Dự án có sổ đỏ, doanh nghiệp tại TP.HCM vẫn vướng mắc chủ trương đầu tư

Luật thay đổi gây vướng mắc

Ông Phạm Ngọc Thuận – đại diện Tập đoàn Becamex cho rằng, một dự án bất động sản được thực hiện trong khoảng thời gian dài, không phải chỉ 1-3 năm là xong. Theo ông, có những dự án trải dài qua nhiều thời kỳ Luật Đất đai thay đổi, trong đó mỗi thời kỳ lại có sự khác nhau.

Ông Phạm Ngọc Thuận – đại diện Tập đoàn Becamex (Ảnh: Duy Phương)

Từ đó dẫn đến bất cập là những dự án từ thời kỳ trước kéo dài đến nay, thậm chí đã có sổ đỏ, nhưng cơ quan chuyên môn lại đánh giá một số giấy tờ, văn bản ban đầu (đã được chính quyền chấp thuận) là không phải chủ trương đầu tư, dẫn đến vướng mắc.

"Chủ trương đầu tư là phải giống như mẫu bây giờ làm sao kiếm cho ra? Đó là sự bất cập, những dự án đã thực hiện qua nhiều luật, bây giờ khi làm những thủ tục hồ sơ tiếp theo phần còn lại không cần yêu cầu bổ sung chủ trương đầu tư nữa. Nên bỏ đi thì mới hợp lý" - ông Thuận đề nghị

Ông Võ Hồng Tài – quyền Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV phát triển công nghiệp Tân Thuận IPC cho rằng, theo quy định hiện hành, Nhà nước cho thuê đất, thu tiền thuê đất hằng năm.

Ông Võ Hồng Tài – quyền Tổng Giám đốc Công ty Tân Thuận IPC (Ảnh: Duy Phương)

Việc thuê đất trả tiền hằng năm dẫn đến khó khăn cho nhà đầu tư, người sử dụng đất trong việc kinh doanh hoặc thế chấp quyền sử dụng đất, huy động vốn. Do đó, ông Tài đề nghị cho phép hình thức thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê để người sử dụng đất, nhà đầu tư được linh hoạt lựa chọn.

Cần chính sách để cán bộ yên tâm thực thi

Kiến trúc sư Nguyễn Thanh Hải – Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch và Phát triển đô thị TP.HCM cho rằng, phải cân nhắc kỹ việc “hồi tố” đối với các dự án thời kỳ trước.

Kiến trúc sư Nguyễn Thanh Hải – Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch và Phát triển đô thị TP.HCM (Ảnh: Duy Phương)

Ông dẫn ví dụ Khu công nghiệp Hiệp Phước, đã có nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước nộp đủ 100% tiền thuê đất 50 năm cho Ban quản lý dự án. Nhưng Nhà nước lại không quy định được giá đất tại thời điểm đó để thu tiền, đến thời kỳ sau thì giá cũ không còn và cũng không biết lấy đâu ra tiền bù vào phần chênh lệch.

Ông Hải dẫn chứng thêm, tại khu Nam Sài Gòn (phường Tân Thuận) có những khu đất dính quy hoạch treo suốt 20 năm. Người dân có sổ, chuyển nhượng được nhưng người mua không được sang tên cập nhật sổ. Đến nay, khi chính quyền địa phương 2 cấp cho phép làm sổ, lại bắt người dân đóng hàng trăm triệu tiền phạt.

Quang cảnh hội nghị (Ảnh: Duy Phương)

Do đó, ông nhận định, ngoài vấn đề luật thì còn một yếu tố quan trọng là con người. Nếu cán bộ sợ trách nhiệm thì dù có đề xuất lý thuyết hay đến mấy, cán bộ không dám thực thi thì cũng không có hiệu quả.

"Ở địa phương này người ta dám làm, nhưng sang địa phương khác lại không dám làm. Cũng ở cấp xã như nhau, mỗi xã ứng dụng một kiểu. Bây giờ phải đưa ra chính sách nào để người cán bộ yên tâm xử lý tình huống, đó mới là câu chuyện" - ông Hải nhấn mạnh.