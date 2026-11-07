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Cải chính

Hà Nội thu ngân sách đạt gần 652.800 tỷ đồng

Thứ Bảy, 15:38, 07/11/2026
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VOV.VN - Thông tin từ Sở Tài chính thành phố Hà Nội cho biết, 10 tháng năm 2026, tình hình kinh tế - xã hội thành phố tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng, đạt kết quả tích cực trên nhiều lĩnh vực.

Tính đến hết tháng 10/2026, giải ngân kế hoạch đầu tư công của thành phố Hà Nội đạt trên 125.000 tỷ đồng, bằng gần 105% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và 76% kế hoạch Thành phố giao sau khi loại trừ khoản tiết kiệm 5%, tăng 159% so với cùng kỳ năm trước. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố đạt gần 652.800 tỷ đồng, bằng 100,4% dự toán; trong đó, thu nội địa đạt 611.000 tỷ đồng.

Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt khoảng 4,17 tỷ USD, bằng gần 93% mục tiêu 4,5 tỷ USD. GRDP quý III năm 2026 của Hà Nội ước tăng 10,02%, lần đầu tiên trong năm đạt mức tăng trưởng hai con số. Đây là kết quả từ những chỉ đạo quyết liệt, tháo gỡ khó khăn vướng mắc đầu tư đến thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đẩy nhanh các công trình, dự án.

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Hà Nội thu ngân sách đạt gần 652.800 tỷ đồng (Ảnh minh họa: KT)

Hà Nội kiên định mục tiêu tăng trưởng 11%, quý IV cần cú bứt tốc mạnh

Tuy nhiên, theo đánh giá của ngành chức năng Hà Nội, để hoàn thành mục tiêu cả năm, tăng trưởng GRDP quý IV phải đạt khoảng 16,55%. Đây là yêu cầu rất cao, nhất là đối với những ngành chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu GRDP.

“Trên cơ sở kết quả tăng trưởng của quý III, thành phố rà soát, trong đó phân cho từng ngành, lĩnh vực, giao trách nhiệm cho từng thủ trưởng các đơn vị để xác định phấn đấu đạt được mục tiêu tăng trưởng như kịch bản điều chỉnh đã đề ra. Thành phố cũng xác định các nhiệm vụ và giải pháp, tạo đột phá về đầu tư công, xây dựng và các công trình trọng điểm...”, bà Đỗ Thu Hằng, Phó Giám đốc Sở Tài Chính Hà Nội cho biết.

Để hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu các sở, ngành tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, phát huy vai trò của những ngành có đóng góp lớn vào tăng trưởng. Đối với lĩnh vực sản xuất, công nghiệp, thương mại và dịch vụ, tập trung thúc đẩy sản xuất, tăng sản lượng, đơn hàng và doanh thu trong những tháng cuối năm; triển khai các giải pháp kích cầu tiêu dùng, kiểm soát giá cả, bảo đảm an sinh xã hội.

“Chúng ta vẫn kiên định với mục tiêu tăng trưởng 11%. Cụ thể là chúng ta đã áp kịch bản tăng trưởng theo Chỉ thị 17 trước đây. Sau 9 tháng, đã có sự điều chỉnh và thực hiện quyết liệt trong tháng 10 vừa rồi. Đề nghị tiếp tục kiên định với các cái giải pháp mạnh mẽ hơn trong thực hiện”, ông Vũ Đại Thắng yêu cầu.

Huy Nam/VOV1
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