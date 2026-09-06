Các ngân hàng đẩy mạnh phát hành trái phiếu nhằm bổ sung nguồn vốn dài hạn

Theo số liệu của Công ty Chứng khoán MB công bố cuối tháng 8, trong 7 tháng đầu năm nay, các ngân hàng đã phát hành khoảng 156.000 tỷ đồng trái phiếu, chiếm gần một nửa tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp toàn thị trường. Ba ngân hàng phát hành nhiều nhất tính từ đầu năm là Techcombank, với 25.000 tỷ đồng, Sacombank, gần 17.000 tỷ đồng và Agribank, hơn 16.000 tỷ đồng.

Trong 7 tháng các ngân hàng đã phát hành khoảng 156.000 tỷ đồng trái phiếu (Ảnh minh họa: KT)

Lãi suất bình quân toàn thị trường trái phiếu doanh nghiệp 7 tháng đạt khoảng 9,5% một năm, tăng hơn 2,5 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm ngoái. Mặt bằng lãi suất trái phiếu ngân hàng còn tăng nhanh hơn trong những tháng gần đây: từ khoảng 8% một năm cuối tháng 6, lên 9% trong tháng 7, và chạm 10% một năm vào đầu tháng 8.

Các ngân hàng lý giải việc đẩy mạnh phát hành nhằm bổ sung vốn cấp 2- là nguồn vốn dài hạn được tính vào hệ số an toàn vốn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước trong bối cảnh tín dụng những tháng qua tăng nhanh hơn tốc độ huy động vốn từ dân cư. Giới phân tích dự báo lượng phát hành trái phiếu của nhóm ngân hàng có thể còn tăng vào những tháng cuối năm, khi nhu cầu bổ sung vốn cho vay tiếp tục lớn.