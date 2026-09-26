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Giải ngân vốn đầu tư công của Đồng Tháp đạt cao hơn bình quân cả nước

Thứ Bảy, 14:58, 26/09/2026
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VOV.VN - Gần đây, công tác giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh Đồng Tháp có nhiều chuyển biến tích cực, đạt cao hơn mức bình quân chung của cả nước. Chính quyền và các ngành chức năng, chủ đầu tư các dự án đang tập trung tháo gỡ khó khăn để cuối năm đạt kế hoạch được giao.

Theo Sở Tài chính tỉnh Đồng Tháp, trong 9 tháng năm 2026, tổng giá trị giải ngân vốn đầu tư công toàn tỉnh ước đạt khoảng 7.810 tỷ đồng, bằng 65% kế hoạch Hội đồng nhân dân tỉnh giao điều chỉnh và 68,3% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao điều chỉnh, cao hơn mức bình quân chung của cả nước.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, các chủ đầu tư, cơ quan, đơn vị đã tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, nghiệm thu và thanh toán khối lượng hoàn thành.

Từ nay đến cuối năm, tỉnh Đồng Tháp phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công được giao. Để đạt mục tiêu này, tỉnh tiếp tục theo dõi sát tiến độ, thường xuyên đôn đốc, phối hợp với các chủ đầu tư, UBND cấp xã và các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, phấn đấu giải ngân cao nhất kế hoạch vốn năm 2026.

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Công tác giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh Đồng Tháp có nhiều chuyển biến tích cực, đạt cao hơn mức bình quân chung của cả nước. Các nhà thầu tăng tốc, khắc phục khó khăn đảm bảo tiến độ công trình

Trong đó, tỉnh tập trung tháo gỡ các khó khăn về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng, nhất là đối với các dự án trọng điểm, dự án có khối lượng vốn lớn; tạo điều kiện để các dự án đã có mặt bằng được tổ chức thi công liên tục, đẩy nhanh tiến độ.

Đồng thời, đẩy nhanh các thủ tục đầu tư, lựa chọn nhà thầu, nghiệm thu và thanh toán; chủ động hoàn thiện hồ sơ ngay khi có khối lượng hoàn thành, bảo đảm giải ngân kịp thời. Tỉnh cũng chủ động bảo đảm nguồn cung, giá và chất lượng vật liệu xây dựng; kịp thời phối hợp xử lý những khó khăn, vướng mắc về nguồn vật liệu.

Các nhà thầu được yêu cầu tăng cường huy động nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công khoa học, bảo đảm tiến độ, chất lượng và an toàn công trình.

Các chủ đầu tư thường xuyên rà soát tiến độ và khả năng giải ngân của từng dự án, nhất là các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp; kịp thời tham mưu cấp có thẩm quyền điều chỉnh, điều chuyển vốn từ các dự án chậm giải ngân sang những dự án có khả năng giải ngân tốt, bảo đảm nguồn vốn được sử dụng đúng mục tiêu, đúng quy định và phát huy hiệu quả.

Đặc biệt, tỉnh gắn tiến độ, kết quả giải ngân với trách nhiệm của người đứng đầu; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, kiểm tra, giám sát, công khai, minh bạch tiến độ thực hiện. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong theo dõi, cập nhật và cảnh báo các dự án có nguy cơ chậm tiến độ, chậm giải ngân.

Dự án Đường hai bên bờ sông Bảo Định giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp do gặp nhiều khó khăn.jpg

Giải ngân vốn đầu tư công ở Đồng Tháp “chạy đua” với thời gian

VOV.VN - Theo chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Tháp, đến hết năm nay việc giải ngân vốn đầu tư công phải đạt 100% kế hoạch đề ra. Do đó, ở thời điểm “nước rút”, các chủ đầu tư, nhà thầu tại địa phương phải triển khai thực hiện các công trình, dự án thật khẩn trương, “chạy đua” với thời gian.

Chu Trinh/VOV-ĐBSCL
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