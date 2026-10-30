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Đồng Tháp: Công trình 20 tỷ đồng chưa thể đưa vào hoạt động vì vướng thủ tục

Thứ Sáu, 15:46, 30/10/2026
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VOV.VN - Không gian ẩm thực Mỹ Tho-công trình được doanh nghiệp đầu tư kinh phí khá lớn tại trung tâm tỉnh Đồng Tháp nhưng đang gặp một số khó khăn về hồ sơ, thủ tục, thiết kế và công tác cho thuê sử dụng mặt bằng. Vấn đề này cần được ngành chức năng làm rõ và các bên quan tâm, tháo gỡ để sớm đưa vào hoạt động.

Không gian ẩm thực Mỹ Tho, công trình được doanh nghiệp đầu tư khoảng 20 tỷ đồng tại khu vực trung tâm tỉnh Đồng Tháp, đã hoàn thành khoảng 80% khối lượng xây dựng nhưng chưa thể đưa vào hoạt động. Trong quá trình triển khai, công trình phát sinh một số vấn đề liên quan đến hồ sơ thiết kế, xây dựng và việc sử dụng mặt bằng. Doanh nghiệp cho biết, nếu không tháo gỡ được các vướng mắc, có thể phải tháo dỡ toàn bộ công trình để hoàn trả mặt bằng.

Theo hợp đồng, Trung tâm Xúc tiến Du lịch, thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp, cho Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ TD Family thuê hơn 1.000 m² mặt bằng tại khu vực Chợ đêm cũ, ven sông Tiền, phường Mỹ Tho, để kinh doanh dịch vụ ẩm thực trong thời hạn 60 tháng. Giá trúng đấu giá quyền thuê mặt bằng hơn 72,5 triệu đồng/tháng.

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Không gian ẩm thực Mỹ Tho hình thành tạo điểm nhấn thu hút khách du lịch đến trung tâm tỉnh Đồng Tháp  

Công trình được doanh nghiệp đầu tư khoảng 20 tỷ đồng, hiện đã hoàn thành khoảng 80% khối lượng. Nhiều hạng mục như sân bãi, tiểu cảnh, cây xanh, khu ẩm thực và khu trưng bày sản phẩm OCOP đã được đầu tư, chỉnh trang.

Tuy nhiên, trong quá trình thi công, Trung tâm Xúc tiến Du lịch cho rằng doanh nghiệp đã triển khai một số hạng mục khi hồ sơ thiết kế chưa được phê duyệt đầy đủ. Các hạng mục được nêu gồm cổng chào, ki-ốt nâng tầng, khung sắt mái ki-ốt, nhà hàng và hai gian hàng OCOP. Trung tâm cũng cho rằng diện tích xây dựng thực tế vượt khoảng 136 m² so với diện tích ghi trong hợp đồng thuê.

Trước những vấn đề này, Trung tâm Xúc tiến Du lịch đã yêu cầu doanh nghiệp tạm dừng thi công và tháo dỡ các hạng mục xây dựng chưa phù hợp với hồ sơ.

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Điểm trưng bày, bán sản phẩm O.COP  tiêu biểu của tỉnh Đồng Tháp tại "Không gian ẩm thực Mỹ Tho"

Trao đổi với phóng viên VOV, ông Đặng Hữu Biên, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ TD Family, cho rằng doanh nghiệp đầu tư công trình với mong muốn tạo một không gian ẩm thực khang trang, phục vụ người dân và du khách. Theo ông Biên, khi triển khai, doanh nghiệp chưa được cung cấp đầy đủ bản vẽ thiết kế chi tiết nên đã đầu tư, chỉnh trang nhiều hạng mục.

Ông Biên cho biết, công trình hiện chưa hoàn thiện thủ tục về giấy phép xây dựng. Doanh nghiệp dự kiến tiếp tục bổ sung các thủ tục theo yêu cầu. Tuy nhiên, nếu cơ quan chức năng yêu cầu tháo dỡ các hạng mục đã xây dựng hoặc phát sinh thêm nghĩa vụ tài chính liên quan đến diện tích sử dụng, doanh nghiệp sẽ tính phương án tháo dỡ toàn bộ công trình để hoàn trả mặt bằng.

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Ông Đặng Hữu Biên, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TD Family cho biết sẽ tháo dỡ toàn bộ công trình này nếu đơn vị quản lý không giải quyết những bất đồng ý kiến

Doanh nghiệp cũng đề nghị làm rõ cơ sở pháp lý và thẩm quyền trong việc cho thuê mặt bằng thuộc phạm vi quản lý của Trung tâm Xúc tiến Du lịch.

Về vấn đề này, một lãnh đạo Trung tâm Xúc tiến Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp, cho biết việc cho thuê mặt bằng được thực hiện thông qua đấu giá theo chủ trương của lãnh đạo Sở. Hiện Trung tâm đang phối hợp với doanh nghiệp rà soát, khắc phục những tồn tại trong quá trình triển khai xây dựng.

Lãnh đạo Trung tâm Xúc tiến Du lịch cũng thừa nhận đơn vị còn thiếu sót khi chưa hoàn tất việc phê duyệt hồ sơ thiết kế theo quy định về xây dựng; một số nội dung trong hợp đồng cho thuê cũng chưa thể hiện đầy đủ. Đáng chú ý, công trình chưa có văn bản chính thức của UBND phường Mỹ Tho xác nhận về sự phù hợp với quy hoạch đô thị.

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Công trình xây dựng hoành tráng nhưng việc cho thuê và thuê đất chưa đảm bảo tính pháp lý là điều đáng tiếc

Ông Lê Quốc Cường, Chủ tịch UBND phường Mỹ Tho, cho biết địa phương đang phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Du lịch kiểm tra, rà soát toàn bộ các hạng mục đã xây dựng tại "Không gian ẩm thực Mỹ Tho". Theo ông Cường, việc cho thuê và sử dụng mặt bằng này được thực hiện trước khi chính quyền phường hiện nay nắm bắt đầy đủ vụ việc.

Như vậy, sau khi doanh nghiệp đã đầu tư khoảng 20 tỷ đồng, công trình vẫn chưa thể đưa vào khai thác do còn những vấn đề cần được làm rõ về hồ sơ thiết kế, xây dựng, diện tích sử dụng và cơ sở pháp lý của việc cho thuê mặt bằng. Việc các bên đang tiếp tục rà soát, xử lý những tồn tại là cơ sở để xác định hướng giải quyết đối với công trình, hạn chế nguy cơ lãng phí nguồn lực đã đầu tư và sớm đưa công trình vào khai thác nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định.

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Đồng Tháp đón làn sóng du khách, nhiều điểm tham quan quá tải

VOV.VN - Những ngày gần đây, nhiều điểm, khu du lịch ở tỉnh Đồng Tháp ghi nhận lượng khách đến tham quan, nghỉ dưỡng tăng đột biến, hứa hẹn một năm khởi sắc của ngành du lịch địa phương. Đây là tín hiệu vui báo hiệu những khởi sắc của ngành du lịch của cửa ngõ Miền Tây.

Chu Trinh/VOV-ĐBSCL
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