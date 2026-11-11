English
/ THỊ TRƯỜNG
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Cung vượt cầu, giá mít tại Đồng Tháp giảm sâu

Thứ Tư, 10:56, 11/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sau thời gian tăng giá mạnh, khoảng một tuần nay, giá mít trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp bất ngờ đảo chiều, giảm sâu. Hiện giá mít các loại giảm hơn một nửa so với khoảng nửa tháng đến một tháng trước, ảnh hưởng đáng kể đến thu nhập của nhà vườn.


Cách nay khoảng một tháng, mít Thái siêu sớm trên địa bàn tỉnh được thương lái thu mua với giá từ 35.000 - 40.000 đồng/kg; mít ruột đỏ loại 1 dao động từ 75.000 - 80.000 đồng/kg. Tuy nhiên, những ngày gần đây, giá mít liên tục lao dốc do nguồn cung tăng mạnh trong khi sức tiêu thụ có hạn.

Hiện thương lái thu mua mít ruột đỏ với giá khoảng 25.000 - 30.000 đồng/kg, giảm hơn một nửa so với tháng trước. Mít Thái loại A còn khoảng 10.000 đồng/kg, loại B khoảng 5.000 đồng/kg; riêng mít có mẫu mã không đẹp chỉ còn từ 3.000 - 4.000 đồng/kg.

cung vuot cau, gia mit tai Dong thap giam sau hinh anh 1
Giá mít các loại đều giảm giá so tháng trước

Theo các nhà vườn, giá mít bắt đầu giảm mạnh hơn một tuần nay, đúng vào thời điểm nhiều diện tích bước vào thu hoạch rộ. Dự kiến, đợt thu hoạch này còn kéo dài khoảng 2 - 3 tháng. Trong bối cảnh nguồn cung tiếp tục tăng, sức mua chưa có dấu hiệu cải thiện, giá mít được dự báo sẽ còn gặp nhiều áp lực và khó phục hồi trong ngắn hạn.

Toàn tỉnh Đồng Tháp hiện có khoảng 25.680 hecta mít, thuộc nhóm địa phương có diện tích trồng mít lớn ở vùng ĐBSCL. Trong đó, diện tích đang cho trái hơn 20.500 hecta, sản lượng ước đạt khoảng 437.000 tấn/năm. Đến nay, tỉnh đã được cấp 180 mã số vùng trồng mít, với tổng diện tích khoảng 6.000 hecta.

cung vuot cau, gia mit tai Dong thap giam sau hinh anh 2
Trái mít ruột đỏ từ hơn 70.000 đồng kg nay giảm còn dưới 30.000 đồng/ kg

Trái mít của tỉnh chủ yếu được tiêu thụ qua thị trường xuất khẩu, trong đó Trung Quốc là thị trường quan trọng. Tương tự như sầu riêng và một số loại trái cây khác, giá mít phụ thuộc khá lớn vào nhu cầu nhập khẩu của thị trường này. Khi nguồn cung trong nước tăng nhanh, trong khi đầu ra xuất khẩu bị giới hạn, giá mít lập tức chịu áp lực giảm.

Thực tế này cho thấy, việc phát triển diện tích cây mít cần gắn với nhu cầu thị trường, quy hoạch vùng trồng và khả năng tiêu thụ. Bên cạnh nâng cao chất lượng sản phẩm, nhà vườn cần quan tâm đến mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc và liên kết với doanh nghiệp thu mua, xuất khẩu. Đây là những yếu tố quan trọng nhằm hạn chế tình trạng được mùa nhưng mất giá, góp phần bảo đảm đầu ra ổn định và nâng cao hiệu quả sản xuất.

Chu Trinh/VOV-ĐBSCL
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Trái mít tăng giá kỷ lục, nhà vườn ở Đồng Tháp phấn khởi
Trái mít tăng giá kỷ lục, nhà vườn ở Đồng Tháp phấn khởi

VOV.VN - Sau thời gian dài rớt giá, gần đây, giá trái mít tại tỉnh Đồng Tháp liên tục tăng mạnh, thậm chí tăng nhiều lần so với tháng trước, khiến nhà vườn phấn khởi. Đây là một trong các loại trái cây cho kinh tế cao nhất tại thời điểm này.

Trái mít tăng giá kỷ lục, nhà vườn ở Đồng Tháp phấn khởi

Trái mít tăng giá kỷ lục, nhà vườn ở Đồng Tháp phấn khởi

VOV.VN - Sau thời gian dài rớt giá, gần đây, giá trái mít tại tỉnh Đồng Tháp liên tục tăng mạnh, thậm chí tăng nhiều lần so với tháng trước, khiến nhà vườn phấn khởi. Đây là một trong các loại trái cây cho kinh tế cao nhất tại thời điểm này.

Sầu riêng, mít ở Đồng Tháp có giá trị cao nhưng đầu ra vẫn chưa ổn định
Sầu riêng, mít ở Đồng Tháp có giá trị cao nhưng đầu ra vẫn chưa ổn định

VOV.VN - Dù là 2 loại trái cây có diện tích, sản lượng lớn, giá trị cao nhưng trái mít và sầu riêng ở tỉnh Đồng Tháp đầu ra vẫn chưa ổn định, thường tái diễn “được mùa rớt giá”.

Sầu riêng, mít ở Đồng Tháp có giá trị cao nhưng đầu ra vẫn chưa ổn định

Sầu riêng, mít ở Đồng Tháp có giá trị cao nhưng đầu ra vẫn chưa ổn định

VOV.VN - Dù là 2 loại trái cây có diện tích, sản lượng lớn, giá trị cao nhưng trái mít và sầu riêng ở tỉnh Đồng Tháp đầu ra vẫn chưa ổn định, thường tái diễn “được mùa rớt giá”.

Giá mít giảm thê thảm, người mua thưa thớt
Giá mít giảm thê thảm, người mua thưa thớt

VOV.VN - Hiện nay, nhiều loại trái cây tại tỉnh Đồng Tháp rớt giá thê thảm, thậm chí thương lái thu mua chậm, dẫn đến tình trạng ế ẩm, khiến nhà vườn bị thua lỗ nặng.

Giá mít giảm thê thảm, người mua thưa thớt

Giá mít giảm thê thảm, người mua thưa thớt

VOV.VN - Hiện nay, nhiều loại trái cây tại tỉnh Đồng Tháp rớt giá thê thảm, thậm chí thương lái thu mua chậm, dẫn đến tình trạng ế ẩm, khiến nhà vườn bị thua lỗ nặng.

Tiền Giang: Trái mít rớt giá, nhà vườn và thương lái đều thua lỗ
Tiền Giang: Trái mít rớt giá, nhà vườn và thương lái đều thua lỗ

VOV.VN - Hiện nay, đầu ra trái mít tại tỉnh Tiền Giang gặp nhiều khó khăn, giá rớt thê thảm, nhà vườn và thương lái đều bị thua lỗ nặng.

Tiền Giang: Trái mít rớt giá, nhà vườn và thương lái đều thua lỗ

Tiền Giang: Trái mít rớt giá, nhà vườn và thương lái đều thua lỗ

VOV.VN - Hiện nay, đầu ra trái mít tại tỉnh Tiền Giang gặp nhiều khó khăn, giá rớt thê thảm, nhà vườn và thương lái đều bị thua lỗ nặng.

 
Ô TÔ - XE MÁY
Thời trang
Bất Động sản
XÃ HỘI
KINH TẾ
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
CÔNG NGHỆ
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giá vàng
Tiêu dùng
Tỷ giá