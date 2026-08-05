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Dòng vốn FDI đổ vào Việt Nam tăng mạnh - nguồn lực quan trọng cho tăng trưởng

Thứ Tư, 16:06, 05/08/2026
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VOV.VN - Trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều bất định, dòng vốn đầu tư quốc tế ngày càng được các quốc gia cạnh tranh quyết liệt, Việt Nam vẫn nổi lên là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư nước ngoài.

Thu hút vốn FDI nhờ cải cách và hạ tầng

Hơn 8 tỷ USD vốn FDI chỉ trong 7 tháng của năm, trong đó vốn đăng ký cấp mới gần 5,8 tỷ USD - Thái Nguyên đang trở thành điểm sáng mới trên bản đồ thu hút đầu tư của cả nước. Không phải ngẫu nhiên địa phương này vượt lên dẫn đầu cả nước về thu hút vốn FDI đăng ký mới.

Đằng sau kết quả đó là hàng loạt giải pháp được triển khai đồng bộ: đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch, cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế "luồng xanh", đồng thời đồng hành với doanh nghiệp ngay từ khi khảo sát địa điểm đến quá trình triển khai dự án. Cùng với đó là việc đầu tư mạnh vào hệ thống giao thông kết nối liên vùng, tạo điều kiện thuận lợi cho lưu thông hàng hóa và phát triển chuỗi cung ứng. 

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Thái Nguyên trở thành "bến đỗ" của những nhà đầu tư lớn nhờ môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng

Ông Nguyễn Đình Việt, Phó Trưởng Ban Quản lý các KCN Thái Nguyên cho biết: “Hiện nay, Ban Quản lý đang thực hiện theo chỉ đạo của tỉnh, phối hợp với các nhà đầu tư hạ tầng đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, sớm tạo quỹ đất sạch để thu hút các dự án. Bên cạnh đó, chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, áp dụng cơ chế ‘luồng xanh 24 giờ’ và ‘luồng xanh 60%” nhằm rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, tạo thuận lợi cho nhà đầu tư. Qua đó, kỳ vọng trong năm 2026, Thái Nguyên sẽ tiếp tục là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư FDI trên thế giới”.

Câu chuyện của Thái Nguyên cho thấy, trong cuộc cạnh tranh thu hút FDI hiện nay, lợi thế không còn chỉ nằm ở ưu đãi đầu tư, mà ngày càng phụ thuộc vào chất lượng điều hành, tốc độ giải quyết thủ tục, hạ tầng đồng bộ và khả năng đồng hành cùng doanh nghiệp. Đó cũng chính là bức tranh đang diễn ra ở nhiều địa phương trên cả nước.

Việt Nam hướng đến thu hút FDI chất lượng cao

Theo Cục Thống kê, Bộ Tài chính, 7 tháng năm nay, Việt Nam có 2.429 dự án FDI mới được cấp phép, với tổng vốn đăng ký hơn 21 tỷ USD, tăng hơn gấp đôi cùng kỳ năm trước về quy mô vốn. Dòng vốn tiếp tục tập trung vào công nghiệp chế biến, chế tạo - lĩnh vực giữ vai trò động lực tăng trưởng của nền kinh tế; tiếp đến là sản xuất, phân phối điện, khí và nước. Singapore tiếp tục là nhà đầu tư lớn nhất, cùng với Hàn Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc), Trung Quốc, Nhật Bản và Hà Lan.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, tổng vốn FDI thu hút trong 7 tháng đạt gần 9,8 tỷ USD, tăng hơn 144% so với cùng kỳ, đứng thứ 2 về thu hút vốn đầu tư mới với hơn 3,6 tỷ USD. Đáng chú ý, số dự án điều chỉnh bổ sung vốn tăng mạnh. Kết quả này không chỉ phản ánh niềm tin của nhà đầu tư đối với môi trường đầu tư của thành phố, mà còn cho thấy Việt Nam đang hưởng lợi từ quá trình tái cơ cấu chuỗi cung ứng toàn cầu. 

Ông Trương Tấn Vũ- Phó Giám đốc Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: “Đối với TP .HCM, khu vực kinh tế có vốn FDI là nguồn lực quan trọng trong quá trình phát triển, gắn với vai trò trung tâm kinh tế tài chính thương mại, dịch vụ, khoa công nghệ, đổi mới sáng tạo của cả nước và khả năng kết nối vùng Đông Nam Bộ, vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, các chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu. Trong năm 2026 để hoàn thành mục tiêu 11 tỷ USD, việc hoàn thành và vượt chỉ tiêu thu hút FDI cả năm càng gắn đồng thời với yêu cầu nâng cao tỷ lệ giải ngân, rút ngắn thời gian đưa dự án vào hoạt động và tăng cường liên kết với khu vực doanh nghiệp trong nước".

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Vốn ngoại chảy mạnh vào Việt Nam. Ảnh minh họa

Nhìn rộng hơn, kỷ lục mới về thu hút FDI cả nước không phải là kết quả của một yếu tố đơn lẻ, mà đến từ nhiều động lực cộng hưởng. Trước hết là nền tảng kinh tế vĩ mô ổn định, môi trường đầu tư ngày càng minh bạch, cùng những nỗ lực cải cách thủ tục hành chính của Chính phủ và các địa phương.

Quan trọng hơn, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 10 về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đã phát đi thông điệp rõ ràng về định hướng thu hút FDI trong giai đoạn mới. Nếu như trước đây, mục tiêu chủ yếu là thu hút vốn, thì nay Việt Nam chuyển sang lựa chọn các dự án có chất lượng, có hàm lượng công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, có khả năng chuyển giao công nghệ, phát triển nguồn nhân lực và tăng cường liên kết với doanh nghiệp trong nước.

Ngay sau khi Nghị quyết được ban hành, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ Kế hoạch hành động với nhiều cơ chế, chính sách mới nhằm thu hút các dự án chiến lược, trung tâm nghiên cứu và phát triển, trung tâm đổi mới sáng tạo, đồng thời thúc đẩy liên kết giữa khu vực FDI với doanh nghiệp Việt Nam.

“Chúng tôi đã trao đổi và đàm phán với từng nhà tài trợ nước ngoài để nỗ lực đề nghị với các nhà tài trợ nước ngoài có thể điều chỉnh, tinh giản các trình tự thủ tục của họ. Đến nay chúng tôi đã chứng kiến một số nhà tài trợ đã thực sự thay đổi”,  Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương cho biết.

Những chuyển động về chính sách đang góp phần củng cố niềm tin của nhà đầu tư quốc tế đối với môi trường đầu tư Việt Nam. Đồng thời, quá trình tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu cũng mở ra cơ hội để Việt Nam đón nhận dòng vốn chất lượng cao trong các lĩnh vực điện tử, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, trung tâm dữ liệu và công nghệ xanh.

Trong bối cảnh cạnh tranh thu hút đầu tư ngày càng gay gắt, FDI không chỉ mang ý nghĩa bổ sung nguồn vốn cho phát triển, mà còn là kênh tiếp nhận công nghệ, phương thức quản trị hiện đại, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Kỷ lục thu hút FDI trong 7 tháng của năm vì thế không chỉ là một con số ấn tượng. Quan trọng hơn, đó là tín hiệu cho thấy niềm tin của nhà đầu tư đối với triển vọng phát triển của Việt Nam. Khi dòng vốn này được lựa chọn đúng hướng, gắn với đổi mới sáng tạo và liên kết với khu vực doanh nghiệp trong nước, FDI sẽ tiếp tục là một trong những nguồn lực quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng tăng trưởng và hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng “hai con số” ngay trong năm nay và những năm tới.

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Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực: "Chìa khóa" thu hút dòng vốn FDI thế hệ mới

VOV.VN - Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) và tự động hóa phát triển mạnh mẽ, lợi thế "lao động giá rẻ" của Việt Nam đang dần nhường chỗ cho cuộc đua về chất lượng. Để tăng năng lực cạnh tranh quốc gia, thu hút nguồn vốn FDI chất lượng cao, việc chuyển đổi chiến lược đào tạo nguồn nhân lực là yêu cầu tất yếu.

Bá Toàn/VOV1
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