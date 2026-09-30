Khai mạc triển lãm VIBE 2026, mở rộng thị trường nội thất Việt Nam

Ngày 30/9, Triển lãm Nội thất và Xây dựng Việt Nam (VIBE) 2026 khai mạc tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), TP.HCM.

Phát biểu tại buổi khai mạc, ông Nguyễn Văn Diện, Phó Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cho rằng thị trường nội thất trong nước còn nhiều dư địa cùng với quá trình đô thị hóa và nhu cầu ngày càng cao về không gian sống. Trong đó, sản phẩm gỗ và nội thất là một bộ phận quan trọng trong kiến trúc và đời sống, đồng thời là mắt xích trong chuỗi giá trị xây dựng và phát triển nhà ở.

Ông Nguyễn Văn Diện, Phó Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Theo ông Nguyễn Văn Diện, phát triển công nghiệp chế biến gỗ gắn với vùng nguyên liệu hợp pháp là một định hướng quan trọng của ngành lâm nghiệp. Nếu chuỗi giá trị từ trồng rừng, chế biến gỗ, thiết kế, sản xuất nội thất đến xây dựng được tổ chức tốt, giá trị của gỗ sẽ được nâng lên, qua đó tạo động lực phát triển rừng trồng gỗ lớn và sinh kế ổn định cho người trồng rừng.

Phó Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm thông tin thêm, Cục sẽ tiếp tục phối hợp với địa phương, hiệp hội và doanh nghiệp phát triển nguồn nguyên liệu gỗ hợp pháp, ổn định, bền vững; thúc đẩy liên kết giữa người trồng rừng và doanh nghiệp chế biến, khuyến khích rừng trồng gỗ lớn, chế biến sâu và phát triển thị trường nội địa.

Nhiều sản phẩm chất lượng được thiết kế có chất lượng tốt với mong muốn tiếp cận được người tiêu dùng

Ông Nguyễn Quốc Khanh, Chủ tịch Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam, cho rằng sự phát triển của ngành nội thất không chỉ được đo bằng kim ngạch xuất khẩu hay doanh số mà còn ở khả năng góp phần nâng cao chất lượng sống.

Đối với người tiêu dùng Việt, cần có thêm cơ hội tiếp cận sản phẩm nội thất và vật liệu xây dựng có thiết kế tốt, chất lượng, an toàn, bền vững và mức giá hợp lý. Do vậy, cần đưa thiết kế tốt, vật liệu tốt và sản xuất tốt đến số đông người tiêu dùng với mức giá phù hợp.

Với chủ đề "Growth in Motion", triển lãm giới thiệu nhiều dòng vật liệu, sản phẩm và giải pháp mới, đồng thời tổ chức các diễn đàn chuyên môn, hoạt động kết nối giữa nhà sản xuất, nhà thiết kế, nhà phân phối và người tiêu dùng.

VIBE 2026 đặt trọng tâm vào những chuyển động mới của không gian sống Việt.

Một trong những nội dung đáng chú ý tại triển lãm là nhóm vật liệu mới được phát triển theo hướng tăng độ bền, khả năng thích ứng với môi trường và đáp ứng các yêu cầu đặc thù của điều kiện khí hậu Việt Nam.

Độ ẩm cao, mưa lớn, ngập lụt hay nguy cơ cháy là những yếu tố đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với vật liệu sử dụng trong công trình và không gian sống.

Khả năng chống ẩm và hạn chế trương nở là một trong những yêu cầu đáng chú ý đối với nhóm vật liệu sử dụng trong điều kiện có độ ẩm cao hoặc thường xuyên tiếp xúc với nước. Việc cải thiện đặc tính này có thể giúp kéo dài thời gian sử dụng vật liệu và giảm các vấn đề phát sinh trong quá trình vận hành công trình. Từ vật liệu đến thiết kế, VIBE 2026 đặt trọng tâm vào những chuyển động mới của không gian sống Việt.

Triển lãm Nội thất và Xây dựng Việt Nam (VIBE 2026) diễn ra từ ngày 30/9 đến 3/10 với chủ đề “Growth in Motion” (Nhịp điệu tăng trưởng). Sự kiện bước sang mùa thứ ba với quy mô ấn tượng, quy tụ hơn 300 doanh nghiệp, 700 gian hàng và giới thiệu hơn 10.000 giải pháp không gian sống hiện đại đến dự kiến 15.000 lượt khách tham quan.