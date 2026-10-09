Đi tìm “tọa độ vàng” giữa tâm điểm Thành Phố Mới Bình Dương

Tâm điểm của cực tăng trưởng Đông Bắc TP.HCM

Golden Boulevard tọa lạc ngay tâm điểm phát triển phường Bình Dương, với hạt nhân là Thành Phố Mới Bình Dương – khu vực đã được đầu tư bài bản trong gần hai thập niên và đang bước vào giai đoạn phát triển mới trong không gian siêu đô thị TP.HCM.

Phối cảnh dự kiến của dự án Golden Boulevard.

Thành Phố Mới Bình Dương đã hoàn thiện hệ sinh thái đô thị đa chức năng với thương mại, giáo dục, văn phòng và dịch vụ. Chính vì thế, Golden Boulevard thừa hưởng trọn vẹn hệ tiện ích tầm quốc tế hiện hữu như Công viên 75ha, AEON Mall, WTC Expo, sân golf Harmonie, Twin Doves cùng hệ thống giáo dục quốc tế gồm Trường Quốc tế Singapore, trường liên cấp chuẩn quốc tế Elite School và Đại học Quốc tế Miền Đông…

Đặc biệt, phường Bình Dương hiện tập trung 7 khu công nghiệp gồm VSIP 2, Đồng An 2, Đại Đăng, Sóng Thần 3, Kim Huy, Phú Tân, Mapletree cùng cụm công nghiệp Phú Chánh, với tổng diện tích hơn 1.700ha. Các cụm, khu công nghiệp này đã quy tụ hơn 5.000 doanh nghiệp trong và ngoài nước, đồng thờ thu hút hơn 70.000 chuyên gia và người lao động, tạo nên nguồn cầu lớn cho nhà ở, thương mại và dịch vụ.

Từ nền tảng này, khu vực tiếp tục được xác định là hạt nhân của mô hình đô thị thông minh, với hệ sinh thái khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, dẫn đầu phát triển xanh và chuyển đổi số. Đáng chú ý, tòa tháp đôi Trung tâm Hành chính Bình Dương được định hướng chuyển đổi công năng thành Trung tâm Khoa học – Công nghệ, đóng vai trò đầu mối điều phối, kết nối với Công viên Khoa học – Sinh thái, Trung tâm Khám phá Khoa học, quần thể WTC, các khu công nghệ số và vành đai sản xuất công nghệ cao hơn 3.100ha.

Sự cộng hưởng giữa đô thị, công nghiệp, nguồn nhân lực và định hướng phát triển mới đang tạo nền tảng để khu vực trở thành một cực tăng trưởng quan trọng ở phía Đông Bắc TP.HCM, đồng thời gia tăng sức hút đối với dòng người, dòng việc làm và các hoạt động thương mại – dịch vụ trong thời gian tới. Đây chính là lợi thế đưa Golden Boulevard trở thành mảnh ghép hoàn thiện diện mạo của đô thị thông minh Thành Phố Mới Bình Dương.

Hạ tầng giao thông nghìn tỷ nối dài dư địa tăng trưởng

“Tọa độ vàng” của Golden Boulevard càng được củng cố khi mạng lưới hạ tầng giao thông nghìn tỷ trong khu vực đang bước vào giai đoạn tăng tốc, mở rộng kết nối giữa các cực công nghiệp, đô thị, logistics và các vùng kinh tế trọng điểm.

Vành đai 3 và Vành đai 4 giữ vai trò kết nối các cực công nghiệp với hệ thống cảng biển, sân bay quốc tế Long Thành và các vùng kinh tế trọng điểm. Cao tốc TP.HCM – Thủ Dầu Một – Chơn Thành mở thêm trục giao thương về Bình Phước và Tây Nguyên. Trong khi đó, các tuyến metro Thủ Dầu Một – Suối Tiên và Thủ Dầu Một – Tao Đàn được định hướng tăng cường kết nối giữa khu vực với trung tâm TP.HCM.

Golden Boulevard mang đến nhà phố 2 mặt tiền, mở rộng lợi thế kinh doanh và khai thác.

Trong bức tranh đó, Golden Boulevard xuất hiện đúng thời điểm, khi nền tảng đô thị tích hợp đã hình thành và dư địa phát triển mới đang rộng mở. Mặt tiền Đại lộ Lê Lợi rộng 38m tạo lợi thế tiếp cận dòng giao thương và khách hàng; hệ sinh thái đô thị, công nghiệp, giáo dục và dịch vụ xung quanh hình thành nguồn cầu thực tế cho nhà ở, thương mại và dịch vụ.

Đặc biệt, dư địa tăng trưởng của khu vực còn được củng cố bởi lộ trình hoàn thiện mạng lưới hạ tầng. Theo kế hoạch dự kiến, Vành đai 3 và cao tốc TP.HCM – Thủ Dầu Một – Chơn Thành hoàn thiện vào năm 2026; Vành đai 4 vào năm 2028; các tuyến metro Thủ Dầu Một – Suối Tiên và Thủ Dầu Một – Tao Đàn dự kiến hoàn thiện vào năm 2030. Mỗi công trình đi vào vận hành sẽ mở thêm một lớp kết nối, mở rộng không gian phát triển và gia tăng khả năng tiếp cận của khu vực với các trung tâm kinh tế lớn.

Trên nền tảng đó, Golden Boulevard không chỉ sở hữu lợi thế vị trí mà còn có khả năng khai thác đa dạng nhờ mô hình nhà phố vừa ở vừa kinh doanh. Với lợi thế hai mặt tiền, mỗi căn có thể trở thành một điểm kinh doanh, dịch vụ hoặc cho thuê, đón nhu cầu từ cộng đồng dân cư hơn 123.000 người tại phường Bình Dương.

Thiết kế linh hoạt cho hoạt động kinh doanh, thương mại và dịch vụ.

Khả năng khai thác dòng tiền cũng tạo thêm một lớp giá trị cho tài sản. Mặt bằng giá thuê nhà phố mặt tiền tại phường Bình Dương hiện được ghi nhận ở mức khoảng 20–45 triệu đồng/tháng, tùy vị trí, diện tích và khả năng kinh doanh. Đây là cơ sở để nhà phố Golden Boulevard không chỉ đáp ứng nhu cầu an cư, mà còn mở ra phương án khai thác tối ưu tài sản.

Xa hơn, sự hoàn thiện của mạng lưới vành đai, cao tốc và metro được kỳ vọng tiếp tục mở rộng không gian phát triển của cực tăng trưởng Đông Bắc TP.HCM, kéo theo làn sóng đại dịch chuyển dân cư. Đây cũng là những yếu tố có thể góp phần hình thành mặt bằng giá trị mới cho bất động sản tại các khu vực hưởng lợi từ hạ tầng. Tất cả đang mở rộng dư địa tăng trưởng cho Golden Boulevard tại Đông Bắc TP.HCM.

Dự án Golden Boulevard Sales Gallery: Đại lộ Lê Lợi, phường Bình Dương, TP. Hồ Chí Minh Website: https://goldenboulevard.vn/ Hotline: 093 796 12 12