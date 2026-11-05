Đồng vốn chính sách tiếp sức đồng bào Khmer phát triển sinh kế

Khoảng 20 năm trước, khi mới lập gia đình, ông Lý Tiên và bà Sơn Thị Thanh Hòa, ở ấp B1, xã Tân Long, thuộc diện hộ khó khăn, không có đất sản xuất. Cuộc sống gia đình chủ yếu dựa vào tiền công làm thuê, thu nhập bấp bênh. Trước hoàn cảnh đó, chính quyền địa phương đã quan tâm, xét hỗ trợ gia đình vay vốn để phát triển sản xuất. Từ nguồn vốn được hỗ trợ, vợ chồng bà Hòa quyết định đầu tư nuôi trâu.

“Năm 2013 được Nhà nước cho vay 20 triệu đồng, tôi dùng 15 triệu đồng mua trâu về nuôi, còn lại 5 triệu đồng gia đình tôi dùng để xây dựng chuồng trại”, bà Hòa kể.

Chọn con trâu làm vật nuôi khởi nghiệp, theo ông Tiên, đây là hướng đi phù hợp với điều kiện gia đình. Bởi trước đó, ông đã có kinh nghiệm chăn nuôi trâu, hiểu tập tính của vật nuôi, đồng thời nguồn thức ăn cũng tương đối dễ tìm kiếm.

Hai vợ chồng ông Lý Tiên và bà Sơn Thị Thanh Hoà thành công với mô hình nuôi trâu

“Trước đây, tôi từng nuôi rồi, cho nên khi được hỗ trợ, tôi quyết định chọn trâu để nuôi làm sinh kế, để có thể nuôi con ăn học và trang trải cuộc sống gia đình”, ông Tiên nói.

Nhờ có kinh nghiệm, cùng với sự cần cù, chịu khó của hai vợ chồng, đàn trâu ngày càng phát triển. Có thời điểm, tổng đàn tăng lên hơn chục con. Để chủ động nguồn thức ăn, gia đình còn mua rơm dự trữ và trồng cỏ phục vụ chăn nuôi. Khi cần tiền trang trải cuộc sống, vợ chồng ông có thể bán một vài con trâu để xoay xở.

Đặc biệt, những năm gần đây, từ nguồn thu bán trâu, gia đình đã có điều kiện thuê hơn 10 công đất ruộng để sản xuất lúa, từng bước mở rộng sinh kế, nâng cao thu nhập. Nhờ vậy, cuộc sống ngày càng ổn định, con cái được tiếp tục học hành. Hiện nay, người con lớn của gia đình đã tốt nghiệp THPT và đang theo học năm thứ hai tại một trường cao đẳng y tế.

Không riêng gia đình ông Tiên, bà Hòa, từ nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước, nhiều hộ Khmer khó khăn ở xã Tân Long cũng đã lựa chọn được mô hình sản xuất phù hợp để vươn lên. Điển hình như gia đình bà Danh Thị Hồng, ở ấp A2, xã Tân Long, với mô hình chăn nuôi heo.

Mô hình chăn nuôi heo của gia đình bà Hồng

Trước đây, gia đình bà Hồng cũng không có đất sản xuất, cuộc sống chủ yếu dựa vào tiền làm thợ hồ của chồng. Từ nguồn vốn được hỗ trợ, bà mạnh dạn đầu tư chăn nuôi heo. Mỗi lứa heo kéo dài khoảng 4 tháng, sau đó xuất bán một lần. Cứ thế, tích lũy qua từng đợt nuôi, kinh tế gia đình từng bước được cải thiện. Hiện nay, ngoài đàn heo thịt, bà còn thử sức nuôi thêm hai con heo nái để chủ động nguồn giống, giảm chi phí đầu vào. Nhìn vào lứa heo mới nuôi khoảng hai tháng, bà Hồng phấn khởi cho biết: “nhờ nuôi heo nên cũng dành dụm xây dựng được ngôi nhà sau, rồi nuôi con học. Đứa thứ 2 học hết lớp 12 thì nghỉ học rồi, vừa đi làm được mấy tháng ở Vũng Tàu, còn đứa con gái hiện đang học lớp 12”.

Theo ông Thạch Hương, Chủ tịch Hội Nông dân xã Tân Long, sau sáp nhập, đồng bào Khmer chiếm hơn 20% dân số toàn xã. Người dân chủ yếu sinh sống bằng sản xuất nông nghiệp, trong đó trồng lúa, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản là những ngành nghề chính.

Thời gian qua, Hội Nông dân xã luôn quan tâm hỗ trợ hội viên, nông dân có điều kiện phát triển sản xuất. Đối với những hộ còn khó khăn về vốn, Hội chủ động rà soát nhu cầu, phối hợp tạo điều kiện để bà con tiếp cận nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội và các chương trình, dự án khác. Qua đó, nhiều hộ đã mạnh dạn đầu tư, xây dựng các mô hình kinh tế phù hợp như nuôi heo, nuôi dê, nuôi trâu và nhiều mô hình sản xuất khác, từng bước mang lại hiệu quả thiết thực.

Lãnh đạo Hội nông dân xã Tân Long đến tìm hiểu mô hình sinh kế của người dân địa phương

Để nguồn vốn phát huy hiệu quả lâu dài trong thời gian tới, ông Thạch Hương nhấn mạnh: “Hội Nông dân của xã sẽ tiếp tục rà soát những mô hình này và đánh giá thực tế chất lượng, hiệu quả của mô hình sau khi đầu tư để có biện pháp nhân rộng. Đồng thời, tiếp tục hỗ trợ những hộ có đủ điều kiện và có nhu cầu tiếp cận nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách để tiếp tục phát triển mô hình, làm sao nâng cao mức sống của người dân sau này”.

Từ những đồng vốn được hỗ trợ ban đầu, bằng sự cần cù, chịu khó và quyết tâm vươn lên, nhiều hộ Khmer ở xã Tân Long, thành phố Cần Thơ đã từng bước xây dựng được sinh kế, cải thiện thu nhập, ổn định cuộc sống. Qua đây cũng cho thấy, khi nguồn vốn chính sách được trao đúng đối tượng, kết hợp với sự nỗ lực của người dân và sự đồng hành của chính quyền địa phương, sẽ trở thành động lực quan trọng giúp bà con phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững.