Để ngoài sổ sách hơn 1,4 tỷ đồng, 4 cựu cán bộ xã ở Ninh Bình bị khởi tố

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình (Phòng Cảnh sát kinh tế) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố Lê Ngọc Hanh (SN 1977), Phạm Anh Tuấn (SN 1970), Nguyễn Văn Quang (SN 1974) và Trần Thị Thu Thảo (SN 1970), cùng trú tại xã Bình Mỹ, tỉnh Ninh Bình; nguyên là Chủ tịch UBND xã, Kế toán và Thủ quỹ UBND xã La Sơn, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam (nay là xã Bình Mỹ, tỉnh Ninh Bình).

Cơ quan điều tra đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Lê Ngọc Hanh, Phạm Anh Tuấn và Nguyễn Văn Quang; áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Thị Thu Thảo. Đồng thời, tiến hành khám xét nơi ở, nơi làm việc của các bị can theo quy định của pháp luật.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh khởi tố các bị can trong vụ án

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2024, 4 người này đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong quản lý tài chính, ngân sách xã; không nộp đầy đủ các khoản thu từ xử lý vi phạm đất đai, đấu giá quyền sử dụng đất và đấu thầu quỹ đất công ích vào ngân sách Nhà nước, mà để ngoài sổ sách kế toán, quản lý, sử dụng và chi tiêu trái quy định. Hành vi trên được xác định đã gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 1,4 tỷ đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ hành vi của các bị can và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.