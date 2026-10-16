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Gia Lai tìm cách đưa nông sản từ trang trại lên bàn ăn thế giới

Thứ Sáu, 22:51, 16/10/2026
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VOV.VN - Nông sản không chỉ dừng lại ở khâu sản xuất, mà cần được nâng giá trị thông qua chế biến sâu, công nghệ bảo quản và kết nối với ẩm thực, du lịch. Cách làm này mở thêm thị trường tiêu thụ, đồng thời tạo sinh kế bền vững cho người sản xuất.

 Đây là nội dung được thảo luận tại hội thảo “Nông sản Việt: Từ trang trại lên bàn ăn thế giới”, tổ chức ngày 16/10, tại phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai.

Với thông điệp “Chuẩn hóa giá trị - Kể câu chuyện Việt - Kiến tạo hệ sinh thái nông nghiệp, ẩm thực và du lịch tuần hoàn”, hội thảo tập trung vào giải pháp kết nối nông dân với doanh nghiệp chế biến, phân phối và du lịch; chuẩn hóa vùng nguyên liệu, ứng dụng công nghệ, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường quốc tế.

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Các đại biểu tham dự hội thảo

Trong sản xuất, yêu cầu đặt ra là kiểm soát chất lượng, bảo đảm nguồn cung ổn định và đáp ứng tiêu chuẩn của từng thị trường.

Ở khâu chế biến, các công nghệ như xử lý áp suất cao, sấy thăng hoa, lên men có kiểm soát, kết hợp bao bì sinh học và truy xuất nguồn gốc số được đề cập nhằm kéo dài thời gian bảo quản, giảm hao hụt và đa dạng hóa sản phẩm. Việc tận dụng phụ phẩm cũng góp phần gia tăng giá trị, giảm chất thải.

Chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng công nghệ trong chăn nuôi và kiểm soát chất lượng sữa, ông Đoàn Trung Kiên, Giám đốc trang trại bò sữa NutiMilk tại Mang Yang, Gia Lai, cho biết hệ thống quản lý đàn bò được cập nhật thông tin liên tục, hỗ trợ theo dõi sức khỏe và hoạt động của vật nuôi.

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Các đại biểu thảo luận, bàn giải pháp giúp nông dân bước vào chuỗi giá trị

“Với tổng đàn bò lên tới 12 nghìn con, việc đầu tư, áp dụng hệ thống công nghệ hiện đại trong quản lý thông tin đàn bò phải được thực hiện. Đây là hệ thống quản lý của Israel. Như vậy cứ 10 phút là lại có thông tin của bò được cập nhật, về tần suất hoạt động, tần suất nhai lại, đánh giá về sức khoẻ", ông Đoàn Trung Kiên nói.

Không chỉ nâng chất lượng sản phẩm, việc đưa nông sản đến với người tiêu dùng thông qua món ăn, câu chuyện bản địa và trải nghiệm du lịch cũng được xác định là hướng gia tăng giá trị.

Quá trình này cần sự tham gia của nông dân, đầu bếp, nghệ nhân, nhà khoa học và doanh nghiệp lữ hành. Những câu chuyện về nguyên liệu, món ăn, nghề truyền thống phải dựa trên giá trị thực; người dân địa phương cần được tham gia và hưởng lợi công bằng.

Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, cho rằng lợi thế sản vật đa dạng từ cao nguyên đến vùng biển tạo điều kiện để địa phương phát triển các mô hình nông nghiệp gắn với ẩm thực và du lịch. Tuy nhiên, để biến tiềm năng thành sinh kế lâu dài, người nông dân cần được trang bị kiến thức thị trường, kỹ năng kinh doanh và hỗ trợ tiếp cận các tiêu chuẩn xuất khẩu.

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Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai phát biểu tại hội thảo

“Làm kinh tế nông nghiệp, người nông dân chuyên nghiệp phải biết được sản phẩm mình làm ra, được bán như thế nào. Cần nhận thức được xuất khẩu vào thị trường Châu Âu cần đảm bảo thế nào, vào thị trường Trung Quốc thì ra sao, chúng ta cần có kiến thức, kỹ năng chuẩn. Trách nhiệm của tỉnh, của lãnh đạo các sở ngành, địa phương đồng hành, xây dựng cơ chế pháp lý chặt chẽ, tạo đường ray, hỗ trợ đồng hành, tháo gỡ trong lúc người nông dân gặp khó khăn", bà Nguyễn Thị Thanh Lịch khẳng định.

Nguyễn Thảo/VOV-Tây Nguyên
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