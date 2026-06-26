Đắk Lắk tìm cơ hội kết nối cung cầu các đặc sản

Với hơn 150 gian hàng của 80 doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất trong và ngoài tỉnh Đắk Lắk, hội chợ giới thiệu nhiều nhóm sản phẩm thế mạnh như cà phê, ca cao, mắc ca, hồ tiêu, mật ong, thực phẩm chế biến, dược liệu, thủ công mỹ nghệ cùng nhiều sản phẩm OCOP và sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu.

Các đại biểu cắt băng khai mạc hội chợ

Ngay từ đầu giờ sáng, nhiều đoàn khách đã tham quan, trải nghiệm sản phẩm, tìm hiểu quy trình sản xuất và trao đổi trực tiếp với các doanh nghiệp. Không khí tại các gian hàng diễn ra sôi động với nhiều hoạt động giới thiệu sản phẩm và kết nối đối tác.

Ông Nguyễn Duy Hùng, đại diện một hợp tác xã cho biết, việc tham gia hội chợ không chỉ giúp quảng bá thương hiệu mà còn mở ra cơ hội tiếp cận các nhà phân phối, đối tác xuất khẩu. "Hội chợ này tổ chức rất tốt. Các chủ thể OCOP đánh giá rất là cao về từ khâu tổ chức và khâu quảng bá. Và đặc biệt đó là nhân một dịp mà tỉnh Đắk Lắk công bố quy hoạch và đầu tư của tỉnh vào thời điểm này thì thu hút rất là nhiều khách đến đây để chia sẻ trải nghiệm và chúng tôi cũng đã quảng bá rất là nhiều sản phẩm".

Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk tham quan các gian hàng trưng bày giới thiệu sản phẩm.

Điểm nhấn của hội chợ không chỉ giới thiệu các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu mà còn phản ánh quá trình đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng, xây dựng thương hiệu và chuyển đổi số của các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Thông qua hoạt động kết nối không gian số và thúc đẩy chuyển đổi số trong thương mại các sản phẩm của các doanh nghiệp đến với khách hàng nhanh chóng hơn, rộng rãi hơn, hiệu quả hơn.

Tham gia trực tiếp bán hàng trền nền tảng số tại hội chợ, bà Lê Thị Hồng Thơm, đại diện doanh nghiệp sản xuất mỹ phẩm từ thảo dược xã Cư Prao, tỉnh Đắk Lắk cho biết: "Lần này là hội chợ chuyển đổi số đầu tiên của tỉnh Đắk Lắk sau sáp nhập. Cùng với việc mang sản phẩm tới hội chợ với những phương thức truyền thống để bán trực tiếp thì bên công ty chúng tôi còn tham gia những phiên live chuyển đổi số do bên Cục Xúc tiến và Trung tâm Xúc tiến Thương mại của tỉnh hỗ trợ. Mong muốn là quảng bá được sản phẩm của mình theo nhiều hình thức khác nhau và có thể tiếp cận khách hàng qua nhiều nền tảng khác nhau, những kênh khác nhau".

Các sản phẩm được quảng bá trực tiếp trên nền tảng số tại hội chợ,

Theo ông Nguyễn Hải Triều, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk, Hội chợ sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, OCOP là một trong những hoạt động nổi bật của Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk năm 2026. Không chỉ góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất giàu tiềm năng, hội chợ còn khẳng định nỗ lực của tỉnh trong việc đồng hành cùng doanh nghiệp, thúc đẩy liên kết sản xuất, mở rộng thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh của các sản phẩm địa phương trong tiến trình hội nhập.

“Yêu cầu đặt ra của tỉnh đối với các doanh nghiệp không chỉ là hoạt động sản xuất các sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng, mà còn phải tổ chức tốt các hoạt động kết nối cung cầu, xúc tiến thương mại và xây dựng thương hiệu phát triển thị trường. Chính vì vậy thông qua hội chợ, tỉnh Đắk Lắk cũng mong muốn giới thiệu một cách sinh động, trực quan những thành quả phát triển trong lĩnh vực công nghiệp nông thôn của tỉnh. Đồng thời sẽ tạo điều kiện kết nối và quảng bá thương hiệu, tìm kiếm đối tác và tiến tới là hợp tác đầu tư", ông Nguyễn Hải Triều nói.