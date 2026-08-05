Doanh nghiệp Nga quan tâm thị trường TP.HCM, tìm cơ hội hợp tác mới



Các doanh nghiệp Nga cho biết họ đặc biệt quan tâm đến thị trường TP.HCM nhờ tiềm năng và lợi thế phát triển. Nhiều doanh nghiệp đã đưa sản phẩm vào hệ thống siêu thị tại Việt Nam. Tuy nhiên, trước mức độ cạnh tranh cao của thị trường tiêu dùng, các doanh nghiệp Nga cũng thừa nhận cần thay đổi tư duy, cách tiếp cận để thích nghi. Đồng thời, bày tỏ mong muốn mở rộng đầu tư, tăng cường hợp tác với doanh nghiệp Việt Nam trên nhiều lĩnh vực.

Doanh nghiệp Nga đánh giá cao tiềm năng của thị trường TP.HCM và phía Nam (Ảnh: Ngọc Anh)

Về phía Việt Nam, đại diện Hiệp hội Công nghiệp hỗ trợ TP.HCM cho biết thời gian qua đã kết nối gần 300 nhà mua hàng và nhà cung cấp giữa hai nước, góp phần thúc đẩy hợp tác và hình thành các chuỗi cung ứng chung.

Phát triển nhà cung cấp và kết nối chuỗi cung ứng công nghiệp, tập trung vào cơ khí chính xác, khuôn mẫu, linh kiện, điện và điện tử, nhựa và cao su kỹ thuật cùng các dịch vụ sản xuất liên quan. Tiếp theo là hợp tác trong lĩnh vực chế tạo máy móc, tự động hóa, công nghệ nhà máy và chuyển đổi số. Doanh nghiệp Nga có thể cung cấp công nghệ, thiết bị, cảm biến, phần mềm và giải pháp sản xuất; doanh nghiệp Việt Nam có thể tham gia tích hợp, gia công, lắp đặt, nội địa hóa và cung cấp dịch vụ sau bán hàng.

Doanh nghiệp Nga rất quan tâm thị trường Việt Nam (Ảnh: Lệ Hằng)

Một hướng đi triển vọng mà doanh nghiệp 2 bên có thể hợp tác, đó là thiết bị chế biến thực phẩm, bao bì, chuỗi lạnh và logistics công nghiệp. Việc đoàn doanh nghiệp Nga tham gia Triển lãm Thực phẩm & Đồ uống (Vietfood & Beverages) sẽ diễn ra trong tháng 8 này không chỉ mở ra cơ hội đối với thực phẩm thành phẩm, mà còn tạo không gian hợp tác về máy móc, vật liệu, thiết bị đóng gói, truy xuất nguồn gốc, kho lạnh và hệ thống vận chuyển.

Hiệp hội Công nghiệp hỗ trợ TP.HCM sẵn sàng hỗ trợ doanh nghiệp Nga tiếp cận thị trường, đối tác và năng lực sản xuất tại Việt Nam. Đồng thời, hiệp hội cũng kỳ vọng các doanh nghiệp Nga sẽ tích cực hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường Nga và Liên minh Kinh tế Á - Âu.

Ông Hoàng Minh Chiến, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương)

Về phía cơ quan chức năng của Việt Nam, ông Hoàng Minh Chiến, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) cho biết: "Chúng tôi cam kết sẽ luôn đồng hành cùng với các đối tác trong và ngoài nước, trong đó có các đối tác của phía Liên bang Nga và doanh nghiệp nước ngoài để có thể hỗ trợ kết nối, tháo gỡ khó khăn vướng mắc. Đồng thời tạo cơ hội và đề xuất các cơ chế chính sách để hỗ trợ cho việc giao thương thuận lợi hơn".