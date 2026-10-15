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Tăng trưởng hai con số, sản xuất công nghiệp TP.HCM quý IV phải tăng từ 15 -16%

Thứ Năm, 11:30, 15/10/2026
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VOV.VN - Để đạt mục tiêu tăng trưởng sản xuất công nghiệp, thành phố hỗ trợ doanh nghiệp kết nối với các đơn vị logistics chuyên ngành nhằm giảm chi phí, tối ưu chuỗi cung ứng; mở rộng thị trường tiêu thụ, đẩy mạnh kết nối cung - cầu, kết nối với doanh nghiệp FDI.


9 tháng qua, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) của TP.HCM tăng 10,9% so với cùng kỳ năm trước và là mức tăng cao nhất so với cùng kỳ 3 năm gần đây. Đây là sự nỗ lực rất lớn của doanh nghiệp trong đầu tư công nghệ nâng cao chất lượng sản phẩm và sự hỗ trợ của cơ chức năng của TP.HCM. Kết quả này góp phần để TP.HCM đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số vào cuối năm.

Đầu tư công nghệ đáp ứng yêu cầu cao của thị trường

Công ty TNHH Lập Phúc ở phường Phú Thuận (Quận 7 cũ) sản xuất khuôn mẫu chính xác, kỹ thuật cao của ngành cơ khí. 95% sản phẩm công nghiệp hỗ trợ của doanh nghiệp này đang xuất khẩu sang thị trường Mỹ. Sản phẩm của doanh nghiệp cung cấp cho các thương hiệu ôtô như Tesla, Toyota, BMW… và máy giặt, tủ lạnh Toshiba, Whirlpool.

tang truong hai con so, san xuat cong nghiep tp.hcm quy iv phai tang tu 15 -16 hinh anh 1
Công nghệ cao giúp các doanh nghiệp công nghiệp nhận những đơn hàng khó

9 tháng qua, xuất khẩu của doanh nghiệp tăng 30% so với cùng kỳ năm trước và đã có đơn hàng đến hết năm nay. Bên cạnh đó, hiện nay nhiều đơn hàng của doanh nghiệp Mỹ từ Trung Quốc cũng dịch chuyển về Việt Nam tìm những doanh nghiệp sản xuất công nghiệp hỗ trợ đáp ứng các tiêu chuẩn cao. Lập Phúc đã đầu tư, cập nhật công nghệ mới liên tục để đáp ứng yêu cầu của thị trường; sản xuất được những sản phẩm chi tiết tỉ mỉ, phức tạp, đòi hỏi độ khó và chính xác rất cao.

Ông Nguyễn Văn Trí, Giám đốc Công ty TNHH Lập Phúc cho biết, khách hàng yêu cầu sản phẩm theo tiêu chuẩn khắt khe của Mỹ và Châu Âu, đồng thời giá phải cạnh tranh, nhưng doanh nghiệp vẫn đáp ứng tốt.

“Doanh nghiệp Mỹ đánh giá rất cao trình độ kỹ thuật của Việt Nam. Có những dự án khuôn mẫu mới cho các dòng xe mới, họ thường giao cho đối tác Việt Nam những bộ khuôn kỹ thuật cao, khó nhất trong chuỗi. Máy móc, thiết bị của công ty bây giờ đa phần được điều khiển bằng máy tính, nhưng máy móc càng mới, phần mềm càng cao nên phải cập nhật liên tục. Nghề này nếu muốn ngang tầm thế giới phải luôn luôn đầu tư, luôn luôn cải tiến”, ông Trí chia sẻ.

Cùng với sự nỗ lực của doanh nghiệp để đáp ứng yêu cầu ngày càng gắt gao của thị trường, Sở Công Thương TP.HCM hỗ trợ phát triển các ngành công nghiệp trọng điểm, kết nối doanh nghiệp trong nước tham gia chuỗi cung ứng, có chính sách hỗ trợ lãi suất nhằm kích cầu đầu tư.

Tính đến hết tháng 9, Sở đã tổ chức 43 chương trình xúc tiến thương mại cho các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp và tổ chức khóa đào tạo chuyên đề nâng cao chất lượng sản phẩm công nghiệp. Chương trình đào tạo này có 20 doanh nghiệp sản xuất đầu chuỗi trong nước và doanh nghiệp FDI tham gia, như Toyota Việt Nam, Panasonic Việt Nam, Schindler… Qua đó có hơn 300 chi tiết, linh kiện, sản phẩm đã được đề xuất kết nối với 110 doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trong nước có năng lực cung ứng phù hợp.

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Nhiều doanh nghiệp sản xuất công nghiệp ở TP.HCM liên tục đầu tư công nghệ mới

Doanh nghiệp khó do chi phí sản xuất tăng cao

Tuy nhiên đến nay các doanh nghiệp công nghiệp hiện gặp nhiều khó khăn, như giá nguyên, nhiên liệu đầu vào, chi phí logistics, lãi suất vay... đều tăng cao khiến biên độ lợi nhuận ngày càng mỏng.

Điển hình như Công ty TNHH Cao su Minh Đức có nhiều đơn hàng ở Nhật Bản, Hàn Quốc và đến nay đã có đơn hàng xuất khẩu đến cuối năm. Nhưng doanh nghiệp hạch toán: giá nguyên, nhiên liệu đầu vào và chi phí logistics tăng từ 10-20%, trong khi đó, giá bán chỉ tăng 5% nên lợi nhuận không đáng kể.

“Doanh nghiệp mong Nhà nước cần kiềm chế lãi suất ngân hàng, vì hiện tại lãi suất đã tăng lên trên 10%, cần giảm lãi suất cho vay của ngân hàng xuống dưới 10% để các doanh nghiệp tồn tại. Thuế giá trị gia tăng cần tiếp tục giảm xuống còn 8% trong thời gian tới. Đồng thời, thành phố cần làm thế nào để giảm chi phí logistics, giảm nhẹ các chi phí tuân thủ để doanh nghiệp có thể vượt qua giai đoạn khó khăn này”, ông Nguyễn Quốc Anh, Giám đốc Công ty TNHH Cao su Minh Đức và cũng là Chủ tịch Hiệp hội Cao su - Nhựa TP.HCM kiến nghị.

Năm 2026, TP.HCM đặt mục tiêu sản xuất công nghiệp tăng 12,2%, trong đó ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 12,6%. Để đạt mục tiêu này, trong quý IV, chỉ số sản xuất công nghiệp phải tăng từ 15%-16% so với cùng kỳ, góp phần cùng thành phố đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số.

Sở Công Thương TP.HCM sẽ thúc đẩy tháo gỡ những vướng mắc về nguyên liệu, vốn, lao động, thủ tục hành chính, logistics và năng lượng. Sở tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp kết nối với các đơn vị logistics chuyên ngành nhằm giảm chi phí, tối ưu chuỗi cung ứng; mở rộng thị trường tiêu thụ, đẩy mạnh kết nối cung - cầu, kết nối với doanh nghiệp FDI.

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Sản xuất công nghiệp 9 tháng tăng 12,3%, mức cao nhất kể từ năm 2019

VOV.VN - Sản xuất công nghiệp quý III/2026 tiếp tục duy trì đà tăng trưởng hai con số, với chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 14,8% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 9 tháng, IIP tăng 12,3%, mức tăng cao nhất trong cùng kỳ kể từ năm 2019, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục đóng vai trò chủ lực.

Lệ Hằng/VOV-TP.HCM
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