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Doanh nghiệp muốn hút vốn phải chuẩn hóa báo cáo tài chính theo quốc tế

Thứ Năm, 17:26, 17/09/2026
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VOV.VN - Doanh nghiệp nào có chế độ báo cáo tài chính theo chuẩn quốc tế và có câu chuyện hay về sản xuất, kinh doanh thì sẽ thu hút tốt vốn đầu tư, vì các nhà đầu tư rất quan tâm về tính minh bạch, chuẩn xác của các báo cáo tài chính trước khi ra quyết định đầu tư để có thể dự đoán trước những rủi ro.

Ngày 17/9, Trung tâm Tài chính quốc tế VN tại TP.HCM (VIFC-HCMC) và Hiệp hội Tài chính công chứng Anh Quốc (ACCA) tổ chức Hội Nghị Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam năm 2026, với chủ đề Thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực tài chính quốc tế. Diễn đàn có hơn 300 đại biểu đại diện cơ quan quản lý nhà nước, các định chế tài chính, quỹ đầu tư và doanh nghiệp trong nước và quốc tế.

Tại đây, nhiều đại biểu cho rằng, kinh nghiệm thành công của nhiều trung tâm tài chính quốc tế không phải là tòa nhà cao tầng, công nghệ… mà nguồn nhân lực rất quan trọng, nhất là nhân tài. Nguồn nhân lực này được đào tạo và áp dụng theo những quy tắc, chuẩn mực kế toán quốc tế mà các trung tâm tài chính quốc tế đang áp dụng. Bởi các nhà đầu tư rất quan tâm về tính minh bạch, chuẩn xác của các báo cáo tài chính trước khi ra quyết định đầu tư để có thể dự đoán được những rủi ro.

doanh nghiep muon hut von phai chuan hoa bao cao tai chinh theo quoc te hinh anh 1
Bà Hellen Brand OBE, Tổng giám đốc điều hành Hiệp hội Tài chính công chứng Anh Quốc (ACCA)

Bà Hellen Brand OBE, Tổng giám đốc điều hành Hiệp hội Tài chính công chứng Anh Quốc (ACCA) cho rằng, sự kiện này mở ra tiền đề để hợp tác với Học viện VIFC (VIFC Academy) của VIFC-HCMC trong phối hợp đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nâng cao năng lực chuyên môn và khả năng tiếp cận chuẩn mực nghề nghiệp quốc tế cho các trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam. Qua đó sẽ góp phần nâng cao củng cố nền tảng nhân lực và năng lực vận hành của hệ sinh thái của trung tâm.

doanh nghiep muon hut von phai chuan hoa bao cao tai chinh theo quoc te hinh anh 2
Các nhà đầu tư rất quan tâm về tính minh bạch, chuẩn xác của các báo cáo tài chính

Tại đây, đại biểu cũng cho rằng, doanh nghiệp muốn thu hút tốt vốn đầu tư thì phải cải thiện chế độ kế toán. Doanh nghiệp nào có chế độ báo cáo tài chính theo chuẩn quốc tế và có câu chuyện hay về sản xuất, kinh doanh thì sẽ thu hút tốt vốn đầu tư, vì nhiều nhà đầu tư quan tâm vấn đề này. 

Bên cạnh đó, các dữ liệu về báo cáo tài chính phải được kiểm tra kiểm tra, thẩm định của một bên độc lập. Khi làm báo cáo về phát triển bền vững hay xanh thì doanh nghiệp nên sử dụng theo chuẩn mực kế toán quốc tế, vì doanh nghiệp làm theo các tiêu chuẩn khác nhau thì rất khó cho nhà đầu tư. Nếu doanh nghiệp Việt Nam làm được điều này thì tạo niềm tin và được đánh giá cao trong thu hút nguồn vốn đầu tư.

Dịp này, Cơ quan điều hành Trung Tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM và Hiệp hội Tài chính công chứng Anh Quốc đã ký kết biên bản ghi nhớ về tăng cường hợp tác về phát triển nguồn nhân lực, đào tạo chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm quốc tế và hỗ trợ nâng cao năng lực hệ sinh thái dịch vụ tài chính tại VIFC-HCMC .

Dự kiến sắp tới, lãnh đạo Bộ Giáo dục của Anh sẽ đến Việt Nam và ký kết đào tạo nguồn nhân lực giữa 2 bên.

 

Lệ Hằng/VOV-TP.HCM
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