày 22/8/2017 và điều chỉnh chủ trương đầu tư số 553 ngày 22/02/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận, giai đoạn 1 phải hoàn thành trong năm 2018 và giai đoạn 2 cùng toàn bộ dự án phải hoàn thành trong năm 2019.

Đến nay, dự án đã chậm quá 24 tháng so với tiến độ được phê duyệt nhưng nhà đầu tư chưa hoàn thành mục tiêu hoạt động của giai đoạn 1 và toàn bộ dự án; riêng hệ thống khách sạn thuộc giai đoạn 2 chưa được đầu tư.

Nhà đầu tư cũng chưa hoàn thành các thủ tục pháp lý để thực hiện dự án, đặc biệt là thủ tục về lâm nghiệp.

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Một khu vực ăn uống trong dự án Khu du lịch sinh thái Thác Bà, Lâm Đồng

Theo báo cáo của Ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Núi Ông, nhà đầu tư không phối hợp, không cung cấp hồ sơ, giấy phép liên quan đến việc xây dựng và hoạt động du lịch trong rừng đặc dụng; không báo cáo đơn vị chủ rừng để phối hợp.

Những tồn tại này thể hiện nhà đầu tư chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong quá trình triển khai dự án.

Về bảo đảm thực hiện dự án, nhà đầu tư phải thực hiện ký quỹ. Tuy nhiên, theo hồ sơ được cung cấp, đến nay nhà đầu tư chưa thực hiện nghĩa vụ trên.

Ngoài ra, theo ý kiến của Sở Nông nghiệp và Môi trường, hình thức đầu tư của dự án không phù hợp với quy định về thuê môi trường rừng, không thể tiếp tục thực hiện theo hình thức đã được chấp thuận.

Từ cơ sở trên, Sở Tài chính báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng xem xét, đồng ý chủ trương chấm dứt hoạt động dự án Khu du lịch sinh thái Thác Bà tại xã Tánh Linh của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Green Dragon. 

Đoàn Sĩ/VOV-TP.HCM
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