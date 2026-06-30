Đắk Lắk còn 6/12 chỉ tiêu chưa đạt kịch bản, quyết tâm tháo gỡ điểm nghẽn

Theo báo cáo tại kỳ họp, GRDP 6 tháng đầu năm của tỉnh Đắk Lắk tăng trưởng khá nhưng vẫn thấp hơn kịch bản tăng trưởng trên 9% đã đề ra. Trong 12 chỉ tiêu chủ yếu, có 5 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, 1 chỉ tiêu cơ bản đạt, 6 chỉ tiêu chưa đạt kịch bản.

Việc huy động nguồn lực, giải ngân đầu tư công, giải phóng mặt bằng và hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp ở Đắk Lắk đang gặp nhiều khó khăn. Một số cơ quan, đơn vị vẫn còn tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, chất lượng tổ chức thực hiện nhiệm vụ chưa đáp ứng yêu cầu.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Uỷ viên Trung ương đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk đề nghị chuyển mạnh từ xây dựng kế hoạch sang hành động thực chất.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Đắk Lắk sẽ xem xét 30 báo cáo, 20 tờ trình dự thảo nghị quyết liên quan đến các lĩnh vực tài chính - ngân sách, đầu tư công, chuyển đổi số, giáo dục, y tế, quốc phòng - an ninh, phòng chống thiên tai và vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Nội dung chất vấn và trả lời chất vấn cũng tập trung vào tiến độ các dự án, giải ngân đầu tư công, giải quyết kiến nghị của người dân và tháo gỡ những điểm nghẽn trong quản lý, điều hành.

Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa XI, nhiệm kỳ 2025 -2030, khai mạc Kỳ họp thứ 2

Phát biểu chỉ đạo kỳ họp, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Uỷ viên Trung ương đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk yêu cầu các cấp, các ngành tập trung tháo gỡ dứt điểm các điểm nghẽn về thể chế, quy hoạch, đất đai và đầu tư; phấn đấu giải ngân 100% vốn đầu tư công, xử lý các dự án tồn đọng, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và khơi thông các nguồn lực phục vụ mục tiêu tăng trưởng hai con số. Các sở, ngành, địa phương triển khai hệ thống KPI đánh giá chất lượng cán bộ, công chức từ ngày 1/7.

“Đánh giá sâu hơn việc phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực cho hợp lý. Sắp xếp lại, bố trí lại đội ngũ cán bộ cho đúng người, đúng việc. Mạnh dạn thay thế, không sử dụng cán bộ, công chức có thái độ đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm và lấy kết quả thực thi công vụ làm tiêu chí đánh giá cán bộ. Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh tập trung rà soát để hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để vận hành chính quyền địa phương hai cấp sau khi sáp nhập, bổ sung và kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung nhằm khắc phục những nội dung bất cập, không còn phù hợp với thực tiễn” - ông Triết đề nghị.