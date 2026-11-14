English
/ KINH TẾ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Đồng Tháp thí điểm 04 xã, phường thanh toán không dùng tiền mặt

Thứ Bảy, 18:08, 14/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - UBND tỉnh Đồng Tháp vừa thống nhất chủ trương triển khai thí điểm mô hình “xã/phường thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt” tại 4 địa phương, gồm: phường Trung An, xã Châu Thành, xã Lai Vung và xã Mỹ Thọ. Đây là hoạt động nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số và phát triển tài chính toàn diện trên địa bàn.

 

Thanh toán không dùng tiền mặt là nội dung công văn số 3906 của UBND tỉnh Đồng Tháp, việc triển khai mô hình được thực hiện trên cơ sở đề nghị của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 13, gắn với các kế hoạch của tỉnh về thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, chuyển đổi số, tài chính toàn diện giai đoạn 2026 - 2030.

Dong thap thi diem 04 xa, phuong thanh toan khong dung tien mat hinh anh 1
Nhiều doanh nghiệp, người dân tỉnh Đồng Tháp chỉ cần dùng điện thoại thông minh chuyển tiền qua tài khoản đang rất tiện lợi

Thời gian thí điểm do các địa phương chủ động xây dựng lộ trình triển khai, nhưng phải hoàn thành trước ngày 1/12/2027 để phục vụ công tác đánh giá đồng bộ với kết quả triển khai thanh toán không dùng tiền mặt năm 2027, làm cơ sở nhân rộng mô hình trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn tiếp theo.

Để thực hiện hiệu quả mô hình, UBND tỉnh giao UBND các xã, phường thí điểm chủ trì xây dựng và triển khai đề án, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 13, các sở, ngành, doanh nghiệp và tổ chức tín dụng thực hiện các nhiệm vụ được phân công. Đồng thời, thường xuyên theo dõi, đánh giá kết quả, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 13 có trách nhiệm hướng dẫn, phối hợp với các địa phương triển khai đề án; theo dõi, tổng hợp tình hình, thẩm định kết quả thực hiện và tham mưu UBND tỉnh xem xét việc nhân rộng mô hình.

Các ngành chức năng như: Sở Công Thương, Sở Giáo dục - Đào tạo, Sở Y tế, Sở Nông nghiệp - Môi trường, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch,  Bảo hiểm xã hội, Công an tỉnh…  cũng được giao phối hợp tuyên truyền, vận động người dân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp mở tài khoản ngân hàng, sử dụng các phương thức thanh toán điện tử. Trong đó, lực lượng công an phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn người dân thanh toán an toàn, cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo, tội phạm trong hoạt động thanh toán trực tuyến.

Dong thap thi diem 04 xa, phuong thanh toan khong dung tien mat hinh anh 2
Đồng Tháp khuyến khích doanh nghiệp và người dân trong sản xuất kinh doanh, mua bán hàng nông sản nên thanh toán không dùng tiền mặt

Đối với các tổ chức tín dụng, tỉnh đề nghị phối hợp hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng các ứng dụng ngân hàng số, tích hợp tài khoản với VNeID, Etax Mobile, lập đặt mã QR thanh toán; đồng thời nghiên cứu chính sách miễn, giảm các loại phí liên quan đến mở và sử dụng tài khoản.

Đáng chú ý, tỉnh khuyến khích 100% doanh nghiệp, hợp tác xã thực hiện các giao dịch thu mua nông sản cho người dân thông qua tài khoản ngân hàng. Các hợp tác xã vận động xã viên thực hiện mua bán nông sản bằng hình thức chuyển khoản.

Thông qua mô hình này, Đồng Tháp hướng đến hình thành thói quen thanh toán không dùng tiền mặt trong đời sống, hoạt động sản xuất, kinh doanh; góp phần thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và phát triển kinh tế số tại địa phương.

Thời gian gần đây, người dân và doanh nghiệp tỉnh Đồng Tháp rất tích cực  thanh toán trong việc mua bán, kinh doanh không dùng tiền mặt bởi các tiện ích của hoạt động này.

Chị Trần Thị Lệ, người dân phường Mỹ Phong, tỉnh Đồng Tháp chia sẻ: "Gần đây, khi mua hàng hóa, tôi thường thanh toán tiền qua tài khoản mà không phải sử dụng tiền mặt. Tôi thấy hình thức này rất tiện lợi, nhanh gọn, không phải mang theo tiền mặt, cũng không phải lo thối tiền thừa. Tôi nghĩ hiện nay mọi người nên thực hiện chủ trương này vì rất tiện ích, dễ dàng thực hiện, tạo thuận lợi cho cả người mua lẫn người bán hàng”.

de1.jpg

Giá dê thương phẩm tăng cao, nhiều nông dân Đồng Tháp thoát nghèo

VOV.VN - Giá dê thịt và dê giống tại tỉnh Đồng Tháp tăng lên mức cao, đầu ra thuận lợi, giúp người chăn nuôi có lợi nhuận khá. Nhờ chi phí đầu tư không lớn, mô hình nuôi dê đang được nhiều nông dân mở rộng, trong đó có không ít hộ nghèo vươn lên ổn định cuộc sống.

Chu Trinh/VOV-ĐBSCL
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Cung vượt cầu, giá mít tại Đồng Tháp giảm sâu
Cung vượt cầu, giá mít tại Đồng Tháp giảm sâu

VOV.VN - Sau thời gian tăng giá mạnh, khoảng một tuần nay, giá mít trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp bất ngờ đảo chiều, giảm sâu. Hiện giá mít các loại giảm hơn một nửa so với khoảng nửa tháng đến một tháng trước, ảnh hưởng đáng kể đến thu nhập của nhà vườn.

Cung vượt cầu, giá mít tại Đồng Tháp giảm sâu

Cung vượt cầu, giá mít tại Đồng Tháp giảm sâu

VOV.VN - Sau thời gian tăng giá mạnh, khoảng một tuần nay, giá mít trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp bất ngờ đảo chiều, giảm sâu. Hiện giá mít các loại giảm hơn một nửa so với khoảng nửa tháng đến một tháng trước, ảnh hưởng đáng kể đến thu nhập của nhà vườn.

Giá lúa gạo tăng, nông dân và doanh nghiệp Đồng Tháp phấn khởi
Giá lúa gạo tăng, nông dân và doanh nghiệp Đồng Tháp phấn khởi

VOV.VN - Sau thời gian dài giá lúa gạo giảm sâu, những ngày gần đây, thị trường lúa gạo tại tỉnh Đồng Tháp bất ngờ sôi động trở lại. Giá lúa, gạo đồng loạt tăng mạnh, đầu ra thuận lợi, mang đến niềm phấn khởi cho nông dân và doanh nghiệp xuất khẩu.

Giá lúa gạo tăng, nông dân và doanh nghiệp Đồng Tháp phấn khởi

Giá lúa gạo tăng, nông dân và doanh nghiệp Đồng Tháp phấn khởi

VOV.VN - Sau thời gian dài giá lúa gạo giảm sâu, những ngày gần đây, thị trường lúa gạo tại tỉnh Đồng Tháp bất ngờ sôi động trở lại. Giá lúa, gạo đồng loạt tăng mạnh, đầu ra thuận lợi, mang đến niềm phấn khởi cho nông dân và doanh nghiệp xuất khẩu.

Xoài cát Hòa Lộc ở Đồng Tháp: Nhà vườn lo thất thu vụ Tết cổ truyền
Xoài cát Hòa Lộc ở Đồng Tháp: Nhà vườn lo thất thu vụ Tết cổ truyền

VOV.VN -  Xoài cát Hòa Lộc là loại trái cây đặc sản có giá trị kinh tế cao của tỉnh Đồng Tháp, thường được nhà vườn tập trung chăm sóc để thu hoạch vào dịp Tết. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của thời tiết bất lợi, nhiều vườn xoài ra hoa không đạt yêu cầu, khiến nhà vườn đứng trước nguy cơ giảm sản lượng, hụt nguồn cung.

Xoài cát Hòa Lộc ở Đồng Tháp: Nhà vườn lo thất thu vụ Tết cổ truyền

Xoài cát Hòa Lộc ở Đồng Tháp: Nhà vườn lo thất thu vụ Tết cổ truyền

VOV.VN -  Xoài cát Hòa Lộc là loại trái cây đặc sản có giá trị kinh tế cao của tỉnh Đồng Tháp, thường được nhà vườn tập trung chăm sóc để thu hoạch vào dịp Tết. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của thời tiết bất lợi, nhiều vườn xoài ra hoa không đạt yêu cầu, khiến nhà vườn đứng trước nguy cơ giảm sản lượng, hụt nguồn cung.

 
CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp