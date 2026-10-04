Nhiều người dân Đồng Nai hiến đất mở đường cho dự án

Từ bản vẽ quy hoạch đến đại lộ thênh thang

Tuyến đường Hải Thượng Lãn Ông (đoạn từ đường Tôn Đức Thắng đến giáp ranh phường Bình Phước) thuộc phường Đồng Xoài, TP.Đồng Nai (trước là TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước), vốn chỉ tồn tại trên các bản vẽ quy hoạch. Thế nhưng hôm nay, một đại lộ hiện đại dài 1,9km với lộ giới rộng tới 28m đang dần hiện hữu rõ nét.

Tuyến đường Hải Thượng Lãn Ông đang được giải phóng mặt bằng

Để dự án thành hình, địa phương phải giải phóng 5,14ha mặt bằng, ảnh hưởng tới 98 thửa đất. Nhờ công tác tuyên truyền "đi tận ngõ, gõ từng nhà", chỉ sau một thời gian ngắn vận động, 54 hộ dân đã tự nguyện hiến gần 3,6ha đất. Ước tính, giá trị thị trường của diện tích đất này hơn 16,4 tỷ đồng.

Tạo nên làn sóng đồng thuận mạnh mẽ ấy chính là tinh thần tiên phong, gương mẫu của các đảng viên tại cơ sở. Từng là người lính kinh qua khói lửa, Anh hùng lực lượng vũ trang, đảng viên Dương Đức Thùng (sinh năm 1954, dân tộc Nùng) lại một lần nữa làm tỏa sáng phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ". Ông tình nguyện hiến hơn 2.000m² đất của gia đình để chính quyền làm đường. Không dừng lại ở đó, bằng sự thấu tình đạt lý, ông Thùng còn tích cực đến từng nhà vận động bà con cùng chung tay.

Ông Dương Đức Thùng bên diện tích đất đã hiến cho dự án đường Hải Thượng Lãn Ông

"Tôi thấy đất nước hòa bình nên rất mừng và luôn mong muốn đóng góp mở đường cho làng xóm, xã phường. Tôi mong con đường này sẽ hoàn thành trong năm tới vì chỉ có khoảng 2km. Mong đơn vị thi công và chính quyền đẩy nhanh tiến độ để người dân sớm được thụ hưởng", ông Thùng nói.

Cùng chung tinh thần ấy, ông Mai Thế Tám, một người dân khác trong phường Đồng Xoài cũng sẵn sàng dỡ bỏ căn nhà cấp 4, tường rào kiên cố cùng gần 120m² đất (tổng trị giá hơn 1 tỷ đồng) để nhường chỗ cho hạ tầng.

"Đường này trước đây chỉ nằm trên quy hoạch. Khi được các ban ngành đoàn thể đi vận động, thấy mở đường giúp thông thương, đi lại thuận tiện nên chúng tôi tự nguyện hiến đất', ông Tám chia sẻ.

Lãnh đạo phường Đồng Xoài tặng quà cảm ơn những hộ dân hiến đất làm đường

Ông Vũ Văn Mười, Bí thư phường Đồng Xoài nhấn mạnh, việc nhân dân hiến đất không chỉ giúp tiết kiệm hàng tỷ đồng cho ngân sách nhà nước mà còn tạo nên "đòn bẩy" lan tỏa tinh thần trách nhiệm cộng đồng.

Sau khi hoàn thành, tuyến Hải Thượng Lãn Ông sẽ kết nối trực tiếp các khu dân cư với Quốc lộ 14, tạo đà phát triển thương mại - dịch vụ và chỉnh trang đô thị.

Biến "điểm nóng" lầy lội thành đại lộ khang trang

Sau hơn 20 năm đưa vào sử dụng, tuyến đường Nguyễn Thái Học (phường Trảng Dài, TP. Đồng Nai- trước là TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai ) rơi vào cảnh xuống cấp trầm trọng.

Cảnh "mưa lầy, nắng bụi", ổ gà dày đặc cùng tình trạng ngập cục bộ kéo dài khiến cuộc sống sinh hoạt và kinh doanh của người dân hai bên đường gặp rất nhiều khó khăn.

Đường Nguyễn Thái Học ở phường Trảng Dài xuống cấp

Ngay khi có chủ trương nâng cấp, mở rộng, gần 300 hộ dân bị ảnh hưởng đã đồng lòng ủng hộ, chủ động tháo dỡ công trình, lùi sâu vào trong để nhường mặt bằng thi công.

Ông Phạm Văn Xuân, người dân dọc tuyến đường Nguyễn Thái Học chia sẻ: "Không phải riêng gia đình tôi, mà của toàn bộ bà con đường Nguyễn Thái Học. Điều mong muốn nhất là làm sao Nhà nước đầu tư để thực hiện làm cho con đường trọn vẹn, đi lại thoải mái hơn. Tất cả nhu cầu Nhà nước đề nghị, kể cả từ việc hiến đất, tôi sẵn sàng để làm những con đường đẹp nhất".

Còn ông Nguyễn Quang Vinh nói: "Nói chung là rất đồng tình với địa phương, tức là sửa sang lại con đường và chấp hành di dời vào cho đúng quy định".

Bảng thông tin công trình nâng cấp đường Nguyễn Thái Học ở phường Trảng Dài (ảnh: UBND Trảng Dài)

Hiện tại, dự án nâng cấp giai đoạn 1 đường Nguyễn Thái Học với tổng mức đầu tư 67 tỷ đồng dài hơn 1,5km đã chính thức khởi công. Sau khi hoàn thành, tuyến đường sẽ rộng 9m, vỉa hè mỗi bên 5m, đi kèm hệ thống thoát nước, chiếu sáng và cây xanh đồng bộ.

Theo lãnh đạo UBND phường Trảng Dài, các đơn vị chuyên môn đang sát sao theo dõi hiện trường, điều tiết giao thông và đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành dự án trước Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027 để người dân đón Xuân trọn vẹn.

Bệ phóng cho những dự án chiến lược

Bên cạnh việc chỉnh trang đô thị, Đồng Nai đang dồn lực triển khai hàng loạt dự án giao thông trọng điểm liên vùng và nội thành, mở rộng không gian phát triển kinh tế - xã hội.

Trong đó, các dự án kết nối liên vùng gồm: cầu Cát Lái, cầu Long Hưng (Đồng Nai 2), đường Vành đai 4 TP.HCM (dự án thành phần 1-2), đại lộ Nguyễn Hữu Cảnh (đoạn 2) và dự án giải phóng mặt bằng tuyến Metro. Hạ tầng nội thành có cầu Mã Đà nối với Bình Phước cũ; nâng cấp các tuyến tỉnh lộ ĐT.769, ĐT.773, ĐT.770B…

Xác định giải phóng mặt bằng là khâu then chốt quyết định tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, lãnh đạo địa phương yêu cầu các sở, ngành bám sát thực địa, giải quyết dứt điểm các vướng mắc để tạo quỹ đất sạch.

Khởi công mở rộng đường Nguyễn Thái Học (ảnh: UBND Trảng Dài)

Để làm được điều này, ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND TP. Đồng Nai nhấn mạnh, nguyên tắc cốt lõi là bảo đảm quyền lợi chính đáng, công khai, minh bạch chính sách bồi thường và hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp cho người dân.

Chiến lược quan trọng được ông đưa ra là “Tái định cư đi trước một bước”. Thay vì các khu nhỏ lẻ, thiếu đồng bộ như trước, địa phương đang quy hoạch các khu tái định cư quy mô lớn, tích hợp đầy đủ trường học, y tế, hạ tầng kỹ thuật và thiết chế văn hóa.

Ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND TP. Đồng Nai đi khảo sát tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án (ảnh: Báo Đồng Nai)

Ông Nguyễn Văn Út nói: "Khi quy hoạch với tầm nhìn đủ lớn, các thiết chế hạ tầng và an sinh xã hội đều được tích hợp đồng bộ. Người dân tại khu tái định cư sẽ được thụ hưởng đầy đủ các tiện ích, có một môi trường sống lành mạnh và chất lượng cuộc sống tốt hơn. Đây chính là yếu tố cốt lõi tạo sự đồng thuận trong nhân dân, từ đó giảm áp lực và bảo đảm tiến độ giải phóng mặt bằng”.

Những mét vuông đất được hiến tặng, những bờ rào kiên cố tự nguyện tháo dỡ hay những ngôi nhà nhường chỗ cho đại lộ không chỉ là câu chuyện của lòng dân và sự đồng thuận. Đó là minh chứng rõ nét cho niềm tin gửi gắm vào tương lai phát triển chung của quê hương.

Khi ý Đảng hợp lòng dân, khi chính sách bồi thường, tái định cư thực sự lấy chất lượng cuộc sống người dân làm trọng tâm, mọi rào cản mặt bằng đều có thể tháo gỡ.

Những con đường mới đang hình thành không chỉ nối liền các vùng kinh tế, chỉnh trang diện mạo đô thị mà còn nối dài tinh thần trách nhiệm, cùng xây dựng nên một Đồng Nai phát triển hiện đại, bền vững và tràn đầy sức sống.