Cung vượt cầu, giá mít tại Đồng Tháp giảm sâu



Cách nay khoảng một tháng, mít Thái siêu sớm trên địa bàn tỉnh được thương lái thu mua với giá từ 35.000 - 40.000 đồng/kg; mít ruột đỏ loại 1 dao động từ 75.000 - 80.000 đồng/kg. Tuy nhiên, những ngày gần đây, giá mít liên tục lao dốc do nguồn cung tăng mạnh trong khi sức tiêu thụ có hạn.

Hiện thương lái thu mua mít ruột đỏ với giá khoảng 25.000 - 30.000 đồng/kg, giảm hơn một nửa so với tháng trước. Mít Thái loại A còn khoảng 10.000 đồng/kg, loại B khoảng 5.000 đồng/kg; riêng mít có mẫu mã không đẹp chỉ còn từ 3.000 - 4.000 đồng/kg.

Giá mít các loại đều giảm giá so tháng trước

Theo các nhà vườn, giá mít bắt đầu giảm mạnh hơn một tuần nay, đúng vào thời điểm nhiều diện tích bước vào thu hoạch rộ. Dự kiến, đợt thu hoạch này còn kéo dài khoảng 2 - 3 tháng. Trong bối cảnh nguồn cung tiếp tục tăng, sức mua chưa có dấu hiệu cải thiện, giá mít được dự báo sẽ còn gặp nhiều áp lực và khó phục hồi trong ngắn hạn.

Toàn tỉnh Đồng Tháp hiện có khoảng 25.680 hecta mít, thuộc nhóm địa phương có diện tích trồng mít lớn ở vùng ĐBSCL. Trong đó, diện tích đang cho trái hơn 20.500 hecta, sản lượng ước đạt khoảng 437.000 tấn/năm. Đến nay, tỉnh đã được cấp 180 mã số vùng trồng mít, với tổng diện tích khoảng 6.000 hecta.

Trái mít ruột đỏ từ hơn 70.000 đồng kg nay giảm còn dưới 30.000 đồng/ kg

Trái mít của tỉnh chủ yếu được tiêu thụ qua thị trường xuất khẩu, trong đó Trung Quốc là thị trường quan trọng. Tương tự như sầu riêng và một số loại trái cây khác, giá mít phụ thuộc khá lớn vào nhu cầu nhập khẩu của thị trường này. Khi nguồn cung trong nước tăng nhanh, trong khi đầu ra xuất khẩu bị giới hạn, giá mít lập tức chịu áp lực giảm.

Thực tế này cho thấy, việc phát triển diện tích cây mít cần gắn với nhu cầu thị trường, quy hoạch vùng trồng và khả năng tiêu thụ. Bên cạnh nâng cao chất lượng sản phẩm, nhà vườn cần quan tâm đến mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc và liên kết với doanh nghiệp thu mua, xuất khẩu. Đây là những yếu tố quan trọng nhằm hạn chế tình trạng được mùa nhưng mất giá, góp phần bảo đảm đầu ra ổn định và nâng cao hiệu quả sản xuất.