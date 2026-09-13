Giải ngân đầu tư công đạt 50,2% kế hoạch sau 8 tháng

Theo báo cáo Bộ Tài chính gửi Thủ tướng, đến hết 3/9, các bộ ngành và địa phương giải ngân 513.305 tỷ đồng đầu tư công. Con số này tăng gần 4.833 tỷ đồng so với tuần cuối tháng 8.

Bộ Tài chính thống kê 9 bộ, cơ quan và 17 địa phương có tỷ lệ giải ngân đầu tư công từ mức bình quân chung của cả nước trở lên. Trong đó, Ngân hàng Chính sách xã hội đã giải ngân toàn bộ 4.275 tỷ đồng được giao. VEC đạt 94,6%, Ngân hàng Phát triển Việt Nam trên 78%.

Một số bộ và địa phương có số tiền giải ngân đầu tư công lớn (trên 15.000 tỷ đồng) như Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Xây dựng, hay địa phương như TP Hà Nội, TP HCM, Hải Phòng, Hưng Yên. Bên cạnh đó, 24 bộ, cơ quan và 17 địa phương giải ngân dưới tỷ lệ trung bình cả nước. Trong đó, ba đơn vị có tỷ lệ dưới 6% hoặc chưa giải ngân gồm Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Bộ Khoa học và Công nghệ.

Nếu không tính hơn 32.500 tỷ đồng, tương ứng 5% kế hoạch vốn ngân sách địa phương được tiết kiệm để dự kiến đầu tư tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, tỷ lệ giải ngân chung đạt 51,8%.

Năm nay, tổng kế hoạch vốn giải ngân đầu tư công cả nước là hơn 1,04 triệu tỷ đồng, gồm khoảng 14.715 tỷ bổ sung từ cân đối ngân sách địa phương. Trong đó, kế hoạch vốn Thủ tướng giao là hơn 1,02 triệu tỷ đồng.

Các bộ, ngành địa phương đã phân bổ chi tiết hơn 1 triệu tỷ đồng, tương đương 97,4% kế hoạch Thủ tướng giao. Còn khoảng 26.985 tỷ đồng, tương đương 2,6% kế hoạch, vẫn chưa được các đơn vị phân bổ chi tiết.