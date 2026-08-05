Quảng Ngãi xử phạt gần 4 tỷ đồng vi phạm khai thác IUU

Đẩy mạnh việc ngăn chặn vi phạm, Quảng Ngãi tiếp tục siết chặt quản lý đội tàu, xử lý nghiêm các hành vi khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), hướng tới mục tiêu cùng cả nước gỡ cảnh báo "thẻ vàng" của Ủy ban châu Âu (EC).

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi, hầu hết tàu cá thuộc diện bắt buộc đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (VMS). Các lực lượng chức năng duy trì kiểm soát chặt tàu cá xuất, nhập bến, cập cảng thông qua hệ thống giám sát hành trình và truy xuất nguồn gốc thủy sản điện tử. Từ đầu năm đến nay, cơ quan chức năng đã cấp giấy xác nhận, chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác phục vụ tiêu thụ trong nước và xuất khẩu.

Quảng Ngãi triển khai Hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác điện tử (eCDT) đối với 100% tàu cá ra, vào cảng. Từ đầu năm đến nay, các cảng cá đã giám sát việc bốc dỡ thủy sản của gần 17.700 lượt tàu với sản lượng hơn 22 ngàn tấn, góp phần kiểm soát nguồn gốc thủy sản khai thác và phòng, chống khai thác IUU.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra giấy tờ của ngư dân trước khi tàu xuất bến.

Quảng Ngãi tăng cường kiểm soát tàu cá chống khai thác IUU

Các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi đã xử phạt 41 trường hợp vi phạm trong lĩnh vực thủy sản, với tổng số tiền gần 4 tỷ đồng. Công tác kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm được tăng cường, tập trung vào các hành vi liên quan đến thiết bị giám sát hành trình (VMS) và khai thác hải sản trái quy định.

Siết chặt quản lý đội tàu cá trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Thời gian tới, tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục quản lý chặt đội tàu, rà soát tàu cá không đủ điều kiện hoạt động, xử lý nghiêm các vi phạm về thiết bị giám sát hành trình, vượt ranh giới trên biển và kiên quyết không để phát sinh tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài. Các địa phương ven biển cũng được yêu cầu hoàn thành việc rà soát tàu cá không đủ điều kiện hoạt động trước ngày 15/8, góp phần thực hiện hiệu quả các khuyến nghị của EC về chống khai thác IUU.

Tàu cá chuẩn bị xuất bến.

Ông Võ Văn Hải, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản - Biển đảo, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi cho biết: "Trong các giải pháp, trước hết là tăng cường quản lý đội tàu và giám sát hoạt động của đội tàu để không xảy ra vi phạm trong quá trình khai thác, đặc biệt là vi phạm vùng biển nước ngoài. Thứ hai là việc tàu cập cảng, rời cảng phải được kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ, đồng thời cập nhật sản lượng khai thác. Tàu phải cập cảng chỉ định và sản lượng được giám sát qua hệ thống phần mềm, làm cơ sở truy xuất nguồn gốc, cũng như phục vụ công tác quản lý, kiểm tra đối với các doanh nghiệp chế biến trên địa bàn tỉnh".