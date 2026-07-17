Đồng Tháp đầu tư 252 tỷ đồng xây dựng đường giao thông ở cù lao ven biển

Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 252 tỷ đồng, trong đó, gói thầu thi công có giá trị khoảng 213,7 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào ngày 19/6/2027.

Dự án Đường tỉnh 877B đang được triển khai thi công

Dự án có tổng chiều dài khoảng 4,1 km (bao gồm chiều dài cầu trên tuyến); chiều rộng mặt đường 9 m, chiều rộng nền đường 12 m; tải trọng thiết kế trục 10 tấn, vận tốc thiết kế 60 km/h. Trên tuyến sẽ xây dựng mới 6 cầu, tải trọng thiết kế HL93.

Dự án Đường tỉnh 877B là công trình có vai trò động lực tại địa phương, sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế biển tại địa phương; tạo điều kiện thu hút đầu tư cụm công nghiệp Phú Tân, Khu du lịch Cồn Ngang… Công trình sẽ kết nối với Dự án Tuyến đường bộ ven biển qua địa bàn tỉnh Đồng Tháp chuẩn bị được triển khai đầu tư, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương và đảm bảo an ninh - quốc phòng trong khu vực ven biển.