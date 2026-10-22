Đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa Trung tâm tài chính quốc tế vào hoạt động thực chất



Theo báo cáo của Bộ Tài chính, Bộ đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ: kiện toàn Hội đồng điều hành ban hành Kế hoạch phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế đến năm 2035 và Quy chế hoạt động của Trung tâm Tài chính quốc tế. Hai Cơ quan điều hành đã thống nhất ban hành biểu mẫu đăng ký, công nhận Thành viên.

Về nguồn lực và thu hút Thành viên, TP. Hồ Chí Minh và TP. Đà Nẵng đã phê duyệt vị trí việc làm, bố trí biên chế, kinh phí, trụ sở, hạ tầng công nghệ; đã xúc tiến đầu tư tại nhiều quốc gia. Nhiều ngân hàng, công ty chứng khoán, tổ chức quản lý tài sản, nhà đầu tư đã ký biên bản ghi nhớ, cam kết và nộp hồ sơ. Để chuẩn bị cho các giao dịch tại Trung tâm Tài chính quốc tế, lãnh đạo Bộ Tài chính đã làm việc trực tiếp với một số ngân hàng thương mại, định chế tài chính để lựa chọn các giao dịch có khả năng triển khai sớm.

Ông Đỗ Văn Sử, Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài (Cục FDI), Bộ Tài chính đề xuất: "Về mô hình quản trị, kiến nghị là giao hai cơ quan điều hành thống nhất chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ, cơ chế một cửa, tiêu chuẩn công nhận thành viên, chế độ báo cáo, cơ chế phối hợp liên địa điểm và phân vai sản phẩm giữa hai thành phố, không để phát sinh thủ tục lặp lại hoặc cạnh tranh nội bộ theo kế hoạch xây dựng văn bản hướng dẫn".

Tại phiên họp, các đại biểu đã nghe đại diện cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP. Hồ Chí Minh và TP. Đà Nẵng báo cáo tình hình vận hành của Trung tâm và ý kiến góp ý của các bộ, ngành. Bộ Tài chính kiến nghị giao hai Cơ quan điều hành thống nhất chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ, cơ chế một cửa, tiêu chuẩn công nhận thành viên, chế độ báo cáo, cơ chế phối hợp liên địa điểm và phân vai sản phẩm giữa hai thành phố.

Phát biểu kết luận phiên họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực và kết quả đạt được của các bộ, ngành, TP.Hồ Chí Minh và TP.Đà Nẵng, đặc biệt là hai cơ quan điều hành. Để Trung tâm sớm đi vào hoạt động thực chất, an toàn, hiệu quả, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ, triển khai quyết liệt các nhiệm vụ được giao, bảo đảm tiến độ, chất lượng, xử lý dứt điểm những công việc chậm trễ, tồn đọng, vướng mắc.

"Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan liên quan phân định rõ phạm vi, thẩm quyền, trách nhiệm của từng cơ quan; bảo đảm công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hiệu lực, hiệu quả, tránh chồng chéo. Đồng thời, khẩn trương đưa cơ quan giám sát vào hoạt động trước khi phát sinh giao dịch thực chất", Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh.

Về phát triển sản phẩm tài chính mới, Phó Thủ tướng yêu cầu xem xét triển khai những sản phẩm đang được giao dịch tại các trung tâm tài chính quốc tế, phù hợp với thực tiễn và khả năng quản lý rủi ro của Việt Nam. Giai đoạn đầu, Bộ Tài chính phối hợp với hai thành phố lựa chọn một số sản phẩm, giao dịch điển hình, gắn với nhu cầu thực tế của các quỹ đầu tư, nhà đầu tư và doanh nghiệp. Việc triển khai cần linh hoạt, chủ động, tập trung vào các giao dịch đã có kết nối cung – cầu vốn, nhất là sản phẩm huy động, cung ứng nguồn vốn trung và dài hạn. Đối với từng nhóm sản phẩm, giao dịch, cần xác định rõ chủ thể thực hiện, cơ chế, chính sách cần ban hành, cơ quan chịu trách nhiệm, tiến độ và phương thức giám sát; đánh giá tính khả thi, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý các vấn đề phát sinh.

Phó Thủ tướng yêu cầu cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại TP.Hồ Chí Minh và TP.Đà Nẵng hoàn thiện các điều kiện cần thiết, phấn đấu hoàn thành trong tháng 10/2026; chủ động làm việc với các tổ chức tài chính, nhà đầu tư, thu hút thành viên tham gia và phấn đấu phát sinh giao dịch trong tháng 11/2026, bảo đảm tuân thủ pháp luật và an toàn tài chính.

Các thành viên Hội đồng điều hành chỉ đạo thực hiện đầy đủ nhiệm vụ được giao, bảo đảm ban hành các văn bản hướng dẫn đúng tiến độ, chất lượng. Các bộ, ngành khẩn trương giải quyết kiến nghị của hai cơ quan điều hành và Bộ Tài chính; kịp thời báo cáo những vấn đề vượt thẩm quyền. Đồng thời, rà soát các nghị định, quy định thuộc lĩnh vực quản lý, đề xuất sửa đổi, bổ sung theo quy trình rút gọn khi đủ điều kiện, tránh để sản phẩm đã sẵn sàng nhưng chưa thể triển khai do vướng mắc thể chế.