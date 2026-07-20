Ứng dụng trí tuệ nhân tạo, năng suất lao động cải thiện ở nhiều doanh nghiệp

Với việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), khoảng cách phát triển giữa các DN hiện nay không chỉ là khả năng tiếp cận công nghệ, còn là cách DN ứng dụng công nghệ thành giá trị và lợi thế cạnh tranh.

Tăng năng suất, tối ưu hóa chi phí

Khẳng định việc đầu tư và ứng dụng công nghệ, đặc biệt là công nghệ AI vào sản xuất không còn là 1 lựa chọn, đã trở thành yêu cầu sống còn đối với DN, ông Hoàng Thế Phong, Phó Giám đốc Công ty TNHH Phong Việt cho biết, trong bối cảnh cạnh tranh mạnh mẽ, DN chậm trễ trong chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ đồng nghĩa với nguy cơ bị tụt hậu, mất thị phần và thậm chí là phá sản.

Theo ông Phong, việc ứng dụng công nghệ hiện đại và AI mang lại những lợi ích to lớn và toàn diện, giúp DN tạo ra bước đột phá trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. AI giúp DN nâng cao năng suất và tối ưu hóa chi phí vận hành, khi robot và hệ thống tự động có thể hoạt động 24/7 với độ chính xác cao, thay thế con người trong các công việc trùng lặp hoặc nguy hiểm. “AI sẽ giúp phân tích dữ liệu từ các cảm biến trên máy móc để dự đoán các sự cố có thể xảy ra. Điều này giúp DN chuyển từ sửa chữa bị động sang bảo trì chủ động, giảm đáng kể thời gian chết của máy móc”, ông Phong cho hay.

Ứng dụng công nghệ hiện đại và AI mang lại những lợi ích to lớn và toàn diện, giúp DN tạo ra bước đột phá trong hoạt động sản xuất, kinh doanh

Nhờ khả năng tính toán và phân bổ nguyên vật liệu, năng lượng và nhân công một cách hiệu quả nhất, AI giúp DN giảm thiểu lãng phí. Theo ông Phong, nhờ triển khai AI, DN đã cải thiện vượt bậc chất lượng sản phẩm, khi các hệ thống camera tích hợp AI có thể phát hiện các lỗi sản phẩm nhỏ nhất mà mắt người có thể bỏ sót, với tốc độ và độ chính xác vượt trội.

“Khi có lỗi xảy ra, AI có thể phân tích hàng loạt dữ liệu sản xuất để nhanh chóng tìm ra nguyên nhân gốc rễ, giúp khắc phục triệt để và sản phẩm có chất lượng đồng đều. Nhờ có AI can thiệp, hệ thống dây chuyền sản xuất còn dễ dàng tùy chỉnh để tạo ra nhiều biến thể sản phẩm khác nhau, đáp ứng nhu cầu cá nhân hóa ngày càng cao của khách hàng nhưng không làm tăng chi phí”, ông Phong cho biết.

Hiệu quả của ứng dụng AI không nằm ở công cụ, quan trọng là cách DN tổ chức công việc. Bởi AI không đơn giản thay thế 1 nghề nghiệp, nó đang phân chia lại công việc giữa người và máy, từ đó nâng cao năng suất lao động. Do đó, hiệu quả mang lại cho DN chính là cách tổ chức lại công việc, để 1 người lao động với sự hỗ trợ của AI có thể tạo ra nhiều giá trị hơn với chi phí thấp hơn.

Là DN sáng tạo nội dung số, công việc viết kịch bản thường mất rất nhiều thời gian và công sức của nhân viên, anh Đỗ Hữu Dũng, Chủ nhiệm DBTeam cho biết, trước đây khi chưa sử dụng AI hỗ trợ, mỗi kịch bản từ nội dung đến hoàn thiện thường mất hàng tuần của mỗi nhóm. “Khi có AI trợ giúp, một dự án từ việc lên ý tưởng nội dung, cho đến kịch bản chi tiết và công việc trường quay, chúng tôi chỉ cần 3 ngày là hoàn thiện”, anh Dũng cho biết.

Năng suất chỉ đi cùng với dữ liệu tốt

Để thực sự mang lại hiệu quả trong việc sử dụng AI làm tăng năng suất lao động, mỗi DN nên chọn một số quy trình có tần suất cao, nhiều thao tác lặp lại, có dữ liệu tương đối đầy đủ và đo lường được để triển khai trước. Theo TS. Hồ Đức Thắng, Viện trưởng Viện Công nghệ số và Chuyển đổi số quốc gia, các DN cần đầu tư cho dữ liệu như một tài sản chiến lược. Trong đó, nên ưu tiên dữ liệu của các quy trình quan trọng, chuẩn hóa đến đâu đưa vào sử dụng đến đó, đồng thời thiết lập cơ chế kiểm soát chất lượng, nguồn gốc và quyền sử dụng.

Cùng với AI, người lao động cần được DN trang bị khả năng giao nhiệm vụ rõ ràng cho hệ thống, kiểm tra kết quả, bảo vệ dữ liệu và nhận biết những trường hợp không nên sử dụng AI; đội ngũ chuyên môn cần năng lực cao hơn để đánh giá rủi ro, phát hiện sai lệch, thiết kế quy trình phối hợp giữa người và máy cũng như chịu trách nhiệm nghề nghiệp.

“Việc sử dụng AI đơn thuần chưa đồng nghĩa với nâng cao năng suất, bởi công nghệ chỉ tạo ra năng suất khi đi cùng dữ liệu tốt, quy trình phù hợp và con người có kỹ năng. Khi có thể chế mở đường để công nghệ phục vụ phát triển, AI sẽ không chỉ là một công cụ mới, còn trở thành một động lực thực sự của năng suất DN và tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong giai đoạn mới”, TS. Hồ Đức Thắng nhìn nhận.

AI chỉ tạo ra năng suất khi đi cùng dữ liệu tốt, quy trình phù hợp và con người có kỹ năng

Thay vì áp dụng 1 mô hình đồng nhất cho mọi DN, ứng dụng AI cho DN cần được thiết kế theo ngành và theo vùng. ThS. Hoàng Thị Hồng Minh, Phòng Kinh tế đổi mới sáng tạo và Phát triển, Viện Kinh tế Việt Nam và Thế giới cho rằng, có thể ưu tiên AI cho một số lĩnh vực có nhu cầu rõ và khả năng tạo tác động nhanh, như chế biến chế tạo, logistics, thương mại điện tử, nông nghiệp công nghệ cao, tài chính - kế toán, chăm sóc khách hàng, kiểm soát chất lượng, bảo trì dự báo và quản lý năng lượng.

“Ở các địa phương có cụm công nghiệp lớn, chính sách hỗ trợ ứng dụng AI không nên chỉ hỗ trợ từng DN riêng lẻ, cần hình thành các gói hỗ trợ theo cụm ngành, kết hợp với DN dẫn dắt, DNNVV vệ tinh, Viện nghiên cứu và các nhà trường, các nhà cung cấp giải pháp và chính quyền địa phương”, ThS. Hoàng Thị Hồng Minh chỉ rõ.

Hiệu quả của ứng dụng AI đã thấy rõ, nhưng việc triển khai tại các DN đến nay còn chậm bởi còn vướng mắc về chi phí đầu tư, thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao và hạ tầng công nghệ chưa đồng bộ. Để giải quyết những vấn đề này, các DN cần thực hiện các chiến lược đầu tư dài hạn vào giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực; đồng thời hợp tác với các đối tác công nghệ uy tín nâng cấp cơ sở hạ tầng, để tận dụng AI tạo nên sự bứt phá.