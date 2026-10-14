Đồng Nai kích hoạt sức mạnh nội tại từ nghị quyết tới hành động

Khi “sức mạnh nội tại” cất cánh

Tính từ đầu năm đến ngày 25/9/2026, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký trên địa bàn thành phố Đồng Nai đạt hơn 2,35 tỷ USD, đạt trên 78% kế hoạch năm. Trong đó, có 78 dự án cấp mới với tổng vốn hơn 1,04 tỷ USD và 101 dự án điều chỉnh tăng vốn với hơn 1,3 tỷ USD.

Ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND TP. Đồng Nai (phải) trao đổi với doanh nghiệp (Ảnh: Thiên Lý)

Song song với dòng vốn ngoại, hoạt động đầu tư trong nước cũng ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng. Đến cuối tháng 9/2026, tổng vốn đăng ký đầu tư trong nước (bao gồm trong và ngoài các khu công nghiệp) đã đạt hơn 861.000 tỷ đồng, gấp 5,4 lần kế hoạch cả năm.

Không còn đứng ở thế “đi bên lề” hay chỉ đảm nhận các công đoạn gia công giá trị thấp, nhiều doanh nghiệp nội địa tại Đồng Nai đã chủ động đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực để tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Công nhân Công ty Cổ phần Đầu tư Diệp Nam Phương đang làm việc (Ảnh: Công ty cung cấp)

Chia sẻ về sự chuyển mình này, ông Nguyễn Hữu Thật, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Diệp Nam Phương, cho biết áp lực thị trường cùng làn gió đổi mới từ chính sách đã kích hoạt mạnh mẽ tinh thần tự lực của doanh nghiệp Việt: “Doanh nghiệp đã chuyển hướng sang một chiến lược mới để phù hợp với thị hiếu và nhu cầu của khách hàng hiện tại. Diệp Nam Phương mang đến các giải pháp về thép không gỉ cho các dự án, công trình quốc gia, qua đó nâng tầm giá trị sản phẩm công nghệ của Việt Nam, đưa ngành cơ khí nước nhà vươn tầm quốc tế.”

Thực tiễn đã chứng minh, khối doanh nghiệp tư nhân tại Đồng Nai không chỉ đóng góp trọng yếu vào GRDP địa phương và giải quyết việc làm cho hàng trăm nghìn lao động, mà còn đang tiên phong dẫn đầu xu hướng chuyển đổi số và chuyển đổi xanh.

Bà Lê Nữ Thùy Dương, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Golf Long Thành phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: Lưu Sơn)

Bà Lê Nữ Thùy Dương, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Golf Long Thành cho biết, về phía cộng đồng doanh nghiệp Đồng Nai, doanh nghiệp nhận thức rõ trách nhiệm chủ động đầu tư, ứng dụng công nghệ, nâng cao năng suất lao động và tăng cường liên kết sản xuất.

“Cởi nút thắt” để doanh nghiệp Việt vươn xa

Dù dư địa phát triển còn rất lớn, nhưng để doanh nghiệp nội địa thực sự đóng vai trò “đầu tàu” dẫn dắt, Đồng Nai đang quyết liệt tháo gỡ các điểm nghẽn cốt lõi về mặt bằng sản xuất, chi phí logistics và nguồn vốn tín dụng ưu đãi phục vụ chuyển đổi xanh.

Để giải quyết bài toán này, thành phố đang thúc đẩy mô hình liên kết “3 nhà” (Nhà nước - Doanh nghiệp FDI - Doanh nghiệp trong nước), đồng thời xây dựng các cơ chế đặc thù khuyến khích các tập đoàn đa quốc gia chuyển giao công nghệ và ưu tiên sử dụng sản phẩm phụ trợ của doanh nghiệp Việt ngay tại chỗ.

Ông Đặng Quốc Nghi, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Đồng Nai (thứ 2 bên trái sang) đang trao đổi với doanh nhân (Ảnh: Thiên Lý)

Đánh giá về môi trường đầu tư, ông Đặng Quốc Nghi, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Đồng Nai nhận định, sự quan tâm, lắng nghe và hành động quyết liệt từ lãnh đạo thành phố đang tạo ra cơ hội lớn để đội ngũ doanh nhân trẻ bứt phá. Tuy nhiên, cộng đồng doanh nghiệp vẫn kỳ vọng tiếp tục nhận được sự đồng hành sát sao từ chính quyền:

"Cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam rất mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương đối với hoạt động sản xuất kinh doanh, nhất là về nguồn vốn, tư liệu sản xuất, công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực, từ đó giúp doanh nghiệp có thêm nền tảng. Khi chúng tôi tự tin, có năng lượng, đó là nền tảng quan trọng để phát triển vững mạnh hơn so với trước đây".

Cộng hưởng từ hai nghị quyết chiến lược

Sự phát triển trở lại của khối doanh nghiệp nội địa là kết quả của tầm nhìn chiến lược và sự chuẩn bị bài bản về thể chế.

Ông Đặng Văn Điềm, Chủ tịch Liên đoàn Doanh nghiệp thành phố Đồng Nai khẳng định, trong thời gian tới, trước những cơ hội và thách thức mới của nền kinh tế, Liên đoàn tiếp tục làm cầu nối vững chắc giữa chính quyền và doanh nghiệp; thúc đẩy mạng lưới hỗ trợ lẫn nhau cùng phát triển; đồng thời đồng hành sát sao cùng các hội viên trong tiến trình chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế.

Ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND TP. Đồng Nai phát biểu (Ảnh: Thiên Lý)

Nếu như Nghị quyết số 16-NQ/TW của Bộ Chính trị định vị Đồng Nai trở thành trung tâm kết nối giao thương, công nghiệp công nghệ cao và logistics hàng đầu khu vực, thì Nghị quyết 68- NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân thực sự là luồng sinh khí mới, cởi trói các nguồn lực và khẳng định kinh tế tư nhân là động lực quan trọng của nền kinh tế.

Ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND TP. Đồng Nai cho biết, tốc độ tăng trưởng kinh tế 9 tháng đạt 10,01%, đánh dấu lần đầu tiên mức tăng trưởng đạt hai con số trong chu kỳ 9 tháng.

Lãnh đạo TP. Đồng Nai chúc mừng các doanh nghiệp Đồng Nai đạt danh hiệu Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu – Cúp Thánh Gióng năm 2026 (Ảnh: Thiên Lý)

Thành quả này có sự đóng góp rất lớn từ cộng đồng doanh nghiệp. Chính quyền thành phố tiếp tục đồng hành thực chất, cải thiện môi trường kinh doanh, cắt giảm tối đa thủ tục hành chính và hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận hiệu quả đất đai, nguồn vốn, công nghệ

“Rất mong muốn doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đồng Nai đoàn kết, chia sẻ và hỗ trợ lẫn nhau trong mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh. Nhà nước sẽ luôn kiến tạo một môi trường cạnh tranh lành mạnh và bình đẳng để các doanh nghiệp cùng nhau phát triển. Trong quá trình tổ chức và triển khai hoạt động, các doanh nghiệp phải tuân thủ nghiêm túc, đúng đắn các quy định của pháp luật. Đối với những khó khăn, vướng mắc phát sinh, chính quyền cam kết sẽ luôn đồng hành tháo gỡ”, ông Nguyễn Văn Út nói.

Các doanh nhân được tặng Bằng khen của UBND thành phố (Ảnh: Thiên Lý)

Ghi nhận những đóng góp to lớn vào sự phát triển của địa phương, Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10, UBND thành phố Đồng Nai đã tổ chức Chương trình họp mặt, tôn vinh các doanh nhân và doanh nghiệp tiêu biểu năm 2026. Tại buổi lễ, lãnh đạo thành phố cũng chúc mừng 4 doanh nhân đạt danh hiệu Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu – Cúp Thánh Gióng năm 2026; khen thưởng 21 doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu; đồng thời trao Bằng khen cho 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phát triển kinh tế - xã hội.