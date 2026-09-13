Gỡ thẻ vàng IUU, Lâm Đồng tăng cường giám sát hành trình tàu cá số hóa



Đi báo về trình

Tại trụ sở Ban Điều hành khu tránh trú bão - Cảng cá La Gi, phường Phước Hội, tỉnh Lâm Đồng (khu vực thị xã La Gi, Bình Thuận cũ), hoạt động đăng ký và khai báo nhật ký hành trình được các chủ thuyền cùng thuyền trưởng thực hiện nghiêm túc.

Ông Trà Văn Minh, chủ cặp ghe mang số hiệu BTh-93097-TS, BTh-93098-TS cho biết: “Đợt này biển gió mạnh nên ra khơi đánh bắt được 10 ngày rồi vào bờ bán cá. Tàu cập cảng thì mình xuống trình báo. Lúc xuất bến cũng vậy, cũng phải làm các thủ tục xuất bến, còn nhật ký hành trình trước khi mình vươn khơi thì bật nhật ký điện tử. Còn về thiết bị hành trình thì trang bị đầy đủ cho 2 chiếc và bật 24/24”.

Thuyền viên Nguyễn Quang Vinh (áo xanh) trình báo nhật ký hành trình tại cảng cá La Gi

Có mặt tại Ban Điều hành khu tránh trú bão - Cảng cá La Gi, thuyền viên Nguyễn Quang Vinh - người gần 20 năm gắn bó với biển chia sẻ, anh được chủ thuyền giao nhiệm vụ ghi nhật ký hành trình của chuyến biển. Trước đây ghi chép bằng tay không tiện cho lắm, nay chỉ cần thao tác trên điện thoại thông minh. Tàu vừa cập cảng là ông vào trình báo ngay.

“Tôi đến đây để khai báo nhật ký hành trình. Tất cả thao tác tên app điện thoại hết. Lúc xuất bến, thì mình mở ứng dụng nhập xuất cảng rồi chờ xác nhận là mình chạy biển. Mình chỉ cần bấm gửi biểu tượng đánh lưới là nó lên toạ độ luôn. Có ứng dụng riêng, không cần có sóng, có mạng, mình nhập vào nó cập nhật toạ độ ngay. Khi thả lưới bấm vô “thả lưới”, còn khi đi biển bấm vô “bắt đầu chuyến biển này” - ông Vinh nói.

Ngư dân làm các thủ tục tại cảng cá La Gi

Ông Võ Thành Quý, Phó Ban Điều hành khu tránh trú bão - Cảng cá La Gi cho biết, mỗi ngày trung bình có khoảng từ 20 - 30 tàu ra vào cảng. Về phía cảng cá cũng đã phối hợp với kiểm ngư, biên phòng và phường Phước Hội tuyên truyền nâng cao ý thức của ngư dân trong công tác chống khai thác IUU.

“Đối với cảng cá thì tập trung thực hiện phối hợp, nhất là trong việc thu nhật ký để giám sát sản lượng tàu cá vào cập cảng theo quy định Thông tư 81 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Trên cơ sở đó giải quyết các thủ tục cho chủ tàu, thuyền trưởng trước khi đưa tàu đi khai thác cũng như cập bến. Tất cả các hoạt động đều thực hiện trên hệ thống quản lý phần mềm điện tử eCDT của cảng cá, cũng như hệ thống giám sát quản lý tàu cá của Bộ đội Biên phòng, để làm sao hai bên phối hợp đảm bảo kiểm soát tốt” - ông Quý cho biết thêm.

Ngư lưới cụ được chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi xuất bến

Kiên quyết với tàu cá 3 không

Song song với quản lý chặt chẽ tàu cá ra vào cảng, kiểm soát hoạt động khai thác, truy xuất nguồn gốc, thì công tác quản lý giám sát đối với tàu cá không đủ điều kiện hoạt động cũng được chú trọng.

Theo UBND phường Phước Hội, tỉnh Lâm Đồng, đến thời điểm ngày 30/8, trên địa bàn có hơn 877 tàu cá, trong đó có 130 tàu không đủ điều kiện đánh bắt.

Đối với hơn 100 tàu cá hết hạn đăng kiểm, giấy phép khai thác thủy sản, địa phương đã thông báo, đôn đốc và phân công công chức phụ trách hướng dẫn chủ tàu hoàn thiện các thủ tục. Đồng thời, đề nghị lực lượng chức năng kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ; không cho xuất bến hoạt động trên biển, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Đối với 14 tàu cá đậu bờ, chờ bán, thay máy, cải hoán không làm thủ tục pháp lý, được dán bảng không đủ điều kiện hoạt động.

Chuẩn bị cho chuyến vươn khơi bám biển

Ông Tôn Thất Muộn, Bí thư phường Phước Hội, cho biết phường cũng xác định trong nhiệm vụ phát triển kinh tế biển công tác chống khai thác IUU được coi là nhiệm vụ trọng tâm.

“Trên cơ sở đó, phường cũng đã ban hành Chỉ thị số 03 để chỉ đạo ủy ban và các cơ quan ban ngành, mặt trận triển khai thực hiện. Trong đó giao cho ủy ban xây dựng kế hoạch triển khai các công việc cụ thể và chỉ đạo cho mặt trận đoàn thể, các địa bàn dân cư phối hợp tốt với ủy ban trong triển khai các công việc cũng như trong công tác tuyên truyền. Nắm chắc đội tàu, trên cơ sở đó phân loại ra tàu nào đủ điều kiện hoạt động, tàu nào nằm trong diện có nguy cơ cao, tàu nào không đủ điều kiện hoạt động để mà theo dõi và báo cáo hàng tuần” - ông Muộn nói.

Ông Tôn Thất Muộn, Bí thư phường Phước Hội cho biết, địa phương xác định công tác chống khai thác IUU là nhiệm vụ trọng tâm

Còn tại xã Phan Rí Cửa, tỉnh Lâm Đồng (khu vực Tuy Phong, Bình Thuận cũ) – địa phương đang quản lý trên 1.172 tàu cá, trong đó 171 tàu cá không đủ điều kiện hoạt động. UBND xã Phan Rí Cửa đã phân công cán bộ, lực lượng chức năng phụ trách quản lý, giám sát vị trí neo đậu thực tế của số tàu trên.

Lực lượng chức năng tổ chức tuyên truyền cho ngư dân tại cảng cá Phan Rí Cửa

Trung tá Nguyễn Thanh Quang, Phó trưởng Công an xã Phan Rí Cửa cho biết, đến nay công an xã đã làm định danh cho gần 1.200 tàu cá trên địa bàn.

“Qua đó xác minh được 60 trường hợp mua bán tàu cá sang tên mà không xác định được chủ mới. Đến nay đây cũng đã xác minh được 11 trường hợp có hợp đồng mua bán tại địa phương. Trong đó có 6 trường hợp bán ra bên ngoài và 5 trường hợp bán trong địa phương. Thời gian tới sẽ tổ chức xóa bộ đối với các trường hợp mua bán ra bên ngoài, còn các trường hợp khác sẽ điều chỉnh lại. Liên quan đến 49 trường hợp khác chưa xác định, đến nay công an xã cũng đã có văn bản gửi cho 13 công an các xã trên tuyến biển của tỉnh Lâm Đồng đề nghị các địa phương có trách nhiệm trong việc xác minh, rà soát các phương tiện này” - Trung tá Quang thông tin.

Một tàu cá chuẩn bị xuất bến ra khơi

Toàn tỉnh Lâm Đồng có hơn 8.100 tàu cá từ 6m trở lên được đăng ký cập nhật trên cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia (VNFishbase); tàu cá từ 15m trở lên có tỷ lệ lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (VMS) đạt hơn 90%. Lâm Đồng vẫn còn 939 tàu cá chưa đủ điều kiện hoạt động, cần tiếp tục rà soát, xác minh.