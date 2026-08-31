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Đà Nẵng giao nhiều dự án về xã, phường làm chủ đầu tư

Thứ Hai, 09:42, 31/08/2026
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VOV.VN - Hàng loạt dự án trên địa bàn thành phố Đà Nẵng vừa được điều chuyển chủ đầu tư từ các ban quản lý, trung tâm cấp thành phố về trực tiếp UBND xã, phường quản lý, thực hiện.


UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành quyết định điều chuyển nhiệm vụ chủ đầu tư nhiều dự án trên địa bàn thành phố giao về cho UBND xã, phường. Trong đó, dự án Cầu Sông Bui được chuyển từ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật thành phố sang UBND xã Trà Đốc.

Cùng với đó, 12 dự án khác cũng được điều chuyển chủ đầu tư từ Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố về các xã, phường Điện Bàn Bắc, Điện Bàn Tây, An Thắng, gồm các dự án khu dân cư nông thôn, khu dân cư mới và khu dân cư chỉnh trang đô thị để tạo nguồn vốn đầu tư hạ tầng.

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Nhiều dự án khu dân cư mới được đưa về UBND cấp xã làm chủ đầu tư

UBND thành phố cũng giao UBND xã Thăng Bình tiếp nhận, quản lý đầu tư công đối với dự án Cầu Bà Quy sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; đồng thời chịu trách nhiệm báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp cân đối, bố trí vốn đầu tư công trung hạn và hằng năm để hoàn thành, bàn giao dự án đưa vào sử dụng theo đúng quy định.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho biết, thành phố đang tập trung triển khai các cơ chế, chính sách đặc thù, đẩy mạnh tiến độ giải ngân đầu tư công, tạo dư địa tăng trưởng mới, giữ vững mục tiêu tăng trưởng hai con số.

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Việc phân cấp về cấp xã làm chủ đầu tư giúp phát huy vai trò chủ động của chính quyền cơ sở trong triển khai dự án

“Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã ban hành Nghị quyết xác định các mục tiêu phấn đấu tăng trưởng kinh tế Đà Nẵng từ 11% trở lên. Đây là mục tiêu cao đòi hỏi sự nỗ lực, quyết tâm phấn đấu rất lớn của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trên toàn thành phố”- ông Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh.

Long Phi/ VOV - Miền Trung
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