Đến năm 2075, Đà Nẵng đáp ứng tiêu chí đô thị đặc biệt, hàng đầu châu Á

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 2016, ngày 21/10/2026 phê duyệt Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075. Đến năm 2075, Đà Nẵng là thành phố biển sinh thái, hiện đại, thông minh, kết nối toàn cầu, thuộc nhóm đô thị giàu bản sắc hàng đầu châu Á; từng bước đáp ứng các tiêu chí của đô thị đặc biệt.

Theo Quy hoạch vừa được phê duyệt, phạm vi lập quy hoạch bao gồm toàn bộ địa giới hành chính thành phố Đà Nẵng (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) và phần không gian biển thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật. Phía Bắc giáp thành phố Huế; phía Nam giáp tỉnh Quảng Ngãi; phía Tây giáp nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào; phía Đông giáp Biển Đông. Diện tích tự nhiên thành phố khoảng 11.870,34 km2 và phần không gian biển thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật.

Theo quy hoạch, đến năm 2075, Đà Nẵng thuộc nhóm đô thị giàu bản sắc hàng đầu châu Á, đáp ứng tiêu chí đô thị đặc biệt

Mục tiêu quy hoạch là đến năm 2050, xây dựng Đà Nẵng trở thành thành phố biển sinh thái, hiện đại, thông minh, giàu bản sắc, an toàn, đáng sống, có sức hấp dẫn và vị thế quốc tế; là cực tăng trưởng quan trọng của quốc gia; trung tâm quốc gia và khu vực về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, logistics, kinh tế biển, thương mại, tài chính, thương mại tự do, khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, kinh tế số, dữ liệu, du lịch - di sản, văn hóa - thể thao, giáo dục - đào tạo và y tế chất lượng cao; phát triển theo hướng tăng trưởng xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo đảm quốc phòng, an ninh và chủ quyền biển, đảo. Đến năm 2075, Đà Nẵng là thành phố biển sinh thái, hiện đại, thông minh, kết nối toàn cầu, thuộc nhóm đô thị giàu bản sắc hàng đầu châu Á; từng bước đáp ứng các tiêu chí của đô thị đặc biệt.

Về tính chất đô thị, Đà Nẵng là thành phố trực thuộc trung ương, trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước và khu vực Đông Nam Á; cực tăng trưởng về du lịch; trung tâm về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, du lịch, thương mại, tài chính, logistics, công nghiệp công nghệ cao, công nghệ số, công nghiệp hỗ trợ; trung tâm văn hóa - thể thao, giáo dục - đào tạo, y tế chất lượng cao, khoa học và công nghệ; đô thị có vị trí chiến lược trong hệ thống đô thị quốc gia, đầu mối giao thông và viễn thông chiến lược, kết nối đồng bộ các loại hình vận tải quốc gia.

Về mô hình - cấu trúc, Đà Nẵng là chuỗi đô thị đa cực, đa trung tâm, đa tầng, đa lớp, với cấu trúc gồm 3 vùng phát triển: Vùng ven biển phía Đông, tập trung kinh tế công nghiệp, dịch vụ và đô thị; vùng trung du, miền núi phía Tây, tập trung sinh thái, nông nghiệp và di sản; vùng biển phía Đông, quần đảo Hoàng Sa và các hải đảo khác. Ba cực phát triển: Cực phía Bắc gồm khu vực đô thị Đà Nẵng hiện hữu và mở rộng, Điện Bàn, Hội An, các khu đô thị lấn biển, tập trung dịch vụ, tài chính, du lịch, di sản, công nghiệp công nghệ cao và logistics; cực phía Nam gồm Chu Lai, Tam Kỳ, Núi Thành, tập trung công nghiệp, năng lượng, logistics, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; cực liên kết Nam Hội An gồm Duy Xuyên, Thăng Bình, Quế Sơn, tập trung phát triển đô thị mới, du lịch và thương mại.

Đến năm 2050, định hướng toàn thành phố có khoảng 30 đô thị, gồm 23 đô thị hiện hữu và 7 đô thị mới hình thành từ đơn vị hành chính cấp xã, cụ thể: Đô thị loại II, gồm 04 đô thị: Đô thị Đà Nẵng (vùng lõi hiện hữu và các khu đô thị lấn biển) đóng vai trò hạt nhân dẫn dắt, là trung tâm tài chính quốc tế.

Đô thị Tam Kỳ là trung tâm nghiên cứu đổi mới sáng tạo, kinh tế, văn hóa, y tế, giáo dục với vai trò đô thị động lực thuộc cực phát triển khu vực phía Nam thành phố, đầu mối phát triển tuyến kinh tế ven biển hỗ trợ dịch vụ cho Khu kinh tế mở Chu Lai.

Đô thị Hội An là đô thị hạt nhân du lịch trong tam giác di sản: Hội An - Cù Lao Chàm - Mỹ Sơn; là trung tâm về du lịch, văn hóa, trung tâm nghỉ dưỡng, trung tâm văn hóa và lễ hội cấp quốc gia, quốc tế.

Đô thị Điện Bàn: đô thị động lực gắn kết với đô thị Đà Nẵng và khu vực đô thị cổ Hội An; Là đô thị sinh thái hiện đại, có không gian đặc thù vùng ven biển, ven sông, phát triển xanh và bền vững; tập trung phát triển kinh tế biển, công nghiệp văn hóa, dịch vụ, thương mại.

Đà Nẵng là trung tâm thương mại tự do, tài chính, văn hóa và tổ chức sự kiện quốc tế; trung tâm kết nối, lan tỏa các giá trị di sản thế giới; trung tâm trung chuyển hàng hóa và giao thông quốc tế thông qua hệ thống cảng biển, cảng hàng không; cửa ngõ ra biển quan trọng của tiểu vùng sông Mê Kông kết nối với ASEAN và quốc tế. Đà Nẵng là cực tăng trưởng phía Bắc vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên; đầu mối kết nối vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên với vùng Bắc Trung Bộ, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và các nước ASEAN; Trung tâm liên kết, lan tỏa các giá trị di sản thế giới; là địa bàn có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh.

Đôi bờ sông Hàn Đà Nẵng

Theo định hướng, du lịch phát triển trên toàn thành phố theo các loại hình du lịch biển, đường thủy nội địa, sinh thái - cộng đồng, trải nghiệm, nghỉ dưỡng, văn hóa - lịch sử - tâm linh, vui chơi giải trí, mua sắm, thể thao và chăm sóc sức khỏe; quy mô đất khoảng 9.700 ha - 10.200 ha. Tổ chức ba không gian du lịch chính: Các khu du lịch quốc gia tiềm năng Sơn Trà, Cù Lao Chàm, Bà Nà theo hướng sinh thái, kiểm soát phát triển gắn với bảo tồn; không gian du lịch văn hóa - di sản Hội An - Mỹ Sơn và hệ thống di tích Chăm, di tích lịch sử cách mạng; không gian du lịch biển và vịnh với chuỗi đô thị du lịch, nghỉ dưỡng và kinh tế đêm dọc ven biển phía Đông.

Về thương mại, tài chính, hình thành các trung tâm thương mại tầm cỡ quốc gia, quốc tế; trung tâm hội chợ triển lãm quốc tế; tuyến phố thương mại, tài chính; Khu Thương mại tự do Đà Nẵng gắn với các đầu mối giao thông lớn; phát triển chợ đầu mối nông sản miền Trung - Tây Nguyên và trung tâm logistics gắn với chợ đầu mối tại xã Thăng Bình khoảng 130 ha. Phát triển Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng gắn với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và công nghệ số, quy mô khoảng 300 ha - 320 ha.

Đối với công nghiệp và kho tàng (logistics), phát triển hệ thống trung tâm logistics tích hợp đa phương thức theo mô hình mạng lưới bao gồm các Trung tâm logistics Hòa Nhơn, Ga Kim Liên, cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, Hòa Vang, Trung tâm logistics hỗ trợ chợ đầu mối và ngành bán buôn gắn với chợ đầu mối Hòa Phước, cảng hàng không quốc tế Chu Lai, Trung tâm logistics quốc gia Chu Lai, Trung tâm logistics tại Tam Kỳ - Quảng Phú, Trung tâm logistics Chaval - Nam Giang, các trung tâm logistics và kho bãi gắn với cửa khẩu (Nam Giang, Tây Giang, Bờ Y, ...), các trung tâm logistics nhỏ lẻ và kho bãi khác.