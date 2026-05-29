Đồng Tháp khắc phục tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công thấp hơn mức bình quân cả nước

Năm nay, tổng nguồn vốn đầu tư công của tỉnh Đồng Tháp là hơn 12.013 tỷ đồng; trong đó, tỉnh đã phân bổ hơn 11.576 tỷ đồng và dự toán kinh phí tiết kiệm 5% vốn ngân sách địa phương là trên 436 tỷ đồng. UBND tỉnh đã phân bổ 100% kế hoạch vốn cho các chủ đầu tư và các địa phương.

Tính đến cuối tháng 5/2026, tổng giá trị giải ngân vốn đầu tư công là hơn 1.474 tỷ đồng (đạt 13,8% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao điều chỉnh và đạt 12,7% kế hoạch HĐND tỉnh giao điều chỉnh). Tuy nhiên, tỷ lệ giải ngân vẫn thấp hơn mức bình quân của cả nước.

Nhiều công trình, dự án sử dụng vốn đầu tư công của tỉnh Đồng Tháp đang gặp khó khăn về mặt bằng, vật liệu cát, đá

Trong 34 chủ đầu tư là các sở, ban, ngành tỉnh, có 6 chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân cao hơn bình quân của tỉnh; 12 chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân từ trên 0% đến 12,7%; 16 chủ đầu tư chưa giải ngân. Toàn tỉnh có 40/102 xã, phường có giá trị giải ngân vốn đầu tư công.

Theo UBND tỉnh Đồng Tháp, năm nay tổng số dự án chuẩn bị đầu tư là 644 dự án với số vốn khoảng 923 tỷ đồng. Đến nay, Sở Tài chính đã tiếp nhận 450 hồ sơ đề nghị thẩm định chủ trương đầu tư dự án, còn 194 dự án chưa gửi hồ sơ.

Hiện nay, công tác giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh còn gặp một số khó khăn, ảnh hưởng đến tỷ lệ giải ngân. Cụ thể, đối với nguồn vốn tỉnh phân cấp cho 102 xã, phường, do nhiều địa phương đang hoàn thiện công tác chuẩn bị đầu tư, tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công nên chưa có khối lượng giải ngân; đồng thời, một số địa phương gặp khó khăn trong việc thu tiền sử dụng đất nên tỷ lệ giải ngân vốn còn khá thấp.

Nguồn cát lấp phục vụ san lấp mặt bằng khan hiếm và giá cao

Nhiều chủ đầu tư, nhà thầu gặp khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng; giá vật liệu, nhất là đá và cát san lấp, tăng cao và khan hiếm.

Để đẩy nhanh công tác giải ngân vốn đầu tư công, lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành và địa phương quan tâm hơn nữa đến công tác giải phóng mặt bằng; phát huy trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ.

Các chủ đầu tư tập trung phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để tháo gỡ khó khăn cụ thể cho từng dự án. Trong đó, tập trung rà soát lại nhóm các công trình đã khởi công nhưng chưa triển khai để xác định nguyên nhân vướng mắc; đối với các công trình đã triển khai nhưng vướng mặt bằng thì phải rà soát, đôn đốc tháo gỡ kịp thời. Bằng các giải pháp đang triển khai, tỉnh Đồng Tháp phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công đến hết quý II-2026 đạt khoảng 40%.