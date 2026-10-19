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Thái Nguyên tháo gỡ điểm nghẽn, tạo động lực tăng trưởng từ khu vực trung tâm

Thứ Hai, 22:09, 19/10/2026
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VOV.VN - Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường yêu cầu 8 xã, phường khu vực trung tâm phát huy lợi thế, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, tháo gỡ vướng mắc về quy hoạch, hạ tầng, giải phóng mặt bằng, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu phát triển năm 2026.

Chiều 19/10, Thường trực Tỉnh ủy Thái Nguyên làm việc với 8 xã, phường gồm Phan Đình Phùng, Gia Sàng, Linh Sơn, Quan Triều, Tích Lương, Quyết Thắng, Đại Phúc và Tân Cương nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và xác định giải pháp trọng tâm thời gian tới.

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Quang cảnh Hội nghị

Kinh tế - xã hội đạt nhiều kết quả tích cực

Với lợi thế về giao thông, thương mại, dịch vụ và nguồn nhân lực, 8 xã, phường trung tâm giữ vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Nguyên. Hạ tầng đô thị từng bước được đầu tư, nhiều dự án lớn được triển khai, tạo điều kiện phát huy vai trò trung tâm và thúc đẩy tăng trưởng.

Trong 9 tháng năm 2026, các địa phương cơ bản thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo kế hoạch. Tổng thu ngân sách đạt 3.167 tỷ đồng; hoạt động thương mại, dịch vụ tiếp tục phát triển với gần 4.300 doanh nghiệp, hợp tác xã và hơn 18.000 hộ kinh doanh.

Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế được quan tâm; chính sách an sinh xã hội được triển khai kịp thời, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,72%. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số tiếp tục được đẩy mạnh. Trung tâm Phục vụ hành chính công tại 8 xã, phường đã tiếp nhận, xử lý 102.486 hồ sơ thủ tục hành chính. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng. Các địa phương đã hoàn thành sắp xếp xóm, tổ dân phố và trường học công lập. Trong 9 tháng, các địa phương kết nạp 1.057 đảng viên mới, thành lập 4 tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng được tăng cường; hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục phát huy hiệu quả.

Bên cạnh kết quả đạt được, các địa phương cũng chỉ ra những hạn chế, điểm nghẽn trong triển khai dự án đầu tư công, quản lý đất đai, trật tự xây dựng, phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật và không gian công cộng. Việc nhận diện rõ những bất cập là cơ sở đề xuất giải pháp tháo gỡ, nâng cao hiệu quả quản lý và tạo chuyển biến trong thời gian tới.

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Đại biểu thảo luận tại Hội nghị

Rà soát quy hoạch, hạ tầng, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường nhấn mạnh, các xã, phường khu vực trung tâm cần phát huy lợi thế, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ, tạo sức lan tỏa và dẫn dắt các địa phương khác cùng phát triển, góp phần tạo động lực tăng trưởng cho toàn tỉnh.

Bí thư Trịnh Xuân Trường yêu cầu Đảng ủy UBND tỉnh chỉ đạo rà soát toàn diện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026. Các xã, phường phải lấy chỉ tiêu UBND tỉnh giao làm căn cứ đánh giá tiến độ, xác định nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu đề ra; đồng thời chủ động xây dựng kế hoạch năm 2027, bảo đảm tính liên tục, đồng bộ trong lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành.

Đối với những điểm nghẽn về quy hoạch, môi trường, ngập úng đô thị và hạ tầng kỹ thuật, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu tiếp tục rà soát tổng thể hệ thống thoát nước, xác định rõ các khu vực còn bất cập để có phương án xử lý căn cơ, lâu dài.

Sở Xây dựng được giao trong tháng 10/2026 báo cáo tổng thể phương án chống ngập gắn với chỉnh trang đô thị; rà soát hệ thống giao thông, điện chiếu sáng và các hạng mục hạ tầng thiết yếu, góp phần nâng cao chất lượng không gian đô thị.

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, các địa phương cần tập trung thực hiện mục tiêu tăng trưởng, nâng cao giá trị sản xuất, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, tăng thu ngân sách, giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội. Cùng với đó, tiếp tục cải cách hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; tăng cường liên kết liên vùng trong quy hoạch, thu hút đầu tư và phát triển kinh tế.

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Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường yêu cầu các địa phương phát huy vai trò là khu vực trung tâm của tỉnh, nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm đi đầu trong thực hiện các nhiệm vụ, tạo sức lan tỏa, dẫn dắt và thúc đẩy các địa phương khác cùng phát triển, góp phần tạo động lực tăng trưởng cho toàn tỉnh

Đề cao trách nhiệm người đứng đầu, không để dự án chậm tiến độ

Nhấn mạnh vai trò của cấp ủy và người đứng đầu, Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường yêu cầu bí thư cấp ủy phải gương mẫu, đi đầu, nắm chắc công việc, hiểu rõ nhiệm vụ và chịu trách nhiệm đến cùng đối với lĩnh vực được phân công.

“Bí thư cấp ủy các xã, phường phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng; chủ động phối hợp với các sở, ngành tháo gỡ khó khăn, không để vướng mắc kéo dài ảnh hưởng đến tiến độ các dự án”, ông Trịnh Xuân Trường yêu cầu.

Các địa phương cần phát huy lợi thế khu vực trung tâm, tập trung khắc phục hạn chế, tạo chuyển biến rõ nét trong những tháng cuối năm, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ năm 2026, tạo nền tảng và động lực cho phát triển trong những năm tiếp theo.

Danh Thiết/VOV.VN
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