Nghị quyết 21 tiếp thêm động lực cho vùng dâu Trấn Yên, Lào Cai

Thực hiện Nghị quyết 21 của HĐND tỉnh Lào Cai về chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xã Trấn Yên - vùng trồng dâu, nuôi tằm lớn của tỉnh đang triển khai dự án phát triển sản xuất với hơn 300 hộ dân tham gia.

Từ nguồn hỗ trợ của nhà nước cùng phần đối ứng của người dân, nhiều hộ đã đầu tư xây dựng, nâng cấp nhà nuôi tằm, cải tạo diện tích dâu và mua sắm thiết bị phục vụ sản xuất. Chính sách này đang tiếp thêm động lực để người dân duy trì, mở rộng nghề trồng dâu, nuôi tằm, nâng cao thu nhập.

Ông Nguyễn Đức Hạnh phấn khởi khi được hỗ trợ xây dựng nhà tằm mới

Gia đình ông Nguyễn Đức Hạnh ở thôn Báo Đáp 5, xã Trấn Yên đã nhiều năm gắn bó với nghề trồng dâu, nuôi tằm. Trước đây, nhà nuôi tằm của gia đình chỉ rộng khoảng 35m2, gây nhiều khó khăn trong vệ sinh và phòng, chống dịch bệnh. Tham gia dự án theo Nghị quyết 21/2025 của HĐND tỉnh Lào Cai, gia đình ông đã đầu tư xây mới nhà nuôi tằm rộng 120m2, cùng các hạng mục phục vụ sản xuất.

“Trước đây gia đình chỉ có 1 nhà tằm nhỏ, trong lúc nuôi tằm gặp rất nhiều khó khăn. Vừa rồi được dự án hỗ trợ, gia đình làm mới nhà tằm giúp việc nuôi thuận tiện và dự kiến năng suất sẽ tăng cao”, ông Hạnh nói.

Không chỉ gia đình ông Hạnh, nhiều hộ dân trong thôn Báo Đáp 5 cũng đang tranh thủ chính sách hỗ trợ để đầu tư sản xuất. Bà Trần Thị Lý – người dân trong thôn chia sẻ, khi có chương trình mới, nhà nuôi được dựng bằng cột bê tông có mái lợp cách nhiệt, các gia đình nuôi tằm bằng né gỗ nên kén tằm trắng hơn, đáp ứng yêu cầu của thương lái thu mua.

Thôn Báo Đáp 5 hiện có gần 100 ha dâu, với hơn 50 hộ tham gia dự án. Người dân được hỗ trợ đầu tư, nâng cấp nhà nuôi tằm và các thiết bị như khay trượt, né, cây dâu giống. “Hơn 50 hộ nuôi khi tham gia vào dự án này đã được hỗ trợ làm nhà tằm lớn và nhiều hạng mục khác. Hiện tất cả những hạng mục đang được hoàn thiện”, ông Nguyễn Văn Lương, Trưởng thôn Báo Đáp 5 cho biết.

Người dân được hỗ trợ xây dựng nhà nuôi tằm

Theo dự án phát triển sản xuất trồng dâu, nuôi tằm tại xã Trấn Yên, hơn 300 hộ dân được hỗ trợ trên diện tích 74,5 ha. Trong đó, 60 ha dâu hiện có được thâm canh, chăm sóc; 14,5 ha được trồng mới, thay thế bằng giống dâu chất lượng cao.

Dự án cũng đầu tư xây dựng 3 nhà nuôi tằm con tập trung, 57 nhà nuôi tằm lớn, cải tạo 50 nhà nuôi tằm; hỗ trợ 165 bộ né gỗ ô vuông và 190 bộ khay trượt phục vụ sản xuất.

Bà Đỗ Thị Diệu Thúy, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Môi trường xã Trấn Yên cho biết, tổng kinh phí thực hiện dự án hơn 17 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách tỉnh hỗ trợ 4,7 tỷ đồng, phần kinh phí đối ứng của hợp tác xã, tổ hợp tác và các hộ dân hơn 12,3 tỷ đồng.

“Nguồn kinh phí cơ bản đáp ứng được nhu cầu của các hộ dân. Các gia đình đều thực hiện đúng hướng dẫn và định mức kỹ thuật theo quy định của Nhà nước. Trong thời gian tới phòng cố gắng đôn đốc, giám sát các hộ để thực hiện hoàn thành những hạng mục đã được đề ra, dự kiến sẽ giải ngân vào tháng 9 hoặc tháng 10 tới”, bà Thúy cho hay.

Nghị quyết 21 tiếp thêm động lực để nâng cao đời sống cho người trồng dâu Trấn Yên

Đến nay, xã Trấn Yên đã hình thành vùng trồng dâu tập trung với diện tích hơn 700ha. Nghề trồng dâu, nuôi tằm trở thành sinh kế quan trọng của nhiều hộ dân trên địa bàn. Trong bối cảnh vùng dâu Trấn Yên những năm qua chịu ảnh hưởng của ngập úng, nhiều diện tích dâu bị thối, chết sau các đợt lũ lớn từ sông Hồng, việc hỗ trợ cải tạo, trồng thay thế diện tích dâu và nâng cấp cơ sở nuôi tằm càng có ý nghĩa.

Từ chính sách hỗ trợ của tỉnh và sự chủ động đầu tư của người dân, vùng dâu, nuôi tằm Trấn Yên đang từng bước nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tạo thêm động lực để người dân ổn định sinh kế, nâng cao thu nhập và phát triển nghề truyền thống theo hướng bền vững.

Xã Trấn Yên hiện có trên 700ha dâu tằm, sản lượng khoảng 1.500 tấn kén mỗi năm, giá trị sản xuất đạt khoảng 300 tỷ đồng, thu nhập bình quân từ 300 - 330 triệu đồng/ha. Với 1.400 hộ nuôi tằm, 15 hợp tác xã, hơn 100 tổ hợp tác với hơn 1.100 thành viên, chuỗi liên kết giữa người dân, hợp tác xã và doanh nghiệp được hình thành rõ nét. Sau 1 năm triển khai Nghị quyết 68, xã Trấn Yên đã hỗ trợ thành lập mới 23 doanh nghiệp, 12 hợp tác xã, 17 tổ hợp tác và 184 hộ kinh doanh.