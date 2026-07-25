Đồng Nai lập 3 Ban quản lý dự án chuyên ngành để "đón sóng" hạ tầng

Ngày 25/7, tin từ UBND TP.Đồng Nai cho biết, địa phương đã ban hành các quyết định thành lập 3 Ban QLDA chuyên ngành gồm: Giao thông, dân dụng và nông nghiệp.

Môi hình mới này giúp tập trung đầu mối quản lý theo từng lĩnh vực chuyên sâu, hướng tới tính chuyên nghiệp và hiện đại hóa hạ tầng đô thị.

Đồng Nai đang đầu tư hạ tầng giao thông kết nối vùng, khu vực (ảnh: ĐC)

Theo đó, Ban QLDA Đầu tư xây dựng Công trình Giao thông, thành lập trên cơ sở tổ chức lại Ban QLDA đầu tư xây dựng thành phố, tiếp nhận toàn bộ nhân sự và khối lượng công việc giao thông từ 22 Ban QLDA khu vực. Đây là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND thành phố, tự chủ tài chính chi thường xuyên, có tư cách pháp nhân và con dấu riêng.

Chức năng, làm chủ đầu tư các dự án giao thông (ngân sách, ngoài ngân sách, PPP); quản lý vốn, điều hành, giám sát thi công, lập quy hoạch và bàn giao công trình.

Ban QLDA Đầu tư xây dựng Công trình dân dụng, tiếp nhận nhân sự và dự án dân dụng, công nghiệp từ 23 Ban QLDA trên địa bàn.

Mô hình, đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính, trực thuộc UBND thành phố. Chức năng, làm chủ đầu tư các công trình dân dụng; quản lý vốn, giám sát thi công, lập quy hoạch, chuẩn bị dự án PPP. Bộ máy hoạt động ban Lãnh đạo gồm Giám đốc và tối đa 3 Phó Giám đốc; hệ thống phòng nghiệp vụ cùng 8 phòng quản lý dự án chuyên trách.

Ban QLDA Đầu tư xây dựng Công trình Nông nghiệp. Nguồn lực, tiếp nhận nguồn nhân lực và toàn bộ dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp & phát triển nông thôn từ 23 Ban QLDA.

Mô hình, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND TP, vận hành theo cơ chế tự chủ tài chính. Chức năng, chủ đầu tư các dự án chuyên ngành nông nghiệp, phát triển nông thôn; quản lý, giám sát và chuẩn bị các dự án đầu tư công - tư.

Bộ máy, ban Lãnh đạo (Giám đốc, không quá 3 Phó Giám đốc), hệ thống phòng chuyên môn và 5 phòng quản lý dự án.

Việc quy về một mối với 3 Ban QLDA chuyên ngành đánh dấu bước ngoặt lớn trong công tác tổ chức bộ máy của TP.Đồng Nai.

Mô hình tập trung này không chỉ khắc phục tình trạng dàn trải, chồng chéo trước đây mà còn góp phần nâng cao tính chuyên nghiệp, đẩy nhanh tiến độ giải ngân, sử dụng hiệu quả nguồn vốn ngân sách, tạo đà bứt phá cho hạ tầng thành phố trong giai đoạn phát triển mới.