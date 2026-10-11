Đà Nẵng hiện có 144 dự án đầu tư của Trung Quốc

Chiều 11/10, ông Lê Ngọc Quang - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng hội kiến ông Trương Quân, Đại Thẩm phán thứ nhất, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trung Quốc, nhân dịp ông Trương Quân tham dự Diễn đàn Tư pháp ASEAN - Trung Quốc lần thứ tư tại Đà Nẵng. Tại cuộc hội kiến, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng mong muốn các cơ quan, địa phương của Trung Quốc cùng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, thúc đẩy hợp tác cải cách tư pháp.

Ông Lê Ngọc Quang - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng (bên phải) hội kiến ông Trương Quân, Đại Thẩm phán thứ nhất, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trung Quốc

Thay mặt lãnh đạo TP Đà Nẵng, ông Lê Ngọc Quang - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng chào đón ông Trương Quân, Đại Thẩm phán thứ nhất, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trung Quốc, chúc mừng thành công của Diễn đàn Tư pháp ASEAN - Trung Quốc lần thứ tư được tổ chức tại Đà Nẵng.

Giới thiệu khái quát về thành phố, ông Lê Ngọc Quang cho biết: Đà Nẵng có 2 sân bay, 4 cảng biển, trung tâm tài chính quốc tế và khu thương mại tự do với định hướng trở thành thành phố công nghiệp, công nghệ cao, phấn đấu trở thành cực tăng trưởng mới của Việt Nam. Thành phố đang có nhiều chủ trương, chính sách thu hút nhà đầu tư vào các lĩnh vực như công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, blockchain, chip, bán dẫn.

Ông Lê Ngọc Quang - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng tặng quà lưu niệm ông Trương Quân, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trung Quốc

Về quan hệ đối tác, hiện có 144 dự án đầu tư của Trung Quốc tại TP Đà Nẵng, thuộc các lĩnh vực xây dựng, công nghiệp chế tạo, may mặc, du lịch, dịch vụ, số vốn triển khai hơn 820 triệu USD. Thành phố có quan hệ hợp tác với 5 địa phương của Trung Quốc; khoảng 30 doanh nghiệp thường xuyên làm ăn với các đối tác Trung Quốc. Về du lịch, năm nay, Đà Nẵng phấn đấu đón hơn 8 triệu khách quốc tế, trong đó hơn nửa triệu là khách Trung Quốc.

Ông Lê Ngọc Quang - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng bày tỏ vui mừng khi quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc ngày càng phát triển; mong muốn ngày càng có nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư Trung Quốc lựa chọn TP Đà Nẵng để đầu tư các dự án công nghiệp, du lịch, dịch vụ, thương mại. Thành phố cam kết đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp mở rộng đầu tư kinh doanh; mong muốn hợp tác ứng dụng công nghệ số trong quản trị, điều hành, phát triển hạ tầng và quản lý đô thị.

Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng bày tỏ: “TP Đà Nẵng mong muốn phía Tòa án nhân dân tối cao Trung Quốc tạo điều kiện hỗ trợ để tăng cường hợp tác, tham quan, học hỏi các mô hình, kinh nghiệm của Trung Quốc trong cải cách tư pháp, ứng dụng công nghệ số trong hoạt động tư pháp, trong quản trị, điều hành và các lĩnh vực khác”.

Lãnh đạo TP Đà Nẵng và đoàn lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao Trung Quốc chụp ảnh lưu niệm

Ông Trương Quân, Đại Thẩm phán thứ nhất, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trung Quốc cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo TP Đà Nẵng cùng sự phối hợp chặt chẽ, trách nhiệm của thành phố với tư cách địa phương phía Việt Nam đăng cai Diễn đàn Tư pháp ASEAN - Trung Quốc lần thứ tư vừa tổ chức thành công. Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trung Quốc cho rằng, từ chủ đề và thành công của diễn đàn sẽ góp phần thúc đẩy hiệu quả hợp tác giữa ASEAN và Trung Quốc trên các lĩnh vực kinh tế và giao lưu nhân dân đi vào chiều sâu.

Bày tỏ ấn tượng về vẻ đẹp và sự phát triển của TP Đà Nẵng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trung Quốc khẳng định, trên nền tảng quan hệ Trung Quốc - Việt Nam, Tòa án nhân dân tối cao Trung Quốc sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, thúc đẩy hợp tác tư pháp cùng Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội, thu hút các nhà đầu tư vào Đà Nẵng.