Gần 10.000 ha rừng vầu ở Thanh Hóa bị chết, người dân gặp khó khăn

Tại bản Xa Mang, xã Sơn Điện, tỉnh Thanh Hoá, nơi có diện tích rừng trên 700 ha, trong đó rừng vầu, nứa chiếm tỷ lệ lớn. Trước đây, mỗi năm sản lượng khai thác nứa, vầu của bản có thể lên đến 300 tấn. Vài năm gần đây, cây vầu chết hàng loạt, khiến sản lượng giảm mạnh, gây ảnh hưởng lớn đến sinh kế của gần 40 hộ dân trong bản.

Trước thực trạng trên, bà Lò Thị Lơi, bản Xa Mang, xã Sơn Điện hết sức lo lắng: "Hai năm nay cây vầu chết hết, người dân ở đây rất là khó khăn về kinh tế vì người dân không có việc làm khác để kiếm thêm thu nhập".

Theo số liệu thống kê của Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa, toàn tỉnh có gần 10.000 ha vầu, phân bố chủ yếu tại các xã Sơn Điện, Sơn Thủy, Mường Mìn, Tam Thanh và Na Mèo ( thuộc địa bàn huyện Quan Sơn cũ). Cứ sau mỗi chu kỳ sinh học khoảng 50 đến 60 năm, cây vầu ra hoa, đơm hạt rồi chết.

Ông Hà Văn Suất, Bí thư chi bộ, trưởng bản Xa Mang cho biết: "Nứa thì rất ít, còn gỗ thì không được khai thác, việc dựa vào nguồn lâm sản phụ là vầu thì bây giờ bà con trong bản không có nguồn sinh kế để tiếp tục ổn định đời sống. Bản thân và người dân rất là lo lắng về vấn đề an sinh kinh tế".

Theo Hạt Kiểm lâm Quan Sơn, tính đến thời điểm hiện tại, trên 90% diện tích vầu trên địa bàn đã bị chết. Không chỉ gây thiệt hại nặng nề về kinh tế, diện tích rừng vầu chết khô còn làm gia tăng nguy cơ cháy rừng, đặc biệt trong thời điểm mùa hè nắng nóng kéo dài, nền nhiệt liên tục tăng cao.

Trước thực trạng vầu chết trên diện rộng, các địa phương có nhiều diện tích rừng vầu đang phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng tăng cường quản lý, hướng dẫn người dân thu hái hạt giống, chủ động chuẩn bị cho công tác tái sinh rừng. Đồng thời, lực lượng kiểm lâm cũng tăng cường trực chiến để phòng ngừa hỏa hoạn từ những cánh rừng vầu chết khô trong mùa nắng nóng.