Đồng Tháp thí điểm 04 xã, phường thanh toán không dùng tiền mặt

Thanh toán không dùng tiền mặt là nội dung công văn số 3906 của UBND tỉnh Đồng Tháp, việc triển khai mô hình được thực hiện trên cơ sở đề nghị của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 13, gắn với các kế hoạch của tỉnh về thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, chuyển đổi số, tài chính toàn diện giai đoạn 2026 - 2030.

Nhiều doanh nghiệp, người dân tỉnh Đồng Tháp chỉ cần dùng điện thoại thông minh chuyển tiền qua tài khoản đang rất tiện lợi

Thời gian thí điểm do các địa phương chủ động xây dựng lộ trình triển khai, nhưng phải hoàn thành trước ngày 1/12/2027 để phục vụ công tác đánh giá đồng bộ với kết quả triển khai thanh toán không dùng tiền mặt năm 2027, làm cơ sở nhân rộng mô hình trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn tiếp theo.

Để thực hiện hiệu quả mô hình, UBND tỉnh giao UBND các xã, phường thí điểm chủ trì xây dựng và triển khai đề án, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 13, các sở, ngành, doanh nghiệp và tổ chức tín dụng thực hiện các nhiệm vụ được phân công. Đồng thời, thường xuyên theo dõi, đánh giá kết quả, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 13 có trách nhiệm hướng dẫn, phối hợp với các địa phương triển khai đề án; theo dõi, tổng hợp tình hình, thẩm định kết quả thực hiện và tham mưu UBND tỉnh xem xét việc nhân rộng mô hình.

Các ngành chức năng như: Sở Công Thương, Sở Giáo dục - Đào tạo, Sở Y tế, Sở Nông nghiệp - Môi trường, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Bảo hiểm xã hội, Công an tỉnh… cũng được giao phối hợp tuyên truyền, vận động người dân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp mở tài khoản ngân hàng, sử dụng các phương thức thanh toán điện tử. Trong đó, lực lượng công an phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn người dân thanh toán an toàn, cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo, tội phạm trong hoạt động thanh toán trực tuyến.

Đồng Tháp khuyến khích doanh nghiệp và người dân trong sản xuất kinh doanh, mua bán hàng nông sản nên thanh toán không dùng tiền mặt

Đối với các tổ chức tín dụng, tỉnh đề nghị phối hợp hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng các ứng dụng ngân hàng số, tích hợp tài khoản với VNeID, Etax Mobile, lập đặt mã QR thanh toán; đồng thời nghiên cứu chính sách miễn, giảm các loại phí liên quan đến mở và sử dụng tài khoản.

Đáng chú ý, tỉnh khuyến khích 100% doanh nghiệp, hợp tác xã thực hiện các giao dịch thu mua nông sản cho người dân thông qua tài khoản ngân hàng. Các hợp tác xã vận động xã viên thực hiện mua bán nông sản bằng hình thức chuyển khoản.

Thông qua mô hình này, Đồng Tháp hướng đến hình thành thói quen thanh toán không dùng tiền mặt trong đời sống, hoạt động sản xuất, kinh doanh; góp phần thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và phát triển kinh tế số tại địa phương.

Thời gian gần đây, người dân và doanh nghiệp tỉnh Đồng Tháp rất tích cực thanh toán trong việc mua bán, kinh doanh không dùng tiền mặt bởi các tiện ích của hoạt động này.

Chị Trần Thị Lệ, người dân phường Mỹ Phong, tỉnh Đồng Tháp chia sẻ: "Gần đây, khi mua hàng hóa, tôi thường thanh toán tiền qua tài khoản mà không phải sử dụng tiền mặt. Tôi thấy hình thức này rất tiện lợi, nhanh gọn, không phải mang theo tiền mặt, cũng không phải lo thối tiền thừa. Tôi nghĩ hiện nay mọi người nên thực hiện chủ trương này vì rất tiện ích, dễ dàng thực hiện, tạo thuận lợi cho cả người mua lẫn người bán hàng”.