Đổi mới tư duy, nâng cao chất lượng cuộc sống và giảm nghèo bền vững là mục tiêu trọng tâm trong triển khai của Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2026 tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Chương trình hướng tới nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, người có uy tín và cộng đồng trong phát triển kinh tế - xã hội; phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, giúp người nghèo chủ động vươn lên.

Trọng tâm là chuyển từ tư duy hỗ trợ sang phát triển, từ thụ hưởng chính sách sang chủ động tham gia. Cùng với đó, người dân được hướng dẫn ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm, tạo sinh kế ổn định và từng bước thu hẹp khoảng cách phát triển giữa miền núi với đồng bằng.

Từ chiếc điện thoại mở rộng sinh kế

Tại Thái Nguyên, phổ cập kỹ năng số cho đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là ở vùng miền núi, đang được triển khai bằng những cách làm thiết thực, sát nhu cầu. Chuyển đổi số không chỉ dừng ở đầu tư hạ tầng mà còn giúp người dân tiếp cận tri thức, mở rộng sinh kế và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Tại xóm Na Cà, xã Nghinh Tường, trong các buổi sinh hoạt xóm, cán bộ địa phương trực tiếp hướng dẫn người dân sử dụng điện thoại thông minh, truy cập Internet và các ứng dụng phục vụ đời sống. Người dân được thực hành từng thao tác, giải đáp vướng mắc ngay tại chỗ.

Không chỉ phục vụ liên lạc, tìm kiếm thông tin, điện thoại thông minh còn trở thành công cụ hỗ trợ phát triển kinh tế. Nhờ được hướng dẫn, chị Nông Thị Viền, người dân xóm Na Cà, đã biết sử dụng mạng xã hội để quảng bá, tiêu thụ nông sản của gia đình như na, hồng xiêm, cam, bưởi...

Người dân tích cực sử dụng điện thoại thông minh để hỗ trợ kinh doanh nông sản tại tại chợ Nghinh Tường, Thái Nguyên

"Trước đây, gia đình tôi chủ yếu bán nông sản cho khách quen hoặc mang ra những khu chợ quen thuộc bày bán. Nay tôi có thể đăng hình ảnh, giới thiệu sản phẩm, livestream trên Facebook để nhiều người biết đến. Khách hàng ở xa cũng có thể đặt mua, giúp việc tiêu thụ nông sản thuận lợi hơn", chị Viền chia sẻ.

Tại xóm Cộng Hòa, xã Phú Lương, mô hình "Chi hội Phụ nữ số" thu hút hội viên các dân tộc Tày, Nùng, Sán Chay, Sán Dìu tham gia. Chị em được hướng dẫn sử dụng ứng dụng số, thanh toán không dùng tiền mặt, nộp hồ sơ trực tuyến; đồng thời học quay video, livestream, bán hàng trên sàn thương mại điện tử và tìm hiểu quy định về thuế trong kinh doanh.

Chị Trần Phương Chung, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ xóm Cộng Hòa, cho biết nội dung hướng dẫn bắt đầu từ những thao tác cơ bản đến ứng dụng công nghệ vào phát triển kinh tế gia đình. Nhờ đó, hội viên biết giới thiệu sản phẩm, tiếp cận khách hàng và chủ động hơn trong kinh doanh. Những người thành thạo còn hỗ trợ, hướng dẫn các hội viên khác.

Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ xóm Cộng Hòa, xã Phú Lương Trần Phương Chung đang ​​​cùng chị em hội thực hành livestream sau khi được tập huấn.

Livestream bán nông sản, hàng nghìn quả dưa được chốt đơn

Tại xã Bạch Thông, vùng trồng cam, quýt tập trung của tỉnh Thái Nguyên, người dân còn phát triển dưa lưới, thanh long, lạc đỏ và nhiều nông sản khác. Tuy nhiên, đầu ra vẫn phụ thuộc nhiều vào thương lái và khách mua tại chỗ. Livestream mở thêm kênh tiêu thụ nhưng cũng đòi hỏi người bán phải biết giới thiệu sản phẩm, niêm yết giá, đóng gói, vận chuyển và xử lý đơn hàng.

Anh Hoàng Văn Nam, chủ vườn dưa lưới tại xã Bạch Thông, cho biết trước đây gia đình chủ yếu bán cho thương lái, khách lẻ đến vườn hoặc tự giao hàng trong khu vực lân cận.

"Trước đây, để đưa dưa ra thị trường, chúng tôi chủ yếu bán cho thương lái hoặc khách lẻ đến trực tiếp tại vườn. Hôm nay, chúng tôi rất vui khi được chính quyền địa phương quan tâm, đặc biệt là đồng chí Bí thư Đảng ủy đã trực tiếp đến vườn, cùng người nông dân livestream giới thiệu sản phẩm. Tôi hy vọng sau buổi livestream này, việc tiêu thụ dưa sẽ thuận lợi hơn, sản phẩm được nhiều người biết đến, tiếp cận được những thị trường xa hơn", anh Nam chia sẻ.

Đồng hành cùng người dân là bà Ma Thị Mận, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bạch Thông, cùng cán bộ và nông dân địa phương. Với cách giới thiệu mộc mạc, gần gũi, có phần dí dỏm, phiên livestream thu hút sự tương tác của người xem. Chỉ trong một buổi sáng, hàng trăm đơn đặt mua được ghi nhận; hơn 2.000 quả dưa lưới tại vườn anh Hoàng Văn Nam đã được khách hàng chốt hết.

"Trước đây chúng ta nói nhiều về chuyển đổi số, về thương mại điện tử, nhưng hôm nay chúng tôi muốn biến những điều đó thành một việc làm cụ thể, đưa chính những sản phẩm được làm ra từ đồng ruộng, từ những khu vườn của người dân Bạch Thông đến gần hơn với người tiêu dùng thông qua môi trường số", bà Ma Thị Mận cho biết.

Theo bà Mận, điều quan trọng không chỉ là số lượng sản phẩm bán được mà còn là việc nông dân mạnh dạn bước sang phương thức kinh doanh mới. Từ chỗ chỉ quen sản xuất, người dân bắt đầu học cách giới thiệu sản phẩm, tương tác với khách hàng, chốt đơn, đóng gói và chăm sóc khách hàng trên môi trường số.

Anh Nam tự tin bán hàng trực tiếp trên mạng ngay tại vườn dưa nhà mình.

Tháo gỡ điểm nghẽn, đưa chuyển đổi số về cơ sở

Chuyển đổi số đang tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở khu vực nông thôn, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Tuy nhiên, tại nhiều địa phương của Thái Nguyên, hạ tầng số chưa đồng bộ, nguồn nhân lực còn hạn chế, ảnh hưởng đến hiệu quả triển khai.

Trước thực tế đó, các địa phương chủ động huy động nguồn lực, lựa chọn giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế. Tại xã Đại Phúc, nhằm hỗ trợ các thôn, khu dân cư triển khai chuyển đổi số, địa phương đã huy động nguồn lực xã hội hóa, trang bị 26 máy tính cho 26 trưởng thôn, phục vụ công việc tại cơ sở.

Cùng với đầu tư thiết bị, xã triển khai ứng dụng nền tảng số Tami trong các nhà trường, góp phần xây dựng môi trường làm việc số, từng bước thay thế hình thức liên lạc truyền thống. Ông Nguyễn Nam Tiến, Bí thư Đảng ủy xã Đại Phúc, tỉnh Thái Nguyên cho biết địa phương đang tiếp tục tận dụng các nguồn lực để tháo gỡ những điểm nghẽn trong chuyển đổi số.

"Bên cạnh đầu tư thiết bị, xã sẽ tiếp tục bố trí cán bộ trẻ có trình độ chuyên môn, kỹ năng công nghệ thông tin về làm việc tại cơ sở. Qua đó, nâng cao năng lực triển khai, từng bước cải thiện chất lượng chuyển đổi số trên địa bàn", ông Tiến thông tin.

Ông Nguyễn Nam Tiến, Bí thư Đảng ủy xã Đại Phúc, tỉnh Thái Nguyên

Trong gần 6 năm triển khai chuyển đổi số, Thái Nguyên chú trọng đưa tiện ích và kỹ năng số đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi. Thực tế cho thấy, chuyển đổi số chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi hạ tầng kết nối đi cùng khả năng sử dụng công nghệ của người dân.

Giai đoạn tiếp theo, Thái Nguyên đặt mục tiêu phủ sóng viễn thông đến 100% thôn, bản, mở rộng vùng phủ sóng 5G và hoàn thiện các nền tảng số phục vụ người dân, doanh nghiệp. Cùng với đó, tỉnh cần tiếp tục phổ cập kỹ năng số, hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến và ứng dụng công nghệ trong sản xuất, kinh doanh.

Từ những thao tác đơn giản trên điện thoại đến việc tự tin livestream bán hàng, người dân vùng cao đang từng bước thay đổi cách tiếp cận thông tin và phát triển kinh tế. Khi kỹ năng số trở thành công cụ thiết thực trong đời sống, chuyển đổi số sẽ góp phần thu hẹp khoảng cách số, mở rộng cơ hội sinh kế và tạo nền tảng cho giảm nghèo bền vững.