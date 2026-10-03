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Ninh Bình kiến nghị bổ sung cao tốc Ninh Bình - Sơn La vào quy hoạch

Thứ Bảy, 17:58, 03/10/2026
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VOV.VN - Ngày 3/10, tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 và hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Nguyễn Thanh Bình kiến nghị bổ sung tuyến cao tốc Ninh Bình - Sơn La vào Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tăng trưởng GRDP 11,31%, cam kết giải ngân 100% vốn Trung ương trong tháng 12

Sáng 3/10, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 và hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương, đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 9, quý III và 9 tháng năm 2026, đồng thời bàn các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm những tháng cuối năm.

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Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu chỉ đạo tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2026. Ảnh: Nhân Dân

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 9 tháng năm 2026.

Theo đó, GRDP của Ninh Bình tăng 11,31%, vượt kịch bản đề ra và đứng thứ 5 cả nước. Thu ngân sách nhà nước đạt trên 47.000 tỷ đồng, xuất siêu hơn 2,7 tỷ USD. Hoạt động du lịch tiếp tục duy trì đà tăng trưởng khi toàn tỉnh đón gần 21 triệu lượt khách trong 9 tháng.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm, an sinh xã hội được bảo đảm; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững.

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Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Nguyễn Thanh Bình, phát biểu tại hội nghị  

Tuy nhiên, giải ngân vốn đầu tư công vẫn là điểm cần tập trung xử lý. Đến nay, Ninh Bình mới giải ngân 37,3% kế hoạch vốn đầu tư công do Thủ tướng Chính phủ giao. Tỉnh xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm trong quý IV, đồng thời yêu cầu làm rõ trách nhiệm và tiến độ xử lý đối với từng dự án.

Về nhiệm vụ những tháng cuối năm, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình khẳng định tỉnh tiếp tục kiên định mục tiêu tăng trưởng hai con số, cập nhật kịch bản tăng trưởng theo từng ngành, lĩnh vực; tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy công nghiệp chế biến, chế tạo, xuất khẩu, thương mại và du lịch.

Ninh Bình cũng sẽ đẩy nhanh tiến độ lập các quy hoạch, trong đó có Quy hoạch chung đô thị Ninh Bình; quyết liệt thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và cam kết giải ngân 100% vốn ngân sách Trung ương trong tháng 12/2026.

Tỉnh đồng thời tập trung xử lý các dự án tồn đọng, các dự án còn khó khăn, vướng mắc và tài sản công dôi dư, nhằm sớm đưa các nguồn lực này vào sử dụng; tiếp tục củng cố hệ thống y tế, giáo dục và nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

Ninh Bình đề xuất thúc đẩy các quy hoạch lớn

Để tạo động lực tăng trưởng dài hạn và tăng cường liên kết vùng, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét bổ sung tuyến cao tốc Ninh Bình - Sơn La vào Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tỉnh cũng đề nghị Bộ Xây dựng sớm tổ chức lập Quy hoạch chi tiết Cảng hàng không quốc tế Ninh Bình; đồng thời đẩy nhanh việc thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch chung Khu kinh tế Ninh Cơ, tỉnh Ninh Bình, đến năm 2050.

Theo lãnh đạo tỉnh, các đề xuất này nhằm hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, tăng cường kết nối vùng và tạo thêm dư địa cho phát triển kinh tế - xã hội của Ninh Bình trong thời gian tới.

Vân Hồng/VOV.VN
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