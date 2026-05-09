Gần 10.000 ha rừng vầu ở Thanh Hóa bị chết, người dân gặp khó khăn

Thứ Bảy, 19:12, 09/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tại tỉnh Thanh Hóa, đến thời điểm này, hiện tượng vầu ra hoa rồi chết khô đã xảy ra đồng loạt trên diện tích gần 10.000 ha. Tình trạng này không chỉ làm đứt gãy sinh kế của hàng nghìn hộ dân mà còn đặt rừng vào báo động đỏ về nguy cơ cháy.

Tại bản Xa Mang, xã Sơn Điện, tỉnh Thanh Hoá, nơi có diện tích rừng trên 700 ha, trong đó rừng vầu, nứa chiếm tỷ lệ lớn. Trước đây, mỗi năm sản lượng khai thác nứa, vầu của bản có thể lên đến 300 tấn. Vài năm gần đây, cây vầu chết hàng loạt, khiến sản lượng giảm mạnh, gây ảnh hưởng lớn đến sinh kế của gần 40 hộ dân trong bản.

Trước thực trạng trên, bà Lò Thị Lơi, bản Xa Mang, xã Sơn Điện hết sức lo lắng: "Hai năm nay cây vầu chết hết, người dân ở đây rất là khó khăn về kinh tế vì người dân không có việc làm khác để kiếm thêm thu nhập".

Bà Lò Thị Lơi, bản Xa Mang xã Sơn Điện, tỉnh Thanh Hoá (ảnh BTH)

Theo số liệu thống kê của Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa, toàn tỉnh có gần 10.000 ha vầu, phân bố chủ yếu tại các xã Sơn Điện, Sơn Thủy, Mường Mìn, Tam Thanh và Na Mèo ( thuộc địa bàn huyện Quan Sơn cũ). Cứ sau mỗi chu kỳ sinh học khoảng 50 đến 60 năm, cây vầu ra hoa, đơm hạt rồi chết. 

Ông Hà Văn Suất, Bí thư chi bộ, Trưởng bản Xa Mang (ảnh BTH)

Ông Hà Văn Suất, Bí thư chi bộ, trưởng bản Xa Mang cho biết: "Nứa thì rất ít, còn gỗ thì không được khai thác, việc dựa vào nguồn lâm sản phụ là vầu thì bây giờ bà con trong bản không có nguồn sinh kế để tiếp tục ổn định đời sống. Bản thân và người dân rất là lo lắng về vấn đề an sinh kinh tế".

Cơ quan chức năng hướng dẫn người dân thu hái hạt giống, chủ động chuẩn bị cho công tác tái sinh rừng

Theo Hạt Kiểm lâm Quan Sơn, tính đến thời điểm hiện tại, trên 90% diện tích vầu trên địa bàn đã bị chết. Không chỉ gây thiệt hại nặng nề về kinh tế, diện tích rừng vầu chết khô còn làm gia tăng nguy cơ cháy rừng, đặc biệt trong thời điểm mùa hè nắng nóng kéo dài, nền nhiệt liên tục tăng cao.

Rừng vầu chết tiềm ẩn nguy cơ cao về cháy rừng

Trước thực trạng vầu chết trên diện rộng, các địa phương có nhiều diện tích rừng vầu đang phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng tăng cường quản lý, hướng dẫn người dân thu hái hạt giống, chủ động chuẩn bị cho công tác tái sinh rừng. Đồng thời, lực lượng kiểm lâm cũng tăng cường trực chiến để phòng ngừa hỏa hoạn từ những cánh rừng vầu chết khô trong mùa nắng nóng.

Sỹ Đức/VOV1
Tag: rừng Vầu Thanh Hóa cháy rừng Thanh Hóa kinh tế vùng cao
VOV.VN - Lễ hội Phủ Suối năm 2026 chính thức khai mạc ngày 3/5 tại Di tích Phủ Suối, phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa trong không khí trang nghiêm, thành kính và đậm đà bản sắc dân tộc. Lễ hội diễn ra từ ngày 17-19 tháng 3 âm lịch, tức ngày 3-5 tháng 5 năm 2026.

VOV.VN - Sáng 9/4 tại Di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật Khu di tích Bà Triệu ở xã Triệu Lộc, tỉnh Thanh Hóa tổ chức Lễ hội Đền Bà Triệu năm 2026 nhân kỷ niệm 1778 năm ngày mất của anh hùng dân tộc Triệu Thị Trinh (ngày 22/2/248, Mậu Thìn - 22/2/2026, Bính Ngọ)

VOV.VN - Ngày 3/4, tại Thanh Hóa, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức lễ công bố quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Dũng giữ chức Viện trưởng VKSND tỉnh Thanh Hóa.

VOV.VN - Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố vụ án gây ô nhiễm môi trường tại Công ty NewHope khi phát hiện gần 6.000 tấn chất thải chưa xử lý bị xả ra môi trường. Ba bị can bị truy cứu trách nhiệm do chỉ đạo, thực hiện hành vi xả thải kéo dài, ảnh hưởng nghiêm trọng hệ sinh thái và đời sống người dân.

VOV.VN - Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố, bắt tạm giam nguyên Chủ tịch UBND xã Lâm Phú cùng 2 giám đốc doanh nghiệp vì lập hồ sơ khống nghiệm thu công trình giao thông nông thôn chưa hoàn thành để rút hơn 426 triệu đồng ngân sách Nhà nước.

